El fraude militar endémico de EE.UU. en sus operaciones en el extranjero y la muerte de un soldado hispano

Por Wayne Madsen

La historia nos muestra que cuando los imperios se extienden demasiado, los comandantes militares se convierten en señores de la guerra semi-independientes, que introducen sistemas de injerencia y corrupción. Tal fue el caso en el Imperio Romano en el año 193 dC, cuando la Guardia Pretoriana del Emperador Pertinax –una combinación de fuerzas de seguridad personal para el emperador y la unidad de fuerzas especiales de élite, que se distinguía en los campos de batalla lejanos– vendió al emperador a cambio de un soborno de un aspirante a emperador, Didius Julianus. La Guardia Pretoriana asesinó a Pertinax y juró su lealtad al nuevo emperador, Julianus.

La podredumbre de la corrupción ayudó a asegurar la caída de otros imperios globales. La fraudulenta British East India Company y sus gobernadores corporativos, respaldados por el poder militar y naval británico, ayudaron a encender las rebeliones coloniales en los Estados Unidos en la década de 1770 y en la India en 1857.

A medida que los Estados Unidos ha ampliado su ámbito militar en Oriente Medio, Asia meridional, África, Europa, Asia-Pacífico y América Latina, la corrupción –dentro de las llamadas “áreas de responsabilidad” asignadas a los comandos militares regionales de EE.UU.– se ha desenfrenado.

El caso de “Fat Leonard”

Dentro de la región del Comando Pacífico de EE.UU. (PACOM), un importante escándalo de soborno y fraude se centró en un contratista de la marina estadounidense, Glenn Defence Marine Asia (GDMA), con sede en Singapur, encabezado por Leonard Glenn Francis, un ciudadano malayo de 350 libras apodado “Fat Leonard”.

A cambio de dinero en efectivo, vacaciones en hoteles de cinco estrellas, vuelos en primera clase ejecutiva, costosas entradas para conciertos, relojes Rolex, plumas Mont Blanc, champán Dom Perignon, vinos añejos, cigarros cubanos, tratamientos de spa, foie gras, botellas de coñac de $2000 y prostitutas, los oficiales de la Marina de EE.UU. le proporcionaron a Leonard un acceso virtual y sin restricciones a la inteligencia de la Marina y la información confidencial sobre los contratos que fue utilizado por GDMA para asegurarse lucrativos contratos logísticos con la Marina.

Hasta 60 almirantes investigados

El escándalo de “Fat Leonard” creció hasta incluir altos oficiales, como almirantes, adscritos a la Séptima Flota estadounidense en Japón. La investigación de la Marina continúa y se informa que más de 60 almirantes adicionales están siendo investigados por las autoridades. Durante años, el escándalo de la Marina se extendió desde Japón a Filipinas, Singapur, Indonesia, Vietnam, Sabah, Corea del Sur, India, Tailandia, Camboya, Australia, Sri Lanka, Hawai y Washington, D.C., e involucró, además de oficiales de la Marina y personal enlistado, oficiales del Cuerpo de los Marines y civiles del gobierno de EE.UU., incluidos los investigadores del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS).

El asesinato de Logan Melgar

Uno de los peores fraudes surgidos de las entrañas neoconservadoras de la administración de George W. Bush fue el Comando de África de los Estados Unidos (AFRICOM). El 4 de junio del 2017, la muerte del Sargento de los Boina Verde del ejército de EE.UU. Logan Melgar, estrangulando hasta morir en Bamako, Malí, por dos SEAL de la Marina de los EE.UU., está vinculado ahora a su descubrimiento de que los dos SEAL estaban embolsándose fondos oficiales utilizados por AFRICOM, para pagar a los informantes en el país de África Occidental. Este tipo de fraude apunta a una cultura de mal uso, presente en los comandos de área de responsabilidad de EE.UU., Incluidos AFRICOM, Comando Central (CENTCOM) y Comando Sur (SOUTHCOM).

Según los informes de The New York Times y The Daily Beast, la muerte de Melgar a manos de los dos ladrones del SEAL, ocurrió dentro de las barracas en el complejo militar de la embajada estadounidense, fuertemente fortificada, en Malí. Los SEALS, el suboficial Anthony DeDolph y Adam C. Matthews, presuntamente asesinaron a Melgar después de que él rechazara una oferta para compartir su botín mal habido y él compartió, por correo electrónico, sus preocupaciones con su esposa en los Estados Unidos.

