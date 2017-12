Putin ofrece asilo al “soplón” Comey al compararlo con Snowden

Por Tyler Durden

El presidente ruso comparó a James Comey con Edward Snowden, a quien se le concedió asilo en Rusia en 2013, y se burló de la revelación del ex jefe del FBI sobre sus conversaciones con el presidente Donald Trump, diciendo que eso hace que Comey sea elegible para recibir asilo político en Rusia.

“Se ve extraño que el jefe de una agencia de seguridad registre su conversación con el comandante en jefe y luego se la entrega a los medios de comunicación a través de su amigo”, dijo Putin, según la agencia rusa de noticias Tass. “Esto es extraño. Entonces ¿cuál es la diferencia entre el director del FBI y el Sr. Snowden? Él no es un jefe de los servicios especiales, sino un activista de derechos humanos”, enfatizó Putin en tono sarcástico.

La burla concluyó cuando Putin dijo que “por cierto, si él (Comey) está sujeto a cualquier tipo de persecución en relación con esto, estaremos dispuestos a darle asilo político en Rusia. Y él debe saber sobre esto”.

Si evidencias para probar

Putin también dijo que, hasta ahora, Comey no ha presentado ninguna evidencia para probar que Rusia estuvo entrometido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, diciendo que Washington trató de influir en las elecciones rusas durante años.

“No estoy familiarizado en detalle con el testimonio dado por el ex director del FBI Comey”, dijo Putin durante una sesión de preguntas y respuestas con los ciudadanos. “De nuevo, no dio ninguna evidencia de esto (la intromisión rusa)”.

Volteando la tortilla a EE.UU.

Y siguiendo con el humor combativo, Putin volteó la tortilla hacia Estados Unidos, diciendo que fue Estados Unidos el que ha tratado de influir en las elecciones rusas mediante el financiamiento de ONGs, como parte de sus aspiraciones de dominación mundial. “Gire un globo (terráqueo) y apunte su dedo a cualquier lugar, y usted encontrará intereses e interferencias estadounidenses allí”.

“¿Y qué hay de la constante propaganda estadounidense, del constante apoyo estadounidense a organizaciones no gubernamentales orientadas a Estados Unidos, dándoles dinero directamente? ¿No es un impacto en nuestras mentes? ¿No es un intento de influir en cómo debemos comportarnos durante las campañas electorales? Esto sucede año tras año”, dijo.

La queja contra EE.UU. es de todo el mundo

Agregó que muchos jefes de Estado de todo el mundo le habían dicho que Estados Unidos se estaba metiendo en sus asuntos internos. Pero no expresaron sus preocupaciones abiertamente, temiendo “estropear las relaciones” con Washington. En cuanto a Rusia, “tenemos una opinión propia, la expresamos abiertamente, pero esto no es una actividad subversiva subterránea”, dijo Putin.

Pero en un tono más conciliatorio, Putin dijo que aún espera una normalización de lazos con EE.UU. En una sesión de preguntas y respuestas, Putin dijo que no consideraba que Estados Unidos fuera un enemigo de Rusia y afirmó que quería un “diálogo constructivo” con Washington. Y que los dos países también podrían cooperar para hacer frente a la pobreza mundial y los esfuerzos para prevenir el cambio climático.