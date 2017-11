El Gavilán Pollero de Donald: Una completa y total desgracia

Por Thomas L. Knapp

El 3 de noviembre, el sargento del ejército de EE.UU. Bowe Bergdahl, que pasó cinco años como prisionero de los talibanes en Afganistán, fue condenado a un descargo deshonroso, a una reducción de rango a soldado raso, y a pagar una multa de $10,000, después de declararse culpable de cargos de deserción y mala conducta ante el enemigo.

Sin vacilar y mostrando una indiferencia despectiva por su propia reputación, el presidente estadounidense, Donald Trump, se montó valientemente sobre su teclado y, vía Twitter, cuando no, se pronunció sobre la sentencia y la describió como “una completa y total desgracia para nuestro país y para nuestro ejército”.

Ciertamente hay una completa y total desgracia que discutir aquí, pero no es sobre Bergdahl ni su sentencia. Es sobre Trump y su hipocresía.

Aunque soy un veterano del ejército, no considero que el servicio militar sea una calificación especial para ocupar cargos públicos. De hecho, se puede argumentar que se trata de una desventaja (si no es para el titular del cargo público, lo puede ser para el público a quien el titular dice servir).

Un fanfarrón grandilocuente

Las habilidades que uno aprende en las fuerzas armadas no se refieren a cuestiones políticas y filosóficas, como por ejemplo si una guerra es justificable o no. Tampoco, salvo en el nivel de un general, sí están equipados con la comprensión de una gran estrategia. Sin embargo, son instruidos a tener una actitud autoritaria y de aparente impunidad que es usual entre los empleados gubernamentales.

Sea como fuere, si hay algo peor en un cargo público que un veterano orgulloso de haber aprendido las lecciones equivocadas, ese otro es un gavilán pollero grandilocuente como Donald Trump.

No era apto para el ejército

En el 2006, Bowe Bergdahl, de 20 años, se alistó en la Guardia Costera de los EE. UU., pero fue dado de baja después de 26 días por “razones psicológicas”, según lo califica la prensa. Dos años más tarde, a pesar de ese récord, a Bergdahl se le permitió alistarse en el ejército de los EE. UU. y fue enviado a Afganistán como soldado de infantería.

El 30 de junio del 2009, Bergdahl dejó su puesto en la provincia de Paktika, por motivos que siguen sin estar claros y en disputa. Sin embargo, pasó los siguientes cinco años como prisionero de los talibanes. Ahora es un soldado raso, dado de baja deshonrosamente, con una factura de $10,000 en la mano.

Bergdahl puede haber sufrido de un delirio, o puede haberse desilusionado (de pertenecer al ejército). Su despido de la Guardia Costera debió haber dejado en claro al Ejército que él no era apto para el trabajo militar. Pero al menos hizo el intento.

El Comandante con “espuelas de hueso”

Donald Trump se autodenomina “Comandante en Jefe”. Como candidato, se llamó a sí mismo “la persona más militarista que hay”. Él “siempre sintió que” estaba en el ejército porque sus padres lo enviaron a una escuela militar cuando era adolescente, para controlar su comportamiento indisciplinado. Le encanta la pompa y el espectáculo militar. Pero él evitó activamente la realidad militar cuando pudo hacerlo.

En lugar de enlistarse y poner a prueba su cantado espíritu guerrero durante la Guerra de Vietnam, Trump recibió cinco aplazamientos para no ser reclutado: cuatro para ir a la universidad y uno por reclamar que tenía “espuelas de hueso” en sus pies (algo que, de hecho, no le habían impedido participar en atletismo).

No me malinterpreten. No culpo a Trump por evitar ir a Vietnam. Lo culpo por no haber aprendido un poco de humildad de su experiencia.

Si el servicio militar es un estándar de aptitud, Donald Trump no es apto para lucir, ni siquiera, las botas de Bowe Bergdahl.

Thomas L. Knapp (Twitter: @thomaslknapp) es director y analista senior de noticias en el William Lloyd Garrison Center para Libertarian Advocacy Journalism (thegarrisoncenter.org). Vive y trabaja en el norte de Florida central.

Traducción: A. Mondragón