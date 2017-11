Los archivos revelados de JFK y Hoover: Había que “convencer al público de que Oswald era el asesino”

Aunque varias de las “nuevas revelaciones” de los archivos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy se conocían hace mucho tiempo —como la Operación Moongoose, para hacer creer que los cubanos habían cometido un acto terrorista en Miami, o uno de los tantos intentos para derrocar a Fidel Castro—, haya algunas revelaciones que sí han llamado la atención.

En medio de los miles de archivos desclasificados el pasado 26 de octubre, sobre el asesinato del Presidente John F. Kennedy, aunque menos de lo esperado, hubo dos memorandos intrigantes para y del director del FBI J. Edgar Hoover, con fechas 24 de noviembre de 1963, el día en que Jack Ruby mató a Lee Harvey Oswald, mientras éste estaba siendo transportado a la Cárcel del Condado de Dallas.

En una nota emitida por Hoover, parecía estar particularmente preocupado de que el público tuviera que ser obligado a creer que Oswald era el único autor del magnicidio, no parte de una gran conspiración.

El día que mataron a Oswald

En el Informe Warren de 1964 sobre el asesinato de Kennedy, señaló la NBC, Hoover fue firme al afirmar que no había visto “ningún destello de evidencia” que sugiriera una conspiración —un pensamiento que él expresó en otros foros públicos, pero no en palabras tan contundentes como las que usó el día que mataron a Oswald.

Refiriéndose a Nicholas Katzenbach, el fiscal general adjunto en ese momento, Hoover escribió:

“Lo que me preocupa, y también al señor Katzenbach, es que se emita algo para que podamos convencer al público de que Oswald es el verdadero asesino”.

Temor a conflictos internacionales

No está claro en el memorando si Hoover pensó que podría haber habido una conspiración, que no quería que se supiera o si creía sinceramente que Oswald actuó solo y esperaba evitar el miedo y la confusión del público. Hoover también indicó que su preocupación pudo haber sido influenciada, en parte, por la diplomacia, dictando que podría haber serias complicaciones internacionales, sí el público pensara que Oswald podría haber sido parte de una trama mayor. Por los documentos publicados anteriormente, Katzenbach era conocido por haber compartido la preocupación de Hoover, escribiendo en un memorando al día siguiente, el 25 de noviembre de 1963, que:

“el público debe estar satisfecho de que Oswald fue el asesino, de que no tenía cómplices que todavía están en libertad, y que la evidencia era tal que habría sido condenado en el juicio”.

Advertido de la muerte de Oswald

Pero es interesante saber que Hoover estaba enojado por el asesinato de Oswald (especialmente después de que la policía había sido advertida por el FBI de que la vida de Oswald estaba en peligro)…

“La muerte de Oswald hoy, después de nuestras advertencias al Departamento de Policía de Dallas, fue inexcusable”, dictó Hoover.

“Esto permitirá, me temo, que mucha gente de los derechos civiles causen un infernal revuelo porque él estaba esposado y no tenía armas.

“Seguramente habrá algunos elementos de nuestra sociedad que gritarán que sus derechos civiles fueron violados —lo que es cierto”.

Una orden a Hoover

Luego, para terminar, en un memorando enviado a Hoover, como Director del FBI, se confirmó que “no se debe hacer ningún esfuerzo para defender al presunto asesino Lee H. Oswald, ni para gritar que hubo una trama”.

Por supuesto, sospechamos que hay muchas más revelaciones interesantes dentro de los archivos que se lanzaron y quizás entre los que no se han publicado.

Y, en este punto, WikiLeaks, de Julian Assange, está ofreciendo hasta $100,000 dólares a las personas que tienen acceso a los Archivos Nacionales de Estados Unidos a que ofrezcan documento no revelados que muestren evidencias de actividades criminales, ineficiencia o errores administrativos durante la investigación de ese magnicidio.

Trump tuvo que obedecer a la CIA y el FBI

Como ya se había anticipado, bajo una enorme presión de los cabilderos de las agencias de inteligencia, el presidente Trump no liberó todos los expedientes sobre el asesinato de John F. Kennedy, sino que siguió las recomendaciones de última hora de sus agencias de seguridad nacional, de que algunos de esos registros serían censurados.

“Hoy ordeno que el velo finalmente se levante” sobre la última colección inédita de los archivos del gobierno estadounidense vinculados al asesinato de (John F.) Kennedy, informó Trump en un memorando presidencial.

Pero agregó: “No tengo otra opción, hoy, que aceptar esas censuras en lugar de permitir un daño potencialmente irreversible a la seguridad de nuestra nación”, afirmó el gobernante en el memorándum donde ordenó la liberación de los otros documentos.

“Hay una revuelta en la rama ejecutiva para hacer esto”, dijo un funcionario anónimo, refiriéndose a la publicación de documentos.

Eliminación de nombres

Como lo reportó CBS, las solicitudes de demoras –algunas de las cuales se registraron hace un par de meses y otras más recientes– provienen de agencias de todo el gobierno, incluidas la CIA y el FBI. Parte de la preocupación parece centrarse en los documentos creados en la década de 1990, cuando un comité del Congreso estaba elaborando una legislación que estableció la fecha del 25 de octubre del 2017, como fecha de la liberación de los documentos. Según el reporte de CBS:

Chip Reid de CBS News entrevistó a Larry Sabato, un erudito sobre el tema de JFK, en el Miller Center de la Universidad de Virginia, y dijo que le habían dicho que “al menos la mayor parte no se dará a conocer el jueves porque no solo la CIA, sino aparentemente otras agencias, sin nombre –supongo que el FBI es una de ellas– están apelando”.

Sabato dice que la CIA quiere que se eliminen algunos de los nombres en los documentos redactados, y algunos de los párrafos que, dicen, revelan los nombres de las fuentes o métodos utilizados por la CIA.