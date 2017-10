Home Depot tiene pánico de los Millennials… no saben ni clavar

Por Tyler Durden

Mientras los analistas de Wall Street celebran la llegada de la generación de los “Millennials”, un grupo de jóvenes que supuestamente iban a liderar una nueva y revolucionaria ola de consumismo, sólo si pudieran trabajar el tiempo suficiente para escapar del sótano de la casa de sus padres, las tiendas minoristas, como Home Depot, están en estado de pánico sobre cómo le venderán a lo que pronto será el sector demográfico más grande de Estados Unidos… pero no por las razones que usted podría pensar.

Mientras que los distribuidores de aguacate como Whole Foods sólo tienen que preocuparse en cómo crear una campaña de publicidad pegadiza para atraer a los Millennials, Home Depot acaba de darse cuenta de que toda una generación de estadounidenses no tienen la más mínima idea de cómo utilizar sus productos.

Para intentar remediar la situación, como lo señala un reporte del Wall Street Journal, la compañía se ha visto obligada a gastar millones de dólares para crear vídeos tutoriales y organizar clases en sus mega-tiendas sobre cómo usar sus productos, desde usar una cinta métrica, hasta fregar un piso y clavar un clavo.

Para los Millennials mimados

La vicepresidenta de marketing de Home Depot admite que al principio se mostró vacilante, porque creía que algunos de sus videos podían ser un poco “ofensivos”, pero rápidamente supo que eran muy necesarios para nuestros Millennials mimados.

En junio, la compañía presentó una serie de talleres en línea, incluyendo videos sobre cómo usar una cinta métrica y cómo ocultar cables, que eran tan básicos que algunos ejecutivos se preocuparon de que sean un tanto ofensivos.

Lisa DeStefano, vicepresidente de marketing de Home Depot, dudó inicialmente sobre la lista de lecciones en vídeo propuestas, elegidas en base al índice de consultas de búsqueda en línea. “¿Estamos vendiéndole a unos torpes? ¿Son cosas muy obvias?”, dice ella que le preguntó a su equipo. El tutorial de la cinta métrica es muy diciente.

Y en caso de que pienses que estamos bromeando y / o exagerando, aquí está el tutorial de cinta métrica de Home Depot en toda su gloria: https://www.youtube.com/watch?v=M73r32vK7C4

Hace sólo 20 años era impensable

Mientras tanto, Scotts Miracle-Gro se ha visto obligado a comenzar clases de entrenamiento para recordarles a los Millennials que, para mantener sus flores vivas, las plantas necesitan luz solar para crecer (aparentemente ni un sólo Millennial ha tomado jamás una clase de biología en la escuela primaria). Al comentar sobre los tutoriales, un vicepresidente de Asuntos Corporativos, Jim King, admitió que: “Son cosas simples que realmente no habríamos pensado hacer o necesitábamos hacer hace 15 o 20 años”.

Lo sentimos Sr. King pero estamos en la era de la virtualidad.

Scotts Miracle-Gro Co. ha comenzado a ofrecer lecciones de jardinería a los propietarios de casas jóvenes con consejos básicos —realmente básicos— como asegurarse de que la luz solar pueda llegar a sus plantas.

“Este es un grupo —los Millennials— que puede no haber crecido poniendo sus manos en la tierra, sembrando su huerta en el jardín trasero de la casa de mamá y papá. Ellos crecieron jugando al fútbol, ​​teniendo recitales de baile y jugando en un Xbox”, dice King.

Enseñando habilidades básicas

Compañías como Scotts, Home Depot Inc., Procter & Gamble Co., West Elm de Williams-Sonoma Inc. y la Sherwin-Williams Co., están organizando clases y tutoriales en línea para enseñar habilidades básicas tales como cortar el césped, utilizar una cinta métrica, fregar un piso, martillo un clavo y escoger un color de pintura.

Por desgracia, al menos para los Home Depot del mundo, los Millennials representan ahora el grupo demográfico más grande en EE.UU., que vagan por las calles de Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, sin una pista de cómo utilizar una cinta métrica.

El mayor grupo de edad única en los Estados Unidos de hoy en día es de los que tienen 26 años de edad, que son 4.8 millones, según Torsten Slok, economista jefe internacional de Deutsche Bank. Las personas de 25, 27 y 24 años les siguen de cerca, en ese orden. Muchos están al borde de los momentos que definen sus vidas, como elegir una carrera, comprar una casa y tener hijos.

Los Millennials en su conjunto son la última burbuja demográfica de EE.UU., superando a la generación del Baby Boom y, al igual que ellos, significan la transformación de la cultura popular, la venta al por menor, los medios de comunicación y estilos de vida. Ellos representan alrededor del 42% de todos los compradores de vivienda hoy en día, y el 71% de todos los compradores de vivienda por primera vez, de acuerdo con Zillow Group. Alrededor del 86% de los compradores de casas Millennials informaron haber hecho al menos una mejora en su hogar en el último año, más que cualquier otra generación, dice Zillow.

La generación de los “Hágalo por Mí”

Mientras que tenemos nuestras dudas de que puedan salvar sus negocios, los minoristas como J.C. Penney y West Elm están tratando de adaptarse a la generación Millennials, ofreciendo servicios básicos en el hogar, como la instalación de televisores o colgar un cuadro en la pared.

J.C. Penney Co. dice que el grupo está dispuesto a contratar a otros para hacer proyectos en sus casas, por lo que el minorista se ha involucrado en los servicios a domicilio, incluyendo reparación de hornos y aire acondicionado, sistemas de tratamiento de agua y renovaciones de baños, y ha ampliado su instalación de ventanas revestidas.

“Ellos son mucho más de los tipos de cliente “Hágalo por Mí” que un cliente “Yo lo hago por mí mismo”, dice Joe McFarland, vicepresidente ejecutivo de las tiendas J.C. Penney. “No necesitas una escalera o un taladro eléctrico, ni siquiera tienes que preguntarte si mediste bien tu ventana”.

El minorista de muebles para el hogar West Elm ofrece paquetes de servicios, que empiezan en $129, para proporcionar trabajos de plomería y electricidad, pintar, instalar una televisión y colgar cuadros y espejos en la pared.

Colocó la cuchilla al revés

Después de todo lo dicho, al menos algunos Millennials están tratando de ser más autosuficiente… como un ejemplo, el WSJ señala el caso de Breanne Loes, de 26 años de edad, que recientemente se prestó las herramientas eléctricas de su padre para elaborar una cabecera de madera… lo que salió muy bien después de darse cuenta de que la hoja de la sierra estaba al revés.

La Sra. Loes disfruta de sus proyectos hechos por ella misma, y hace dos veranos construyó, con su ahora marido, una cabecera de madera, con ayuda de un tutorial en línea, su padre, dos hermanos mayores y sus herramientas.

La sierra no funcionaba al principio porque la cuchilla estaba hacia atrás. “Eso fue embarazoso”, dijo la Sra. Loes.

Felicidades, Breanne, realmente buen trabajo… realmente.

Texto original: http://www.zerohedge.com/news/2017-10-10/home-depot-panicked-over-millennials-forced-host-tutorials-using-tape-measures-hamme

Traducción: A. Mondragón