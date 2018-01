¿Cuántas amenazas y destrucción nos esperan en el 2018?

Paul Craig Roberts

El Año Nuevo está lleno de amenazas económicas, políticas y de guerra.

Entre las amenazas económicas se encuentran los mercados de acciones, bonos e inmobiliarios, artificialmente impulsados ​​por años de dinero creado por los bancos centrales y por informes falsos de pleno empleo. Es una pregunta abierta si los participantes en estos mercados son conscientes de que la realidad subyacente no es compatible con los valores de los activos. Los bancos centrales respaldan a las bolsas de valores no solo con abundante liquidez, sino también con compras directas de acciones. El banco central japonés es ahora uno de los mayores propietarios de acciones japonesas. Los bancos centrales, que supuestamente brindan estabilidad económica, han creado un fraude masivo.

En todo el mundo occidental, la política ha degenerado en un fraude. Ningún gobierno sirve al interés del público. (Ver: https://www.paulcraigroberts.org/2017/12/29/eric-zuesse-explains-americas-worst-enemy/) A excepción de algunos ex países satélites soviéticos en Europa del Este, los gobiernos europeos han desafiado la voluntad de su gente, al admitir un gran número de refugiados de las guerras de Washington y otros que pretenden ser refugiados. Los gobiernos europeos arriesgan aún más a sus ciudadanos por apoyar la creciente agresión de Washington hacia Rusia. El fracaso universal de la política democrática está conduciendo directamente a la guerra.

La arrogancia del establishment

The Saker explica que los estadounidenses con inteligencia, honor, coraje e integridad han desaparecido del establishment de la Seguridad Nacional de los EE.UU. En su lugar hay imbéciles arrogantes que creen en lo siguiente: (1) Podemos comprar a cualquiera; (2) A los que no podemos comprar, los intimidamos; (3) A los que no podemos intimidar, los matamos; y (4) No nos puede pasar nada, vivimos en total impunidad sin importar lo que hagamos. http://www.unz.com/tsaker/2018-war-or-no-war/

Scott Bennett informa que los soldados estadounidenses están siendo propagandizados de que Rusia es un enemigo con quien nos vamos ir a la guerra. https://www.facebook.com/capsule.ninetynine.7/videos/1992321041038611/

El imperio anglo-sionista está tratando de revocar el acuerdo iraní y reiniciar el intento de derrocar al gobierno de Siria. Hezbollah del Líbano también está en la mira del imperio. Washington está armando a Ucrania para permitir un ataque contra las provincias separatistas de Novorusia. Las amenazas contra Corea del Norte escalan. Incluso la pequeña Venezuela está amenazada con la intervención militar, porque simplemente el país quiere controlar su propio destino y no ser controlado por Washington y los bancos de Nueva York.

Una III Guerra Mundial

En opinión de algunos, la diplomacia cautelosa de Rusia ha aumentado la probabilidad de que Washington calcule mal y le dé al mundo una tercera guerra mundial. Al no aceptar las solicitudes de las provincias separatistas rusas en Ucrania para reunirse con Rusia, el gobierno ruso allanó el camino para que Washington proporcionara los medios militares para que su títere ucraniano intentara reconquistar las provincias. El éxito dañaría el prestigio ruso y alentaría a Washington en sus acciones agresivas. Tarde o temprano Rusia tendrá que pararse y luchar.

La prematura declaración de victoria de Rusia en Siria y la retirada militar ha hecho posible que las fuerzas estadounidenses permanezcan en Siria, e intenten reiniciar el esfuerzo para derrocar al gobierno de Assad. Rusia tendría que defender su victoria o, al no hacerlo, alentar acciones más agresivas por parte de Washington.

Occidente no tiene liderazgo

Se han evaporado las esperanzas de que el presidente Trump restaure las relaciones normalizadas entre las potencias nucleares que Reagan y Gorbachov hicieron posible. La pregunta para el Año Nuevo es cuando la agresión de Washington contra Rusia encenderá una guerra.

Nosotros examinaremos estos problemas a medida que se desarrollen en 2018. Desde la perspectiva de hoy, es poco probable que el Año Nuevo sea feliz. En ninguna parte de Occidente hay una señal de liderazgo hacia la paz y el bienestar de la humanidad.

Texto original: https://www.paulcraigroberts.org/2017/12/30/much-death-destrution-awaits-us-2018/

Traducción: A. Mondragón