Jesús Campos, el misterioso y “desaparecido” “héroe hispano” de Las Vegas, se fue de EE.UU días después de la masacre de Las Vegas y luego reingresó al país

Zero Hedge / Redacción LTH

El misterio que rodea al guardia de seguridad del Mandalay Bay, Jesús Campos, se vuelve cada vez más extraño. Después de la matanza ocasionada por el presunto tirador Stephen Paddock, el 1 de octubre en Las Vegas, Campos, a quien Paddock pudo haber disparado o no, eludió presentarse en una conferencia de prensa que supuestamente había programado y luego desapareció durante días, antes de reaparecer en el programa de Ellen Degeneres.

Ahora, Fox News ha descubierto documentos de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos, que muestran que, aparentemente, Campos cruzó la frontera hacia México días después de la masacre de Las Vegas.

Según los informes, Campos cruzó la frontera en el mismo lugar en enero pero, por alguna razón, en su última re-entrada al país conducía un coche de alquiler, en lugar de su propio vehículo. Según el reporte del New York Post:

El guardia de seguridad de Mandalay Bay, Jesús Campos, salió misteriosamente del país pocos días después de la masacre de Las Vegas, según un informe.

Los documentos de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas, obtenidos por Fox News, muestran que el joven de 25 años ingresó a los Estados Unidos desde México, en el cruce fronterizo de San Ysidro, en California, una semana después del tiroteo masivo.

No está claro por cuánto tiempo Campos estuvo fuera del país (ni cuando fue que salió exactamente). Los documentos solo muestran que ingresó nuevamente a los Estados Unidos.

Según los informes, el joven cruzó la frontera en el mismo lugar en enero pasado. (Aunque no aclara si fue hacia o desde México.)

Mientras Campos conducía su propio vehículo con placas de Nevada durante ese viaje (en enero), las fuentes le dijeron a Fox que esta vez (cuando re-ingreso en octubre) lo hizo en un auto alquilado, que estaba registrado en California.

Algunas preguntas para las autoridades

Por supuesto, todo lo anterior plantea una serie de nuevas preguntas que incluyen, pero no se limitan a, las siguientes: (1) ¿Por qué el FBI permitiría que un testigo material huya del país durante una investigación en curso e, incluso con una herida de bala —si fue cierto; (2) Sí Campos fue herido de bala, ¿por qué/cómo hizo para viajar por carretera a México, durante varias horas, en lugar de recuperarse en una cama de hospital?, y (3) Sí esta fue una visita “planificada”, como sugiere su sindicato, entonces ¿por qué los investigadores parecían tan desconcertados por su desaparición?

Entonces, ¿qué dice usted? ¿Fue solo un inocente y planeado viaje a México o hay mucho más en la saga de Jesús Campos?