De cómo Trump engaño a sus votante en el 2017

Robert Reich

Casi un año después, es hora de actualizar a los votantes de Trump sobre sus promesas electorales:

1. Él les dijo que les reduciría sus impuestos, y que los súper ricos como él pagarían más. Los engañó burdamente. Su nueva ley fiscal es todo lo contrario. Para el año 2027, de acuerdo con varios análisis no partidistas, el 1 por ciento más rico habrá obtenido el 83% del recorte tributario y el 0.1% más rico el 60% del mismo. Como Trump les contó a sus amigos acaudalados en Mar-a-Lago, unos días después de que el proyecto de ley se convirtiera en ley, “todos ustedes se hicieron mucho más ricos”.

2. Prometió cerrar las “brechas de intereses especial que han sido tan buenas para los inversores de Wall Street, pero injustas para los trabajadores estadounidenses”, especialmente el no pago de impuestos sobre la “participación de beneficios” para los fondos de capital privado, hedge funds y bienes raíces. Los engañó burdamente. La nueva ley de impuestos mantiene la escapatoria de la “participación de beneficios”.

3. Les dijo que revocaría el Obamacare y lo reemplazaría con algo “hermoso”. Los volvió a estafar. No lo revocó ni lo reemplazó. (Si lo hubiera hecho su plan habría dejado a unos 23 millones sin seguro de salud, incluidos muchos de ustedes). En cambio, está haciendo todo lo posible para recortarlo y reemplazarlo con nada. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la nueva ley fiscal dará lugar a que 13 millones de personas pierdan la cobertura de salud.

4. Él les dijo que invertiría $1 trillón en la desmoronada infraestructura de nuestra nación. Los engañó. Después de su enorme recorte de impuestos para las corporaciones y los millonarios, no queda dinero para la infraestructura.

Agrandando el pantano

5. Dijo que limpiaría el pantano de Washington. Fue otro engaño burdo. Llevó más multimillonarios a su gobierno, directores generales y magnates de Wall Street que en cualquier otro gobierno de la historia, para crear leyes que enriquecerán sus negocios, y ha llenado departamentos y agencias con ex lobistas, abogados y consultores que están elaborando nuevas políticas para las mismas industrias para las que trabajaron recientemente.

6. Dijo que utilizaría su experiencia empresarial para poner a la Casa Blanca en forma. Otro gran cuento. Él ha hecho que la Casa Blanca sea la más disfuncional y traidora de la historia moderna, y ya ha despedido y reemplazado a tantos asistentes (uno de ellos contratado y despedido en poco más de una semana) que la gente apenas sabe quién está a cargo de qué.

Las medicinas siguen caras

7. Él les dijo que “reduciría los precios de los medicamentos” haciendo tratos con las compañías farmacéuticas. Otro burdo engaño. Por ahora la Casa Blanca dice que la promesa es “inoperante”.

8. Prometió “una prohibición total de los grupos de presión extranjeros en la recaudación de dinero para las elecciones estadounidenses”. Los engaño. Los grupos de presión extranjeros todavía están recaudando dinero para las elecciones estadounidenses.

9. Él les dijo “No voy a recortar el Seguro Social como cualquier otro republicano y no voy a recortar el Medicare o Medicaid”. Otro burdo engaño. Él y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ya están planificando tales recortes para hacer frente al creciente déficit creado, en parte, por la nueva ley tributaria para las empresas y los ricos.

Otro engaño cruel

10. Prometió “seis semanas de licencia de maternidad pagadas a cualquier madre con un bebé recién nacido, cuyo empleador no proporcionaba el beneficio”. Otro engaño cruel. Él gran recorte impositivo para las corporaciones y los ricos no deja dinero para esto.

11. Dijo que el primer día etiquetaría a China como un “manipulador de divisas”. Los engañó. Él se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, y declaró que “China no es un manipulador de la moneda”. Desde entonces, Trump se ha estado codeando con Xi.

