Juez permite al gobierno de Trump obtener datos de manifestantes

Alex Emmons / The Intercept

Desafiando la Primera Enmienda, un juez de Washington, D.C., ha confirmado una controversial orden de registro que permitiría al gobierno revisar los datos de un importante sitio web de protesta.

Los fiscales alegan que el sitio web, DisruptJ20.org, fue utilizado para coordinar un disturbio el Día de la Inauguración presidencial, en enero pasado, que causó daños a la propiedad en varios negocios en el centro de Washington. Pero la gran mayoría de las acciones y protestas que el sitio coordinó fueron pacíficas. No está claro qué conexión, si hubo alguna, tuvo el sitio con la violencia.

No obstante, Robert E. Morin, el juez principal de la Corte Suprema de Justicia del Distrito de Columbia, falló a favor del gobierno. Sin embargo, Morin agregó protecciones adicionales, ordenando que el gobierno deba, antes de ejecutar su búsqueda, presentar declaraciones juradas especiales describiendo cómo serán sus procedimientos. “Voy a supervisar su búsqueda”, dijo.

Imposición de limitaciones

Sobre las limitaciones, el juez especificó que los datos que los investigadores no puedan identificar como una evidencia criminal, serán archivados ante el tribunal y permanecerán sellados, de acuerdo con el fallo. Morin también prohibió a los investigadores a compartir esos datos con otras agencias gubernamentales.

A principios de este mes, el Departamento de Justicia enfrentó el rechazo de las organizaciones que defienden la privacidad y la libertad de expresión, después de que el gobierno obtuvo una orden de registro contra la compañía de alojamiento de sitios web, DreamHost.

Una orden muy amplia

La orden original era increíblemente amplia, requiriendo que la compañía entregara todos sus datos de su sitio web, incluidos los registros de visitantes de los 1.3 millones de personas que lo vieron.

DreamHost desafió la orden, diciendo que la información podría ser utilizada para identificar las preferencias políticas de la gente, y que la solicitud de tantos datos no podría ser legal bajo la Primera Enmienda.

El martes 22 de agosto, el Departamento de Justicia retiró su solicitud de registros de visitantes, sin embargo exigió las comunicaciones y listas de correo electrónico de los grupos de los organizadores —información que, dice DreamHost, aún podría utilizarse para identificar las creencias políticas de personas inocentes.

Sin presentar evidencia

En una audiencia el jueves 24, Raymond Aghaian, un abogado que representa a DreamHost, dijo que los emails y las listas de correo electrónico de DisruptJ20, eran “esencialmente equivalentes a la lista de miembros de un grupo de defensa”. Aghaian también argumentó que era inconstitucional que el gobierno pudiera buscar a través de tantas cuentas de correo electrónico con una sola orden de búsqueda, sin presentar evidencia de que alguna cuenta específica estuviera relacionada a actividades criminales. “Lo que han hecho aquí, esencialmente, es obtener una orden general”, dijo.

A pesar de las preocupaciones de la Primera Enmienda, el gobierno está insistiendo en su derecho a que ellos mismos busquen los datos. En la audiencia del martes, el fiscal de Washington, John Borchert, calificó las alternativas como “impracticables” y dijo: “No podemos hacer que DreamHost sea designado para hacer la búsqueda por nosotros”.

Una decisión equilibrada

El juez Morin dijo que su sentencia alcanzó un equilibrio entre la privacidad y las preocupaciones de la Primera Enmienda, y el deseo del gobierno de recopilar información sobre crímenes potenciales: “Esta es mi opinión de cómo puedo proteger ambos intereses legítimos”.

Aghaian pidió una suspensión del fallo en caso de que DreamHost decidiera apelar, pero no está claro si sus abogados decidirán hacerlo.

La audiencia también abordó la modificación del gobierno a su orden de registro original. Borchert afirmó que las autoridades nunca estuvieron interesadas en los registros de los visitantes del sitio web. “No éramos conscientes de estos asuntos hasta que DreamHost presentó su oposición”, dijo.

Es algo “increíble” y “escalofriante”

Aghaian dijo que no era plausible: la orden original lo pide específicamente. “Que ahora digan que esto no es lo que querían, que nunca pensaron pedirlo, es algo increíble”, dijo al juez.

Chip Gibbons, asesor legal del grupo de expresión libre Defending Rights and Dissent, dijo a The Intercept que el fallo podría sentar un precedente para buscar otros sitios de protesta.

“Independientemente de los procedimientos mínimos que se establezcan, o si la mayor parte de la información se pone bajo un sello judicial, que las listas de miembros y la información sobre las opiniones políticas, o asociaciones, sean entregadas al gobierno es, por su propia naturaleza, escalofriante”, dijo Gibbons.

Texto original: https://theintercept.com/2017/08/24/court-trump-protester-data-inauguration-disruptj20/

Traducción: A. Mondragón