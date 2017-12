Donald Trump: El climatólogo

Por Drew Sheneman / The Star-Ledger

El presidente Trump twitteó una vez que él creía que el cambio climático era un engaño inventado por los chinos. En el cerebro reptil de Trump, el gobierno chino ha falsificado, de alguna manera, décadas de datos climáticos y se ha coludido con el 97% de los científicos climáticos del mundo, para perpetrar un engaño masivo sobre la población mundial, con el propósito de perjudicar a la industria manufacturera de Estados Unidos. Es una idea tan ridícula que se llama asinina o extremadamente estúpida.

Cuando se le preguntó sobre el tema en la campaña presidencial, dijo, obviamente, que estaba bromeando y luego, en la siguiente oración, dijo que no. Su decisión de abandonar los Acuerdos Climáticos de París, confirmó simplemente lo que todos sabemos, ante la abrumadora evidencia científica y ahora física, el presidente no cree en el cambio climático.

El presidente ha revertido las regulaciones medioambientales ya débiles, y lo seguirá haciendo en cada oportunidad que tenga. Él siempre estará al lado de grandes corporaciones y las compañías de energía. Seguirá hablando sobre el carbón limpio, aunque es obvio que no tiene ninguna idea terrenal de lo que es.

El presidente piensa que mientras la grama en su campo de golf permanezca verde, el medioambiente está bien y, como resultado, el clima continuará recalentándose, el nivel del mar seguirá subiendo, el agua en esos mares continuará calentándose, las supertormentas se harán más frecuentes y más poderosas, nuestras costas actuales desaparecerán y las personas serán desplazadas si tienen suerte y morirán sino.

Traducción: A. Mondragón