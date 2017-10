La peor conspiración de Trump no es con Rusia —es con las corporaciones

Por Peter Certo

Siempre he sido un poco escéptico de que hubiera una gran evidencia sobre la presunta colusión de la campaña Trump con Rusia. Las últimas noticias sobre Donald Trump, Jr., sin embargo, están tentadoramente cerca a ese tipo de pruebas.

La versión corta de la historia, revelada por los correos electrónicos que obtuvo el diario The New York Times, es que el hijo mayor del presidente recibió “algunos documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary” y que “serían muy útiles para su padre”.

Más al punto, cuando al joven Trump se le cuestionó sí esto era “parte del apoyo del gobierno ruso para el Sr. Trump”. ¿La respuesta de Donald, Jr.? Fue explícita: “Me encanta”.

Trump Jr. no fue sólo a esa reunión en la Trump Tower. También llevó consigo al gerente de la campaña presidencial de su padre, Paul Manafort, y al gran confidente de Trump (y su yerno) Jared Kushner.

Aun así, todavía no hay pruebas de que ellos coordinaran con Rusia los esfuerzos para dar a conocer los correos electrónicos de la campaña de Clinton, difundir “noticias falsas”, o hackear los sistemas estatales de votación. Pero por lo menos, los altos miembros del círculo íntimo de Trump se presentaron para obtener información de inteligencia que, sabían, era parte de un esfuerzo extranjero para inmiscuirse en las elecciones.

¿Cuál es la verdadera traición?

Algunos en Washington están convencidos de que ya han escuchado suficiente, con el Senador de Virginia —y fallido candidato a Vice Presidente— Tim Kaine llamando a la reunión una “traición”.

Quizás. Pero vale la pena preguntar: ¿Cuál es la verdadera traición aquí? Algunos argumentan que no son las relaciones con los rusos después de todo.

“Los efectos del crimen son indetectables”, dice el legendario crítico social Noam Chomsky sobre la presunta intromisión rusa —es más ¿cómo puede haber sido efectiva la intromisión rusa, sí Hillary Clinton le ganó a Trump por más de 2.5 millones en el voto popular?—, “a diferencia de los efectos masivos de la interferencia del poder corporativo y la riqueza privada”.

Vale la pena pensar en ello.

El respaldo del 1% a Trump

Muchos líderes liberales sospechan, ahora con un poco más de evidencias, que Trump trabajó con Rusia para ganar las elecciones. Pero hace tiempo que sabemos que las grandes corporaciones y personas archí ricas dieron un gran apoyo al multimillonario.

El pagó a ese respaldo ha sido mucho más generoso para ellos, el 1% —y más destructivamente para el resto de nosotros, el 99%— que cualquier conspiración de Putin.

La evidencia esta oculta a plena vista de todos.

La principal prioridad en el Congreso, ahora mismo, es aprobar un proyecto de ley de salud que pueda diezmar al Medicaid y dejar, al menos, a 22 millones de estadounidenses si un seguro de salud —mientras debilitan las regulaciones para las compañías de seguros y reducen los impuestos a los más ricos en más de $346 mil millones.

Tan sólo el 12 por ciento de los estadounidenses apoya ese proyecto de ley, pero la lealtad de los congresistas no es para los votantes —es claramente para los donantes ricos, a sus campañas electorales, que obtendrían esos recortes de impuestos.

Contra la voluntad popular

Mientras tanto, la mayoría de los estadounidenses en cada distrito congresional apoya los esfuerzos para frenar la contaminación local, limitar las emisiones de carbono y la transición a la energía solar y eólica. Y las mayorías en cada estado respaldan el acuerdo climático de París.

Sin embargo, incluso cuando los científicos advierten que grandes partes del planeta pronto podrían volverse inhabitables, el gobierno de Trump respaldado por la industria de los combustibles fósiles ha puesto a un tipo que niega el cambio climático a cargo de la EPA, sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París y firmó una legislación para permitir que las compañías de carbón viertan cenizas tóxicas en las vías de agua locales.

Multimillonarios de la guerra

Asimismo, a medida que el gobierno aumenta la impopular guerra afgana una vez más, Kushner invitó a multimillonarios contratistas militares —incluido el fundador de Blackwater, Erik Prince— para asesorar a sus suegro sobre las políticas de guerra.

Por otra parte, Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, y otros arquitectos del colapso inmobiliario, están aconsejando a Trump sobre la desregulación financiera, mientras que los especuladores de la deuda estudiantil escriben la política en el Departamento de Educación.

Chomsky se queja de que este tipo de convivencia —también llamado “capitalismo de compinches”— a menudo “no se considera un crimen, sino como el funcionamiento normal de la democracia”. Mientras que Trump los ha llevado a nuevas alturas, sin duda es un problema bipartidista.

Si la gente de Trump trabajó con Rusia para socavar nuestros votos, deberían ser responsables. Pero los políticos que dirigen la acusación no serán capaces de redimir nuestra democracia, a menos que estén dispuestos a enfrentarse a los conspiradores corporativos que están aquí mismo, en casa.

Texto original: https://www.counterpunch.org/2017/07/13/trumps-worst-collusion-isnt-with-russia-its-with-corporations/

Traducción: A. Mondragón