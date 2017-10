Investigadores de Las Vegas creen que el tirador no estuvo solo

Por Tyler Durden / Zero Hedge

Por primera vez, el alguacil del Condado de Clark, Joseph Lombardo, expresó su convicción de que el presunto tirador de Las Vegas, Stephen Paddock, tuvo que recibir ayuda en algún momento durante el tiroteo masivo, ya sea en la etapa de preparación o en la ejecución.

“Mire esto. Viendo las diferentes cantidades de tannerite (un componente explosivo) obtenidas del arma, ¿crees que todo esto se realizó por su cuenta? Tienes que hacer la suposición de que tuvo que tener ayuda en algún momento, y queremos asegurarnos cuál es la respuesta. Tal vez él es un tipo estupendo… Tal vez él es un súper —que estuvo trabajando por su cuenta, pero para mí será difícil creer eso”, dijo.

“¿Creen que todo eso lo consiguió por sí solo?”, se preguntó el alguacil Lombardo, en conferencia de prensa. “Hay que asumir que, en algún momento, debió de contar con ayuda”, agregó.

Planeaba sobrevivir y escapar

“Es preocupante que este individuo fuera capaz de mover esa cantidad de material (las armas y municiones) a una habitación sin ayuda. Es preocupante pensar en la cantidad de material que tenía en ambas residencias”, insistió.

Además, el alguacil Lombardo sugirió que lejos de ser una misión suicida, las autoridades habían visto pruebas de que el tirador planeaba sobrevivir y escapar.

Sin duda, la cuestión de que si Paddock estaba solo o coordinado con algún colaborador, aún desconocido, ha sido uno de los temas más debatidos sobre el trágico tiroteo.

Ahora, dando un nuevo ímpetu a la especulación de que Paddock no estaba solo, NBC News informa, citando a altos funcionarios policiales, que los investigadores están especulando que alguien más pudo haber estado en la habitación del hotel del presunto pistolero cuando él estuvo registrado allí.

Descubrimientos desconcertantes

Según NBC, los investigadores están “desconcertados” por dos descubrimientos: Primero, se encontró un cargador que no coincide con ninguno de los teléfonos móviles que pertenecían al presunto pistolero, Stephen Paddock. Y en segundo lugar, los registros de garaje muestran que durante un período, cuando el coche de Paddock salió del garaje del hotel, una de sus tarjetas clave fue utilizada para entrar en su habitación. Aunque hay varias explicaciones posibles para estas anomalías, los investigadores dijeron que “quieren llegar al fondo de la misma”.

No hubo nota de suicidio

Por último, en el último descubrimiento no revelado, el NYT informó que lo que algunos habían supuesto era una nota de suicidio, era en cambio un bloc de notas cuyo contenido exacto las autoridades aún no han revelado. El sheriff Lombardo dijo que contenía números que estaban siendo analizados por su relevancia, y eran “significativos para el pistolero”; la policía está tratando de determinar su significado.

El motivo de Paddock para el peor rodaje masivo en la historia de Estados Unidos —supuestamente perpetrado por un millonario ¡afortunado en los juegos de azar! según el IRS— sigue siendo un misterio.