Murió por estrangulamiento

Los SEALS afirmaron que Melgar murió después de perder el conocimiento durante una sesión de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Los SEALS también les dijeron a los investigadores militares que Melgar estaba borracho cuando quedó inconsciente, como resultado de un estrangulamiento durante la confrontación.

Sin embargo, el Comando de Operaciones Especiales de los EE.UU. y el Comando de Investigación Criminal del Ejército (USACIC), determinaron que los SEALS habían cambiado sus historias tantas veces que se convirtieron en sospechosos, en lugar de testigos, durante la investigación. Una autopsia reveló que no había rastros de alcohol o drogas en el cuerpo de Melgar en el momento de su muerte. Además, amigos y familiares informaron que Melgar había sido abstemio.

Sospechosos pero libres

AFRICOM y USACIC trataron de ocultar los detalles de la muerte de Melgar hasta que The New York Times publicó la historia original sobre la muerte de Melgar el mes pasado. La USACIC transfirió la investigación del caso al NCIS, que es peor que su contraparte del Ejército para encubrir casos criminales militares delicados. Ninguno de los dos SEALS, que fueron transferidos a los Estados Unidos y fueron puestos en licencia administrativa, han sido acusados ​​del asesinato de Melgar. Al parecer, los oficiales del Comando de Operaciones Especiales de los EE.UU., con sede en Tampa, Florida, informaron a la prensa sobre el encubrimiento de la muerte de Melgar.

Torturado tras una emboscada

AFRICOM también ha dudado en proporcionar detalles completos sobre una emboscada de una unidad conjunta estadounidense-nigeriana que opera cerca de la villa nigeriana de Tongo-Tongo, en octubre de este año. Cuatro efectivos del ejército de los EE.UU. fueron asesinados por una fuerza armada que sigue sin ser identificada por AFRICOM. Tongo-Tongo se encuentra a horcajadas en una importante ruta de contrabando humanos de africanos, drogas, marfil y armas, entre el oeste de África y el estado fallido de Libia.

Más tarde se informó que los cuatro soldados estadounidenses murieron a manos de los atacantes, después de que el personal del ejército nigeriano de su unidad huyó de la escena durante el ataque. El cuerpo de una de los soldados estadounidenses, el Sgto. La David Johnson, mostró signos de ser torturado y ejecutado por los captores no identificados.

El asesinato de un profesor

El caso de Melgar es similar al asesinato del profesor de ética de West Point, el coronel del ejército Ted Westhusing en Bagdad, en el 2005. Al igual que AFRICOM en Mali y otros países africanos, CENTCOM recibió cientos de millones de dólares en efectivo para pagar a los informantes y hacer compras locales en la economía iraquí.

La familia y amigos de Westhusing rechazaron las conclusiones del ejército de que Westhusing se suicidó. El ejército basó su decisión en una nota de “suicidio” que, se dice, está escrita con la letra de Westhusing. En el momento de su muerte, Westhusing estaba investigando violaciones de contratos y abusos contra los derechos humanos por el US Investigations Services (USIS), una antigua entidad privatizada de la Oficina de Administración de Personal de EE.UU., más tarde adquirida por The Carlyle Group, una firma con vínculos estrechos con George H.W. Bush.

Recibió una carta anónima

Mientras estaba en Irak entrenando a la policía iraquí y supervisando el contrato de la USIS para entrenar a la policía, como parte del Equipo de Entrenamiento de Asistencia de la Policía Civil del Pentágono, Westhusing recibió una carta anónima que informaba que la División de Servicios Privados (PSD) de USIS estaba involucrada en actividades fraudulentas en Irak, incluyendo sobrefacturaciones al gobierno.

Además, la carta informaba que el personal de seguridad de USIS había asesinado a iraquíes inocentes. Después de exigir respuestas de USIS, Westhusing informó los problemas en la cadena de mando. Después de una “investigación”, el Ejército no encontró evidencias de los delitos por parte de USIS.

Muere de aparente “suicidio”

Días antes de su supuesto suicidio por una herida de bala “auto infligida” en Camp Dublin, Iraq, un campamento ubicado en el Aeropuerto Internacional de Bagdad, el miembro de la Junta de Honor de West Point Westhusing informó en un correo electrónico a Estados Unidos que “cosas terribles estaban sucediendo” en Iraq”. También dijo que esperaba que regresara vivo a los Estados Unidos. A Westhusing le quedaban tres semanas de su período de servicio en Irak cuando, presuntamente, se pegó un tiro en junio del 2005.

