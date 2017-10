Víctima de neonazis acusado de asaltar a sus atacantes –No es broma

Por Greg Palast y Zach D. Roberts / Truthout

No podemos inventar esto:

El maestro de escuela afroamericano DeAndre Harris, víctima de una paliza cometida por neonazis en Charlottesville, Virginia, en agosto pasado, ha sido acusado de agredir a los supremacistas blancos que lo golpearon con maderas, barras de hierro y nudillos de cobre.

Es cierto. Harris, cuya golpiza casi mortal fue mostrada en las fotos publicadas por Truthout y vistas por todo el mundo, ahora ha sido acusado del mismo crimen que sus atacantes: causar “heridas ilegales”.

Varios de los atacantes de Harris aún permanecen fugitivos –y los funcionarios locales y federales muestran poco interés en ir tras ellos. Sin embargo, un juez de Charlottesville emitió el 9 de octubre una orden para detener a Harris.

Harris está acusado de golpear a un neonazi, que intentó apuñalar a un amigo de Harris con el poste que sostenía una bandera confederada. Por consejo de su abogado, Harris no pudo ser alcanzado para que hiciera un comentario.

Una acusación extrema

Zach Roberts, para Truthout, habló con Lee Merritt, el abogado de Harris y un especialista legal en brutalidad policial y corrupción. Merritt declaró: “Este es probablemente el caso más extremo que he visto. No sólo es [la víctima] acusado de un crimen, sino que es acusado al mismo nivel que los hombres que le rompieron los huesos, que le causaron lesiones corporales graves, lo que causó que le colocaran 18 grapas en su cabeza… los hombres que lo golpearon al punto que casi le quitan la vida. [Harris] está recibiendo el mismo cargo que [los] involucrados en un grupo supremacista violento que estuvieron involucrados en ataques, no sólo de DeAndre, sino contra otras personas todo el fin de semana”.

Un fotógrafo fue atacado

Cabe señalar que nuestro fotógrafo Zach D. Roberts también fue atacado con lo que parece ser un asta de madera, por un hombre identificado como Dan Borden, de Cincinnati, uno de los acusados ​​en el ataque a Harris.

El supremacista blanco Borden, horas antes de atacar a Harris, lanzó la madera con punta metálica a la cabeza del fotógrafo Roberts. Roberts fotografió el arma mientras le zumbaba por su cabeza.

Un juez de instrucción de cargos, sin hablar con el testigo Roberts, emitió una orden, basada aparentemente en una demanda de los abogados de los nacionalistas blancos.

Atacante de apellido hispano

La policía de Charlottesville ha acusado a dos de los atacantes de Harris, pero sólo después de que una campaña nacional exigió que lo hicieran. Uno de los acusados, Dan Borden, se muestra golpeando a Harris con un objeto de madera de cuatro pies.

El otro, Michael Ramos, que afirma que actuó en defensa propia, es mostrado golpeando a Harris con nudillos de bronce, mientras Harris se arrastra indefenso en el suelo.

El 14 de agosto, el Fiscal General de Estados Unidos dijo que la brutalidad neonazi en Charlottesville era la máxima prioridad del Departamento de Justicia. “No hay un caso más grande en este momento en el que estamos trabajando”.

Federales a paso de tortuga

Hasta ahora, sin embargo, las autoridades federales no han tomado ninguna medida para identificar al hombre que sostiene lo que parece ser una pistola semiautomática Glock de 9 mm, amenazando a Harris, a pesar de las fotos de alta resolución suministradas por Roberts al FBI.

Cruzar los límites estatales con la intención de causar daño es un delito federal. Sin embargo, los pedidos directos a los agentes del FBI por este reportero no han conseguido la acción del Departamento de Justicia, para acusar a los atacantes de Harris y al agresor de Roberts con estos crímenes.

Días después del ataque, un agente del FBI asignado a la investigación dijo a Truthout que estaba “horrorizado” por la falta de respuesta inmediata de respuesta a las fotos de Roberts para identificar a los atacantes de Harris, pero insistió en que el Departamento actuaría. A partir de hoy, dos meses después, no hay ninguna señal de que el Departamento de Sesiones se haya movido para identificar o aprehender a los atacantes de Harris.