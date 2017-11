“Un acto de cobardía” que el Dpto. de Estado recomiende a Trump terminar con el TPS, dicen los defensores de los inmigrantes

Redacción LTH

A tres días de que se cumpla la fecha límite para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decida el destino de más de 300,000 centroamericanos y haitianos que viven en Estados Unidos amparados por el Estatus Temporal de Protección (TPS), se conoció que el Departamento de Estado ha recomendado al gobierno de Donald Trump eliminar la protección, lo que afectaría las vidas de personas que, en su mayoría, tienen más de 20 años en el país y con hijos ciudadanos.

La información sobre la decisión del Departamento de Estado fue reportado por el periódico Washington Post, pero hace semanas que se anticipaba una decisión negativa al respecto. Según el Washington Post, la carta del Secretario de Estado Rex Tillerson dice que estas personas “ya no necesitan la protección” del TPS, porque en sus países ya no existen las condiciones que hicieron necesario el programa.

El TPS fue otorgado en 1999 para hondureños y nicaragüenses, a causa del huracán Mitch, y en el 2001 para los salvadoreños, a causa de un gran terremoto en aquel año. Los haitianos lo recibieron en el 2010 por un sismo que devastó dicho país ese año.

El lunes 6 de noviembre, el gobierno de Trump debe anunciar la decisión en torno a la continuación o no del programa para casi 67,000 hondureños y nicaragüenses. Según USCIS, hay 64,000 personas de Honduras que tienen protección contra la deportación y permiso de trabajo con el TPS y otros casi 3,000 de Nicaragua. Sí se les cancela el TPS, eso sería una terrible premonición para que suceda lo mismo con más de 260,000 salvadoreños y más de 53,000 haitianos.

“Un acto de cobardía”

Las reacciones a la posible cancelación del TPS no se hicieron esperar, por parte de los defensores de los inmigrantes.

Frank Sharry, el activista y líder de la organización cabildera America’s Voice, dijo que con esta recomendación, el secretario Tillerson está haciéndole más caso a “los nativistas (racistas) en la Casa Blanca y el DHS, que están empeñados en una estrategia de deportación masiva”.

“Está claro que Tillerson no está escuchando a los profesionales”, dijo Sharry en un comunicado de prensa. “Esta recomendación no se basa en las condiciones del país o el impacto que cientos de miles de regresados puedan tener en esos frágiles países. Y filtrar esta información en un viernes por la noche es un acto de cobardía”.

Una barbaridad despiadada

Para otros defensores de los inmigrantes, como Gustavo Torres, director ejecutivo de la organización pro inmigrante CASA, la cancelación del TPS sería una barbaridad que destrozaría a miles de familias que han asentado sus raíces en el país y con hijos nacidos en EE.UU.

“El hecho que los hondureños y haitianos, junto a otros centroamericanos que han vivido en este país, comprado casas y criado familias por casi dos décadas, puedan ser expulsados de este país hacia países sin infraestructura e incapaces de absorber su regreso, es lo más bárbaro y sin corazón que pueda haber decidido este gobierno desde que se inició”, dijo Torres.

Numerosas organizaciones, empresarios, líderes religiosos y otros, también han estado abogando por la extensión de TPS y, bajo las consideraciones de que los beneficiados ya tienen sus vidas hechas en EE.UU., alegan que estas personas ameritan una extensión “hasta que el Congreso puede considerar una solución más permanente”.