El encubrimiento de la muerte de Westhusing involucró al mismo Comando de Investigación Criminal del Ejército que encubrió la muerte de Melgar en Malí. Los asesinatos de Melgar y Westhusing, no son eventos aislados con respecto a las incursiones militares estadounidenses en todo el mundo.

La ex estrella de la NFL

El cabo del ejército Pat Tillman, el jugador estrella de la Liga Nacional de Fútbol, que se alistó en el ejército después del 11 de septiembre, se desilusionó con la guerra en Afganistán. Después de que los sentimientos privados de Tillman sobre la guerra afgana fueron descubiertos por altos comandantes en su cadena de mando, Tillman fue “asesinado deliberadamente” por miembros de su propia unidad en la provincia de Khost, el 22 de abril del 2004. El diario personal, los uniformes y otras posesiones de Tillman, fueron quemados por su unidad para encubrir su ejecución por parte de sus propios colegas.

Otros supuestos “suicidios”

El 4 de septiembre del 2006, el Teniente Coronel Marshall Gutiérrez, jefe de logística en Camp Arifjan, Kuwait, que estaba investigando los pagos excesivos de bienes y servicios y otros fraudes, supuestamente se suicidó en su base después de ingerir pastillas para dormir recetadas y anticongelantes.

En diciembre del 2006, la Comandante del Ejército Gloria Davis, oficial de contratación en Camp Arifjan, supuestamente se suicidó en Kuwait, después de admitir haber recibido $225,000 en sobornos de Lee Dynamics, un contratista de logística del Ejército. Según los informes, Davis había aceptado cooperar con los investigadores del gobierno en su investigación general sobre los fraudes de los contratistas en Iraq y Kuwait.

En el 2007, un alto directivo de Blackwater amenazó con matar a Jean C. Richter, el principal investigador del Departamento de Estado de EE.UU., sobre las dudosas operaciones de Blackwater en Irak, a menos que el Departamento de Estado cancelara la investigación. El incidente ocurrió cuando Richter se enfocó en los problemas con el contrato de $1 mil millones del Departamento de Estado con Blackwater.

El hermano de Betsy DeVos

El CEO de Blackwater era Erik Prince, cuya hermana, Betsy DeVos, ahora se desempeña como Secretaria de Educación de Donald Trump. Prince vendió más tarde Blackwater, que ahora se conoce como Academi. Según los informes, Prince ha estado involucrado en las operaciones de AFRICOM en Libia y Somalia, a través de su firma Reflex Responses (R2), que tiene su sede en Abu Dabi.

El 2 de julio del 2007, el “suicidio” del teniente coronel del ejército Thomas Mooney, el Agregado de Defensa de los Estados Unidos en Nicosia, Chipre, fue el resultado de un “corte autoinflingido en la garganta”. El cuerpo de Mooney fue encontrado al lado de un vehículo de la embajada estacionado en un lugar apartado, a unas 30 millas al oeste de Nicosia.

Se decía que había dejado la embajada en el Impala Chevrolet negro de la embajada, para recoger a un pasajero que llegaba al Aeropuerto Internacional de Larnaca. Aunque la embajada de los Estados Unidos y el Departamento de Estado dictaminaron que la muerte de Mooney fue un suicidio, la policía chipriota no estuvo de acuerdo con esos hallazgos, pero se limitó a señalar que el suicidio era ilegal en Chipre.

Mooney estaba, según nuestras fuentes, investigando el fraude en los contratos relacionado con Irak, que involucraba a empresas con sede en Chipre, algunas de las cuales estaban vinculadas a la Mafia israelí.

Endémico fraude cleptocrático

AFRICOM y PACOM, como es el caso de CENTCOM, que complementa la cultura del soborno de Baksheesh en el Medio Oriente y el sur de Asia, ahora se encuentran atrapados en las mismas profundidades del fraude cleptocrático que se practica en países como Malí, Níger, Nigeria, y Burkina Faso, donde AFRICOM está activo. El escándalo de Fat Leonard y el reciente asesinato de Melgar en Mali, son solo la punta del iceberg cuando se trata de la malversación involucrada en las operaciones militares globales de EE. UU.

Cuando se trata del ejército de los Estados Unidos que opera en sus ubicaciones en el extranjero, me viene a la mente la frase, en latín, popularizada por el poeta romano Juvenal, tal vez el más sabio sobre la corrupción de la Guardia Pretoriana de su época. “¿Sed quis custodiet ipsos custodes?” o “¿Quién vigila a los vigilantes?”

Texto Original: https://www.strategic-culture.org/news/2017/11/21/us-military-fraud-endemic-in-overseas-operations.html

Traducción: A. Mondragón