Los millennials obesos ponen en peligro el futuro de Estados Unidos

Un nuevo estudio del New England Journal of Medicine indica que las consecuencias de la epidemia de obesidad en el futuro de Estados Unidos, son mucho peores de lo que se pensaba. El estudio fue publicado el miércoles 29 de noviembre, y ya tiene a los demógrafos, funcionarios del gobierno y científicos alarmados. El informe encontró que el 57.3% de los niños y adolescentes de la nación serán obesos a la edad de 35 años, si el modelo de conducta continúa.

Así, el imperio de Estados Unidos se está resquebrajando, literalmente, bajo el peso de los pobres hábitos alimentarios de las generaciones del Milenio y quienes lo siguen —los Homeland, según la clasificación creada.

Este estudio es único y va más allá de cualquier investigación previa que sugiera que los pesos insalubres de los infantes, dará como resultado un obesidad adulta, exclamó el diario USA Today. Además, el artículo sugiere que los hijos de la generación del milenio, la Homeland Generation, ya pueden haber dado paso a un “mundo donde la obesidad podría ser la nueva normalidad”.

Cómo se calculó los hallazgos

Zachary Ward, un investigador de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, que fue el autor principal del estudio, calculó sus hallazgos de la siguiente manera:

Agrupamos los datos de talla y peso de cinco estudios longitudinales representativos a nivel nacional, que totalizaron 176,720 observaciones de 41,567 niños y adultos. Simulamos trayectorias de crecimiento a lo largo de la vida y ajustamos las tendencias seculares.

Creamos 1,000 poblaciones virtuales de 1 millón de niños (en total) hasta la edad de 19 años, que eran representativos de la población de los Estados Unidos en el 2016 y proyectamos sus trayectorias en altura y peso hasta la edad de 35 años.

Los espantosos resultados

Y lo que obtuvo fue aterrador: Los modelos del estudio predicen que la mayoría de los niños de hoy, el 57.3%, serán obesos a la edad de 35 años.

Dado el nivel actual de obesidad infantil, los modelos predijeron que la mayoría de los niños de hoy (57.3%; con un intervalo de incertidumbre de entre el 55.2 a 60 por ciento) serán obesos a la edad de 35 años, y aproximadamente la mitad de la prevalencia proyectada ocurrirá desde la infancia.

Nuestras simulaciones indicaron que el riesgo relativo de obesidad adulta aumentó con la edad… para niños con sobrepeso… que a la edad de 19 años tendrán una obesidad severa. Y su probabilidad de que ya no sean obesos a la edad de 35 años disminuyó del 21.0% al 6.1% a la edad de 19 años.

Ya son obesos a los 20 años

En su estudio Ward, como era obvio esperar, ofreció una observación aleccionadora sobre la necesidad de aumentar los esfuerzos de prevención de la obesidad desde la infancia hasta la adultez temprana.

Él dijo: “El estudio es el primero en hacer predicciones precisas para la generación actual de niños”. Y hasta ahora, la salud de las generaciones futuras de Estados Unidos nunca se ha visto más sombría.

Y en general, la mitad de las personas que serán obesas a los 35 años ya son obesas a los 20 años, dijo Ward.

¿Y a qué se debe tremenda obesidad?

Y, por supuesto, los científicos culpan a la crisis de la obesidad que asola a las generaciones más jóvenes de Estados Unidos de “cambios profundos en la actividad física y la dieta”. Los Millennials están sentados en los sótanos de sus padres demasiado quietos como para permitirse un aguacate y una tostada, mientras disfrutan de Netflix. Sin embargo, sus mentes inconscientes están muy nubladas con el programa Mindhunter (Netflix) o Alias ​​Grace (Netflix), que ellos pierden el punto de que su bienestar es crítico para la supervivencia general de la nación.

Stephen Daniels, presidente de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado y que no participó en el estudio, dijo que los hallazgos reflejan “cambios profundos en la actividad física y la dieta” que son difíciles de abordar. Vivimos en un mundo, dijo, donde es más fácil para los niños y padres elegir alimentos y bebidas “altas en calorías y bajos en nutrientes” que los saludables. Mientras tanto, dijo, los niños a menudo se pegan a las pantallas que los mantienen inmóviles durante muchas horas al día.

El estudio concluye y ofrece una perspectiva sombría sobre la salud de los Estados Unidos, todo gracias al problema de alimentación de los millennials. Sin embargo, el estudio no menciona la otra lata de gusanos que asola a la generación del milenio, como la epidemia de opiáceos, los préstamos a los estudiantes y la desigualdad de la riqueza. Así estamos y ese será el futuro que le espera a la ¡Nación Indispensable!

