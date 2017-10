Cirujano militar dice que las víctimas, que se ven en los videos del tiroteo de Las Vegas, son falsas

Paul Craig Roberts, un economista que ocupó el cargo de Subsecretario del Tesoro en el gobierno de Ronald Reagan, ex editor y columnista del Wall Street Journal y Business Week, y ahora convertido en un escritor anti-sistema, publicó en su página web la carta de un médico militar que, dada su experiencia como cirujano en tratar heridas de bala militares, afirma que las víctimas del tiroteo de Las Vegas, vistas en los reportes de los medios de comunicación, son falsas. Es más, los vídeos que él menciona ya han sido censurados por YouTube. En el interés público de esclarecer la verdad, publicamos extractos de la carta traducida.

“Como un patriota estadounidense, debo decir que, como la mayoría de la gente aquí, inicialmente estuve totalmente conmocionado por el tiroteo de Las Vegas y odio admitir que creí ingenuamente lo que decían los medios de comunicación. Sin embargo, después de recibir correos electrónicos inquietantes al respecto, con referencias a otros con dudas, comencé a mirar los reportes de los medios de comunicación con más sospecha y, desde un punto de vista médico, desde que hay una ausencia casi total de sangre en las 550 víctimas del tiroteo, descarté que fuera verdad.

“Soy un cirujano general jubilado, y cuando fui joven serví en varios hospitales militares en Asia y el Medio Oriente, y puedo asegurarle que pocos han tenido una experiencia tan extensa como yo en el tratamiento de heridas de bala. A menos que usted, desde una perspectiva clínica, haya visto las heridas de bala de armas de alta potencia, como se dicen que fueron utilizados en el tiroteo, es difícil de apreciar la magnitud en que los medios de comunicación han estado mintiendo.

“La mayoría de estas armas militares de hoy en día, disparan balas a una velocidad por encima de los 3000 f.p.s. (pies por segundo) y cuando estas balas impactan un cuerpo humano, a menudo hacen que la bala se fragmente en una docena de piezas de diversos tamaños, creando así heridas en forma desproporcionada al tamaño del calibre. A menudo, estas heridas son tan devastadoras que muchos han considerado las modernas balas de fusil de asalto tipo M16 (y otros tipos similares de balas) como inhumanas. La mayoría de los medios de comunicación afirman que las víctimas fueron impactadas a una distancia de unos 500 metros. Para usar un rifle de asalto M16 de EE.UU., como ejemplo, diré que utiliza cartuchos de 5.56 x 45 mm de alta velocidad, de trayectoria plana, que le da un alcance efectivo de unos 200 metros, pero con los cartuchos M855 de ahora, más comunes, y proyectiles más pesados ​​esto se incrementa a 600 metros, con la bala siendo más letal a más de 3000 yardas o 2700 metros. Las balas M855 produce efectos de heridas masivas. Después de unas 200 yardas, a medida que disminuye la velocidad, el proyectil tiene menos probabilidad de fragmentarse cuando golpea al objetivo, pero sigue causando una gran cantidad de daño, por encima de las heridas de una pistola de mano regular, por ejemplo.

“Así que con este conocimiento en mente, yo vi en YouTube la mayoría de los principales informes de los medios de comunicación sobre las víctimas en el hospital, y puedo asegurar que todos son actores y ninguna de esas personas es un paciente legítimo. Ser herido con un arma de gran potencia e impactado con una bala de alta velocidad es una experiencia muy traumática y, de hecho, muchos pacientes mueren rutinariamente del trauma en lugar de la propia herida. Sin embargo, todos estos pacientes que son entrevistados en la cama no están rodeados de equipo de diagnóstico de atención de emergencia en lo absoluto, se ven completamente normales, relajados y cómodos. No es así cómo se sienten los pacientes uno o dos días después de haber sido heridos con un arma de alta potencia que, puedo asegurarle, incluso si la herida es sólo en la pierna sigue siendo grave. Aquí hay un breve video de YouTube de las muchas heridas de bala típicas en la pierna de un paciente realmente herido: https://www.youtube.com/watch?v=7cDIjCwl3n0

“Uno de los mayores actos de propaganda de los medios de comunicación sobre el tiroteo en Las Vegas, fue mostrar al Presidente Trump en un hospital de Las Vegas visitando a un paciente que, aparentemente, recibió un disparo en la pierna. Puedo asegurarles que, si hubiera recibido una bala de alta velocidad como afirman, no podría, tan pronto después del evento, ser capaz de levantarse, ni tampoco tendría el deseo de hacerlo. Esto es una vergüenza, y uno no puede aceptar cómo el Presidente Trump no sepa que todo fue un acto completamente fabricado. https://www.youtube.com/watch?v=M0ucMWOatho

“Aquí hay un par de videos más de estas supuestas víctimas que han sido disparadas. Cada uno de ellos no son pacientes legítimos, son claramente actores: https://www.youtube.com/watch?v=gySdhRhWGVE y https://www.youtube.com/watch?v=1_LFKvz3W2w Nota: En este video una chica paciente está casi incontrolablemente riendo, sabiendo que está mintiendo. Durante uno o dos días después de recibir un disparo a través de la cadera con un arma de alta potencia y después de haber sido operada, puedo asegurar que ningún paciente se está riendo o ¡haciendo algo parecido a esto!

“Por último, en el pasado materiales (de otros eventos) han sido censurados en Internet, y en relación con este reciente tiroteo de Las Vegas, los enlaces han sido bloqueados (y los vídeos eliminados) en los últimos 2 o 3 días. Tal vez quieras saber que no estás solo. Facebook y YouTube están trabajando juntos para censurar todo lo que a ellos y el gobierno no les gusta, y no quieren que el público sepa.

“YouTube acaba de cambiar sus algoritmos de búsqueda desde el jueves 5 de octubre del 2017, para bloquear y censurar todos los videos más convincentes para afirmar que el tiroteo en Las Vegas es un engaño, diseñando teorías de conspiración, especialmente con videos que exponen a los actores implicados en la crisis y retratándose como víctimas en el hospital. Estas no son alegaciones inventadas. Es de sus propias admisiones públicas. Aquí hay un informe que lo muestra: “YouTube toma medidas contra los videos de conspiración ofensivos que dicen que la masacre de Las Vegas fue un engaño”. ¡La arrogancia total! Esta es la resurrección de la Alemania nazi de nuevo.

“Por lo tanto, mi conclusión es que todo el evento fue escenificado, no hubo tiradores reales en lo absoluto, y probablemente, incluso, el hermano de Stephen Paddock también fue un actor de las crisis. Cuando un puñado de hombres poderosos controla los bancos, los medios de comunicación y el gobierno, nadie puede hablar para criticar, porque cuando lo hacen sus palabras nunca serán publicadas ni escuchadas. Creo que la verdadera razón por la que están utilizando actores y escenificaciones como esta, es que cuando utilicen eventos reales, más grandes y más graves en el futuro, los patriotas que han expuesto anteriormente los eventos fabricados, sean vistos como estúpidos. Espero haber ayudado a aclarar esto, al menos en aspecto médico.

Atentamente.

Dr. K.S.

Florida

Cirugía a una pierna herida de bala en el University of Maryland’s Shock Trauma Center.

Texto original: https://www.paulcraigroberts.org/2017/10/09/military-surgeon-says-videos-las-vegas-gunshot-victims-fake/

Traducción: A. Mondragón