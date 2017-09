El discurso de Trump en la ONU

Paul Craig Roberts

Escuché parte del discurso de Trump en la ONU esta mañana. Yo estaba tan avergonzado por él y por mi país que tuve que apagar la TV.

Me pregunto si quien escribió el deplorable discurso pretendía avergonzar a Trump e, inadvertidamente, avergonzar también a EE.UU., o si el redactor de discursos está tan imbuido de la arrogancia neoconservadora de nuestros tiempos que, simplemente, quedó sumamente ciego para no ver las extraordinarias contradicciones con la realidad.

No voy a describir todas las contradicciones, sólo un par de ejemplos.

Trump habló desmesuradamente sobre cómo Estados Unidos respeta la soberanía de todos los países y la voluntad popular de cada país, y cómo Estados Unidos, a pesar de su abrumadora potencia militar, nunca intenta imponer su voluntad a ningún país. ¿Será que quienes son parte del gobierno o quienes lo fueron lo creerán? ¿Qué pasa con Yugoslavia / Serbia, Afganistán, Irak, Libia, Somalia, Egipto, Siria, Yemen, Pakistán, Crimea, Ucrania, Venezuela, Honduras, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, solo por mencionar los países del Siglo XXI que han sido sometidos a los ataques militares e intervenciones encubiertas de Estados Unidos, para destituir gobiernos y remover a los líderes políticos que no se ajustaban a los intereses de Estados Unidos?

Una soberanía impositiva

¿Es el respeto a la soberanía de los países, obligarlos a apoyar las sanciones estadounidenses contra Irán, Rusia, China, Corea del Norte y Venezuela? ¿Es el respeto a la soberanía de los países, imponer sanciones a los países? Si esto no es imponer la voluntad de Washington a otros países, ¿qué es?

¿Es el respeto por otros países informarles que, a menos que hagan lo que se les dice, “os bombardearemos hasta dejarlos en la edad de piedra”?

Oí a Trump quejarse de que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tenía como miembros a los países con los peores récords de derechos humanos de nuestros tiempos, y me preguntaba si estaba hablando de Estados Unidos. Claramente, Trump, el escritor de discursos, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, el Embajador de los Estados Unidos en la ONU y, de hecho, toda la administración, no piensan que la masacre sin fin, mutilación, orfandad, viudez y desposeimiento de millones de personas de muchos países, que producen olas de refugiados, son violaciones de los derechos humanos.

La arrogancia transmitida por el discurso de Trump no tiene precedentes.

Demandando y amenazando

Después de asegurar (en su discurso, desde luego) que EE.UU. respeta a todos, entonces Trump hizo demanda tras demanda y amenaza tras amenaza contra la soberanía de Irán y Corea del Norte, exigiendo que el resto del mundo lo respalde.

Ningún de esos países es una amenaza para Estados Unidos. A diferencia de Estados Unidos e Israel, Corea no ha estado en una guerra desde 1953. La última guerra de Irán fue en la década de 1980, cuando Irán fue atacado por Irak (armado por Estados Unidos). Sin embargo, tanto Corea del Norte como Irán están sujetos a constantes amenazas por parte de Estados Unidos. En la ONU, Trump amenazó a Corea del Norte con la destrucción total, y Washington está diciendo más mentiras sobre Irán para justificar una acción militar.

Aquí está lo que el ex Secretario de Estado Colin Powell dijo acerca de cuan cuidadosamente Washington piensa de otros pueblos:

“Creíamos saber lo que pasaría en Libia. Creíamos saber lo que pasaría en Egipto. Creíamos saber lo que pasaría en Irak, y creímos mal. En cada uno de estos países lo que debimos de considerar es que había una estructura que mantenía a la sociedad unida. Y como lo supimos después, especialmente en Libia, cuando se quita la base todo se desmorona… y lo único que se logra es el caos”.

La compasión estadounidense

Eso es lo que hace Washington. Ocasionar el caos a decenas de millones de personas, destruyendo sus vidas y las perspectivas de sus países. Este es el comportamiento que Trump describió como la compasión estadounidense para los demás. Para Trump eso es el respeto a los demás y a la soberanía de sus países. Washington enmascara sus crímenes contra la humanidad como una “guerra contra el terror”. Las decenas de millones de personas asesinadas, mutiladas y desplazadas son simplemente “daños colaterales”.

Es por eso que Estados Unidos es considerado la mayor amenaza a la paz. Los sondeos internacionales muestran que el mundo considera a Estados Unidos como una amenaza mucho mayor a la paz que Corea del Norte e Irán. Sin embargo, Trump describió a los Estados Unidos, universalmente considerados como la mayor amenaza para el mundo, como el gran protector de la paz. ¿Ha habido alguna vez un mayor perturbador de la paz?

Unilateralismo sin límites

Uno se pregunta si el resto del mundo, especialmente Rusia y China, recibieron el mensaje de Washington. El plan de Washington para “reformar” la ONU es un plan para convertir a la organización en otro instrumento de la política exterior de Estados Unidos, como la OTAN y la UE. El mensaje que Trump le dio a la ONU es que, de ahora en adelante, se espera que la ONU apoye la agenda de política exterior de Washington. Los opositores a la política de guerra de Washington deben aislarse y mezclarse con los países malvados, según la definición de Washington.

En otras palabras, Washington no acepta límites a su unilateralismo. Esto significa guerra para todos los países que no aceptan la hegemonía de Washington.

Texto original: http://www.paulcraigroberts.org/2017/09/19/54625/

Traducción: A. Mondragón