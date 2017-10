Jesús Campos, el “héroe hispano” de Las Vegas, aparecerá en la TV

Redacción LTH / Las Vegas Review-Journal

Después de varios reportes de que el paradero de Jesús Campos, el “héroe hispano” del tiroteo de Las Vegas, era desparecido, ya no lo está. Él ha terminado sentado en el sofá del show de Ellen DeGeneres.

El joven hispano de 25 años, que por casi dos semanas esquivó entrevistas con los reporteros, tras colocar fuera de su casa carteles que decían “NO TRASPASAR” y “NO A LOS MEDIOS EN LA PROPIEDAD” —además de haber un guardia de seguridad armado cuidando la propiedad—, aparecerá en la televisión el miércoles 18 de octubre.

El guardia de seguridad del Mandalay Bay llegó a ser repentinamente famoso, luego de que avisar sobre la ubicación del tirador de Las Vegas, Stephen Paddock, quien le disparó en la pierna el 1 de octubre, antes de abrir fuego contra una multitud de personas que estaban en un festival de música country.

“Jesús Campos quiere contar su historia en el momento y lugar que elija”, dijo MGM Resorts International, propietaria y operadora del Mandalay Bay, en un correo electrónico a Las Vegas Review-Journal el martes 17 por la mañana. “Ha pedido que todos respeten su pedido de privacidad. No podríamos estar más orgullosos de Jesús”.

Ahora el público podrá escuchar a Campos decir su propia versión de los hechos —aunque llama la atención de que, desde hace más de una semana cuando su sindicato publicó las primeras fotos de él, se le viera en buen estado de salud (excepto porque usaba un bastón), a pesar de que expertos médicos han dicho que las heridas de bala del arma que, supuestamente, usó el tirador, son bastante serías y causan heridas traumáticas que requiere de un tratamiento médico de varias semanas.

En la televisión nacional

En un episodio de “The Ellen Degeneres Show” pre-grabado, que se emitirá el miércoles 18 de octubre a las 3 p.m., Campos y el trabajador de mantenimiento de Mandalay Bay, Stephen Schuck, hablarán sobre lo sucedido esa noche. Schuck quedó atrapado en el pasillo tras el tiroteo de Paddock, en el que fue herido Campos, y ayudó a dirigir a la policía a la habitación de Paddock. Anteriormente apareció en “The Today Show”, pero también mantuvo un bajo perfil desde el tiroteo.

En los clips del programa que se entregó a Las Vegas Review-Journal, Campos dijo que se le alertó para que revisara una puerta entreabierta. Él dijo que estaba en la escalera del piso 31 al 32 y se encontró con una puerta bloqueada y que no se abría (aunque no especifica de qué puerta se trataba). Entonces se desvió por un pasillo y llamó al despacho de seguridad para que un ingeniero revise la puerta bloqueada.

Campos dijo que luego escuchó sonidos de perforaciones. Y él cree que el golpe de la pesada puerta por la que atravesó para llegar al piso 32 alertó a Paddock de su presencia. Paddock le disparó a través de la puerta he hirió a Campos en la pierna.

“Estaba caminando (por el pasillo) y escuché un disparo rápido”, dijo. “Al principio me cubrí, sentí una sensación de ardor. Me levanté el pantalón y vi la sangre. Fue entonces cuando llamé por mi radio (para avisar) de los disparos.

Llega el trabajador de mantenimiento

Schuck dijo que vino de un piso más alto, a través de un elevador de servicio, y dobló la esquina. Campos estaba hacia el final del pasillo, pero Schuck dijo que al principio no lo sabía.

“Creí ver que alguien salía del cubículo, y seguí caminando”, dijo Schuck. “Una vez que llegué hasta más de la mitad, es cuando vi a Jesús y empecé a escuchar disparos”.

Schuck dijo que al principio creyó que el sonido era de un martillo neumático, pero sabía que era poco probable. También pensó que el sonido de los disparos eran de afuera y no dentro.

Campos se asomó y dijo: “Cúbrete, cúbrete”, dijo Schuck.

“Me gritó y por milisegundos, si no me avisaba yo hubiera sido herido”.

Campos dijo que una mujer huésped (del hotel) salió de la puerta de otra habitación y él le dijo que volviera porque no era seguro. Campos le dijo a Schuck que se quedara y se cubriera. El tirador siguió disparando, dijo Campos.

No daría más entrevistas

Campos pareció reconocer que no volvería a hablar de los hechos después de su entrevista con DeGeneres.

DeGeneres dice en la entrevista: “Estás hablando de eso ahora y no volverás a hablar de eso, y no te culpo”. Campos asintió antes de agradecer a los socorristas y a todas las personas que llamaron a los hospitales.

La cuestión sobre el paradero de Campos surgió por primera vez el jueves 12 de octubre, cuando Campos no se presentó hasta en cinco entrevistas de televisión programadas por la Unión Internacional, Seguridad, Policía y Bomberos Profesionales de América, el sindicato al cual Campos está afiliado.

Sus vecinos no lo vieron por varios días. Y mientras las llamadas a sus números de teléfono conocidos no son respondidas, el vocero del Departamento de Policía Metropolitana, Larry Hadfield, dijo que Campos está “cooperando plenamente con la investigación”.

El martes (17) por la noche, la presentadora de televisión Ellen DeGeneres tuiteó que Campos y Schuck aparecería en su programa el miércoles 18.