12. Dijo que no bombardearía a Siria. Otro engaño criminal. Él siguió bombardeando a Siria.

13. Dijo que construiría un “Muro” a través de la frontera sur. Otra mentira (aunque no tan mala). La verdad es que tampoco hay dinero para eso. El jefe de personal de La Casa Blanca, John Kelly, dice que “es poco probable que construyamos un muro, una barrera física, desde el mar hasta el brillante mar”.

14. Prometió que las muchas mujeres que lo acusaron de conducta sexual inapropiada “serían demandadas después de que terminen las elecciones”. Los engañó. Él no las ha demandado, presumiblemente porque no quiere que salga la verdad.

Pasando tiempo en sus campos de golf

15. Dijo que no sería un presidente que tome vacaciones. “No seré un presidente que tome descansos”, prometió, y llamó a Barack Obama “el veraneante en jefe”. Los engaño. Desde que se convirtió en presidente pasó casi el 25 por ciento de sus días en una de sus propiedades de golf, según el Golf News Network, a un costo para los contribuyentes de más de $77 millones. Eso ya es más dinero de los contribuyentes que lo que costó Obama en los primeros 3 años de su presidencia. Sin mencionar todo el dinero que los contribuyentes están gastando en proteger a su familia, incluidos sus dos hijos que viajan por todo el mundo haciendo negocios para la familia de Trump.

Sigue la exportación de empleos

16. Dijo que obligaría a las empresas a mantener sus empleos en Estados Unidos, y que habría “consecuencias” para las empresas que enviaban empleos al extranjero. Otro engaño descomunal. A pesar de sus promesas, Carrier, Ford, GM y el resto siguieron enviando trabajos a México y China. Carrier (una división de United Technologies) está llevando a cabo sus planes de enviar 1,000 empleos, desde su planta de Indiana a México. No obstante, el gobierno federal ha recompensado a United Technologies con 15 nuevos contratos desde la inauguración del gobierno de Trump. El año pasado, Microsoft abrió una nueva fábrica en Wilsonville, Oregon, que supuestamente anunciaría una nueva era en la fabricación de tecnología doméstica. Pero en julio, la compañía anunció que estaba cerrando la planta. Más de 100 trabajadores y contratistas perderán sus empleos cuando la producción se traslade a China. GE está enviando trabajos a Canadá. IBM los envía a Costa Rica, Egipto, Argentina y Brasil. No ha habido “consecuencias” por enviar todos estos trabajos al extranjero.

Menos trabajos industriales

17. Prometió revivir la industria del carbón en dificultades y “traer de vuelta miles” de trabajos de minería perdidos. Otro engaño. Los trabajos de carbón continúan desapareciendo. Desde la victoria de Trump, al menos 6 plantas que dependían del carbón han cerrado o anunciado que cerrarán. Se proyecta que otras 40 cierren durante el período de cuatro años del presidente. Las empresas de servicios públicos continúan cambiando a gas natural en lugar de carbón.

18. Prometió proteger a los trabajadores del acero. Pero de acuerdo con el Instituto Americano del Hierro y el Acero, que realiza un seguimiento de los embarques, las importaciones de acero fueron un 19.4% más altas en los primeros 10 meses del 2017 que en el mismo período del año pasado. Esa oleada de importaciones ha perjudicado a los trabajadores siderúrgicos estadounidenses, que ya estaban luchando contra un exceso de acero chino barato. Por ejemplo, ArcelorMittal acaba de anunciar que despedirá pronto a 150 de sus 207 trabajadores del acero en su planta en Conshohocken, Pensilvania.

377 Tiroteos masivos

19. Dijo que haría que EE.UU. será más seguro. Le compró el cuento. Según Mass Shooting Tracker, ha habido 377 tiroteos masivos en lo que va de año, incluyendo 58 personas muertas y cientos heridas en un concierto en Las Vegas, y 26 feligreses muertos y 20 heridos en una iglesia en Texas. Trump se rehúsa a considerar cualquier control de armas.

20. Dijo que daría a conocer sus declaraciones impuestos. “Estoy bajo una auditoría de rutina y se publicarán, y tan pronto como termine la auditoría se conocerán”, prometió durante la campaña. Él no ha dado a conocer sus declaraciones de impuestos.