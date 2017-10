Un blanco, dueño de un restaurante, esclavizó a un hombre negro

Redacción LTH

Durante un periodo de cinco años, un hombre blanco y gerente de un restaurante, tuvo como esclavo a un hombre negro con un leve trastorno cognitivo, abusando físicamente y psicológicamente de él, obligándolo a trabajar 18 horas diarias como cocinero, con poco o ningún pago, de acuerdo a una demanda federal publicada el jueves 12 de octubre en la Corte de los EE.UU. para el Distrito de Sur Carolina y los informes de los medios.

El acusado es Bobby Paul Edwards, de 52 años y propietario del restaurante, quien fue acusado de un cargo de trabajo forzado.

El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que, desde septiembre del 2009 a octubre del 2014, Edwards usó “la fuerza, las amenazas de fuerza, la restricción física y la coerción, entre otros medios, para obligar a la víctima, que tiene una discapacidad intelectual, a trabajar como un cocinero de buffet en la J&J Cafeteria, en Conway, Carolina del Sur”.

Castigo de hasta 20 años

Edwards, que fue arrestado el martes 10 de octubre, se declaró inocente de cargos presentados bajo la sección del Código de los Estados Unidos sobre “peonaje, esclavitud, servidumbre involuntaria o trata de personas”.

El cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión y multas de $250,000. Y si es declarado culpable, Edwards tendrá que pagar, además, la restitución a la víctima, dijeron los fiscales federales en el comunicado.

El abogado de Edwards, Scott Bellamy, dijo al Atlanta Journal-Constitution que el cargo carece de mérito y señaló que el Departamento de Justicia nunca utilizó la palabra “esclavitud” en su acusación.

“Negamos cualquier acusación de esclavitud y abuso”, dijo Bellamy al periódico. “No creemos que hubiera esclavitud involucrada. Esa palabra, en el clima en que estamos en este país, francamente, lo hace sensacionalista”.

Trabajo desde los 12 años

La víctima, John Christopher Smith, de 39 años, le dijo a The Washington Post que había trabajado en el restaurante desde que tenía 12 años y le gustaba su trabajo hasta que Edwards asumió como gerente. Entonces, el trabajo se convirtió en una pesadilla, dijo.

Aunque los detalles completos del caso no fueron publicados, una demanda civil federal presentada en el 2015, ofrece un relato descarnado sobre la vida de Smith cuando Edwards comenzó a administrar el restaurante, ubicado a unos cinco kilómetros de Myrtle Beach, en Carolina del Sur.

Recibió poco o ningún pago, no tenía beneficios ni vacaciones, alegó Smith en la demanda. Trabajaba días de 18 horas, y con frecuencia terminaba tan cansado después de los largos turnos de trabajo que tenía que ser llevado a casa y “alimentó físicamente”.

Como capataz de esclavos

Edwards se comportaba como un capataz de esclavos y usaba insultos raciales cuando hablaba con Smith, y lo amenazaba con “pisarle” su garganta y golpearlo “hasta que la gente no lo reconociera”, alega la demanda.

En el 2015, Smith le dijo a WMBF-TV que Edwards “me golpeaba con cinturones y todo eso” y que tenía cicatrices en el cuello y en la espalda después de que Edwards, supuestamente, lo golpeara con unas tenazas que goteaban grasa caliente.

En el 2014, Edwards fue acusado de asalto en segundo grado, un delito menor, en un caso que aún está pendiente en los tribunales estatales. El defensor de Smith en ese momento, Geneane Caines, le dijo a la estación de televisión que involucró después de que su nuera, quien trabajaba en el restaurante, le contó lo que había sucedido.