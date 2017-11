Cartas al Editor: Campaña de Ángela Ramos toma un gran impulso

Señor Editor:

A menos de tres semanas para la elección primaria del partido demócrata, que se disputará entre Mónica Martínez y Ángela Ramos, por la nominación a la candidatura por el Distrito 9 de la Legislatura del Condado de Suffolk, es necesario un análisis apropiado.

Bajo circunstancias normales, alguien pensaría que la ventaja estaría inclinada hacia la titular Martínez, quien se ha mantenido durante 4 años en su cargo y cuenta con el respaldo del Partido Demócrata en Islip. Pero analizando en mayor profundidad, vemos señales de un fuerte apoyo de la comunidad a favor de Ramos, esposa del Asambleísta estatal Phil Ramos, quienes al parecer quieren un cambio.

Como se informó en el periódico Newsday, 3,200 residentes firmaron peticiones a favor de la candidatura de Ramos —tres veces el número de firmas presentadas por Martínez. Y la respuesta de la campaña de Martínez, dio cuenta de una actitud caracterizada por hacer oídos sordos a lo que estaba sucediendo durante su mandato en la oficina.

Un portavoz de Martínez llamó al esfuerzo del equipo de Ramos una pérdida de tiempo y de energía. Ramos respondió: “¿Cómo Mónica puede pensar que hablar con 3,200 votantes es una pérdida de tiempo? Los votantes necesitan ser escuchados. ¡Sus preocupaciones deben ser consideradas! Es por esto que Mónica se encuentra fuera de contacto con su comunidad”.

Diferencias en la recaudación

El segundo hito de la campaña de Ramos sucedió cuando publicó su primer reporte financiero de la campaña. El Newsday informó que ella había superado a Martínez en una proporción de 3 a 1. Ramos recaudó aproximadamente $100,000 dólares en un mes. Martínez recaudó $30,000 en seis meses.

Es así como el Comité Demócrata de Islip se encuentra en un problema. Luis Montes, que encabeza el comité, dependía del Asambleísta Phil Ramos para ayudarlo a reforzar el partido, debido a que muchos de sus miembros fueron reclutados por el asambleísta y estas personas son renuentes de apoyar a Martínez.

No fue una buena idea

Sintiendo que la campaña se les escapaba, Montes, como jefe de la campaña de Martínez, trató de desviar la atención hacia el asambleísta Ramos. ¡Pero vaya, esto no fue una buena idea! Debido a que el asambleísta goza de un amplio apoyo en su distrito, que lo consideran como el padre de la política latina en Long Island.

En los últimos años, el asambleísta enfrentó acusaciones de los cabilderos de las charter-school y los derrotó rotundamente en sus esfuerzos por malversar el dinero de los contribuyentes de su distrito.

Montes construyó su larga carrera en asociación con el Asambleísta Phil Ramos, quien le dio su primer trabajo en política como su jefe de personal durante 10 años. Ramos incluso dio al padre de Montes su primer trabajo en política. El Asambleísta desempeñó un papel importante en la ascensión de Montes a la Oficina del Ejecutivo del Condado, mientras él confiaba en el Asambleísta para entregar recursos estatales, y por lo tanto, extender su influencia. Luis Montes ya no trabaja para el Ejecutivo del Condado.

Una traición al asambleísta

Muchos residentes locales ven los esfuerzos de Montes, como jefe de la campaña de Martínez, como una traición al hombre que influyó positivamente en su vida profesional. La propia Mónica Martínez no habría ganado su primera elección, sin el fuerte respaldo que le otorgó el asambleísta. ¡Tanta lealtad en la política!

Ángela Ramos continúa llevando una campaña positiva, enfocándose en la necesidad de los electores de tener una representación proactiva. Ella se niega a apoyar los presupuestos que envían millones de dólares a los centros urbanos de las comunidades ricas, mientras que los centros de Brentwood y Central Islip no han cambiado en los últimos 30 años.

Por otro lado, Ángela Ramos señala que el nivel de dotación de personal de la policía ha permanecido igual desde el año 1970, a pesar del enorme aumento de la población. Ella promete que nunca hará política a costas de la gente.

Más recaudaciones para Ramos

Ángela afirma: “Los logros de Mónica son pocos. Necesitamos un cambio que traiga un movimiento verdadero y resultados reales”.

Por otro lado, cabe destacar que Organizaciones de base como Make the Road NY han respaldado a Ángela Ramos y el Partido por las Familias Trabajadoras declinó su apoyo a Martínez, siendo este un cambio desde su última campaña.

La semana pasada marcó la segunda etapa de recaudación de fondos, correspondiente al mes de agosto, en la que ambas candidatas hicieron públicas las donaciones de sus partidarios. Otra vez Ramos superó a Martínez durante el último mes, esta vez por 6 a 1, recaudando 10,000 dólares mientras que Martínez sólo recaudó 1,600 dólares.

A medida que se acerca el día de la elección, ambas partes aumentarán sus esfuerzos. En este punto, Ramos está teniendo un gran impulso.

Pia Villa Salas

Brentwood, Nueva York