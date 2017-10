Si quiere conseguir trabajo, no haga ciertas cosas en las redes sociales

Por Tyler Durden

Lo que dices y haces en las redes sociales tiene consecuencias: solo pregúntale a Donald Trump. También puede determinar si usted consigue ese nuevo trabajo que ha estado buscando.

Según una nueva encuesta publicada por Challenger, Gray & Christmas, Inc., a medida que las plataformas de medios sociales se vuelven populares cada vez más, los solicitantes de empleo continúan dejando sus huellas en línea, creando y construyendo múltiples perfiles. Y, como resultado, la abrumadora mayoría de los reclutadores de empleos están recurriendo a Internet como un medio para asegurarse de que los potenciales candidatos de trabajo son buenos prospectos para sus empresas.

En la encuesta, realizada en abril y mayo pasados, entre 300 reclutadores de una variedad de industrias en todo el país, casi el 80 por ciento de los reclutadores indicó que utilizan algún tipo de búsqueda en Internet o en los medios sociales, como medio de estudiar o saber más acerca de los candidatos, y el 76 por ciento revisa estos sitios antes de contactarse inicialmente con el candidato.

Chequeando casi todo

Específicamente, el 96 por ciento de los reclutadores encuestados informó que chequea LinkedIn antes de ponerse en contacto con un candidato, mientras que el 40 por ciento revisa Facebook. Dieciséis por ciento hace búsquedas en Twitter, y el 14 por ciento ver lo que aparece en una búsqueda de Google.

“Es más importante que nunca que los solicitantes de empleo estén a la vanguardia cuando se trata de usar los medios de comunicación social. Los solicitantes de empleo deben ir a Google para ver lo que aparece de ellos mismos y hacer cualquier cambio para no verse mal”, dijo Andrew Challenger, vicepresidente de Challenger, Gray & Christmas, Inc.

El contenido más problemático

La encuesta de Challenger encontró que el contenido más problemático para los reclutadores eran las imágenes o el lenguaje mencionando el uso de drogas, seguida por la evidencia de un comportamiento anti-profesional. Los reclutadores también informaron de que cualquier demanda o delitos graves en los registros públicos era muy problemático, al igual que cualquier evidencia que contradiga lo que aparecía en el currículum del aspirante.

Y si no aparece en las redes

Irónicamente, mientras que los medios de comunicación social pueden perjudicar a los candidatos, no tener una presencia en línea también puede ser preocupante para los empleadores. Cuando la encuesta de Challenger preguntó si tener o no tener un sitio en los medios sociales daña a un candidato, el 43 por ciento de los encuestados respondió que sí. Mientras que el 45 por ciento de los empleadores informó que no ayudó ni perjudicó tener perfiles de redes sociales, muchos reclutadores informaron que no tener presencia en línea les dio una pausa, citando preocupaciones sobre las habilidades tecnológicas del candidato o la habilidad para aprender nuevas tecnologías.

“Los empleadores quieren contratar a trabajadores que puedan adaptarse a las tecnologías cambiantes utilizadas en los negocios. Si no pueden encontrar nada acerca de usted en línea, podría indicar que no tiene ni idea acerca de estas tecnologías emergentes o tentativas de aprenderlas”, dijo Challenger.

El uso de manera ventajosa

“Hay formas de utilizar los medios de comunicación social de manera ventajosa durante una búsqueda de empleo. El primer paso es eliminar cualquier dato insípido o polémico, y luego dejar o crear uno que muestre pasiones, pasatiempos o logros profesionales”, dijo Challenger.

“Los candidatos que se sienten menos cómodos con los reclutadores que los chequean en las redes sociales, deben asegurarse de haber revisado su configuración de privacidad, y que entiendan cómo funcionan estos ajustes. En Facebook, por ejemplo, las imágenes de perfil son siempre públicas, incluso para las personas que no están conectadas, lo que significa que es importante que las imágenes sean las apropiada”, agregó.

Si bien la mayoría de las redes sociales tienen configuraciones de privacidad, es importante darse cuenta de que los amigos pueden compartir publicaciones en sus cuentas sociales personales, que pueden no estar sujetas a las mismas restricciones de privacidad. “Lo más importante a tener en cuenta cuando se trata de las redes sociales es que cada comentario da a los reclutadores una mejor imagen de un candidato, y desea asegurarse de que está poniendo su mejor pie hacia adelante”, dijo Challenger.

Texto original: http://www.zerohedge.com/news/2017-07-06/if-you-want-get-new-job-dont-do-social-media

Traducción: A. Mondragón