En construcción, un ejército de informantes de teléfonos inteligentes

Ava Kofman / The Intercept

Axon, el mayor proveedor mundial de cámaras-corporales para la policía, se está moviendo en el negocio de la captura de videos grabados por el público. En una encuesta enviada por correo electrónico a los funcionarios policiales el mes pasado, la empresa antes conocida como Taser International, solicitó ideas para su nueva creación titulada provisionalmente Producto de Evidencia Pública.

Según la encuesta, el producto permitirá a los ciudadanos entregar evidencias de “un crimen, una actividad sospechosa o un evento” al sitio Evidence.com, la plataforma de almacenamiento nube de la compañía, para ayudar a las agencias policiales a “resolver un crimen o a reunir diferentes grabaciones del público sobre un evento”.

Los defensores de los derechos civiles, entrevistados por The Intercept, se sorprendieron al enterarse de esta iniciativa de la corporación, viéndola como otro esfuerzo no probado para cooptar la supervisión comunitaria y privatizar la justicia penal.

Un nuevo nivel distópico

“Cuando se establecieron las cámaras corporales de la policía, fue porque los ciudadanos clamaban una mayor responsabilidad policial”, explicó Shahid Buttar, directora de la defensoría de grupos comunitarios con la Electronic Frontier Foundation.

Sin embargo, agrega, “hemos visto cómo las cámaras han sido más útiles para las investigaciones policiales que para la responsabilidad policial. Y el nuevo producto está llevando todo esto a un nuevo nivel distópico, mediante la colección de evidencias grabadas por una multitud de personas y entregándola a la policía”.

Promesas no son realidad

Los vendedores de las cámaras corporales, como Taser, convencieron a los legisladores que la colección de evidencias en video era una manera de aumentar la responsabilidad, transparencia, y confianza entre los civiles y la policía. Tres años y varios millones de dólares de los contribuyentes después, esas promesas no son una realidad.

Las imágenes de las cámaras corporales se han utilizado rara vez para acusar a los agentes de brutalidad policial, y varios estados han introducido medidas para restringir el acceso del público a los vídeos.

Es más, los informes han demostrado que la policía rompe, pierde, apaga o no activar las cámaras; los departamentos han manipulado o retenido sus imágenes.

Cámaras andantes de vigilancia

Para las organizaciones sobre la privacidad y los derechos civiles, el entusiasmo por la tecnología ha dado paso a una creciente preocupación de que los policías se han convertido en cámaras andantes de vigilancia. Buttar y otros temen que al agregar las cámaras de los civiles a Evidence.com, Axon está expandiendo esta red —y acumulando más datos para alimentar su base de datos.

Y así como Google y Amazon han convertido en beneficios su acceso íntimo a nuestros patrones de atención y consumo, la capacidad de Axon de extraer información de su archivo cada vez creciente de videos, le permitirá obtener una ventaja sobre sus competidores.

Videos públicos, ganancias privadas

El nuevo Producto de Evidencia Pública de Axon, explicó Buttar, sirve como otra fuente de datos que la compañía puede monetizar. “Ha habido muchos casos donde las corporaciones privadas han apalancado las bases de datos no para mejorar la seguridad, sino para extraer el alquiler de sus servicios a las comunidades ya empobrecidas”, dijo.

Y Joshua Reeves, autor de “Citizen Spies: The Long Rise of America’s Surveillance Society”, ve el interés de Axon en solicitar imágenes personales de teléfonos móviles, como parte de una “tendencia preocupante: la creciente privatización de lo que anteriormente era una práctica pública”.

Es más, los reportes anónimos y las evidencias grabadas por el público no irán directamente a la policía; entrarán en la caja fuerte de una “enorme corporación de datos privados”, con sus propios términos de servicio.

“Si Taser posee sus datos, usted no es dueño de ellos”, explicó Reeves. “No sabemos cómo van a utilizarlo. Y dada la larga colaboración de Taser con el aparato de seguridad, eso es algo particularmente preocupante”.