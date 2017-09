El incapaz que sólo Twittea

Paul Craig Roberts

El 21 de junio, el consejo editorial del diario The Washington Post (WP), un enorme instrumento de propaganda que se cree está en complicidad con la CIA y el Estado Profundo, pidió más sanciones y más presión sobre Rusia.

Pensarlo por un segundo es tiempo suficiente para darse cuenta de lo pésimo que es este consejo. La orquestada demonización de Rusia y su presidente comenzó a finales del verano del 2013, cuando el parlamento británico y la diplomacia rusa bloquearon la invasión de Siria, planeada por el régimen neoconservador de Obama. Así que tenían que hacer algo en contra de Rusia antes de que otros países comenzaran a hacerle frente a Washington. Mientras los rusos se concentraban en los Juegos Olímpicos de Sochi, Washington realizó un golpe de estado en Ucrania, reemplazando a un gobierno democráticamente electo por una banda de matones neo-nazis, cuyos antepasados ​​lucharon por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Washington afirmó que había traído la democracia a Ucrania, poniendo a los matones neonazis en el control del gobierno.

Inmediatamente, los matones de Washington comenzaron ataques violentos contra la población rusa en Ucrania. Los monumentos de guerra soviéticos fueron destruidos. El idioma ruso fue declarado prohibido del uso oficial. Instantáneamente, los movimientos separatistas comenzaron en las partes rusas de Ucrania, que habían sido unidas administrativamente a Ucrania por los líderes de la desaparecida Unión Soviética. Crimea, una provincia rusa desde 1700, votó abrumadoramente por separarse de Ucrania y pidió reunirse con Rusia. Lo mismo ocurrió en las regiones de Luhansk y Donetsk.

Estas acciones de independencia fueron malinterpretadas por Washington y los “presstitutos” que adulan a Washington lo etiquetaron como una “invasión rusa”. A pesar de todos los hechos en contrario, esta tergiversación continúa hoy en día. En la política exterior estadounidense, los hechos no forman parte del análisis.

Es un acto de locura

En este contexto, el hecho más importante que el WP y los miembros rusofóbicos del gobierno de Estados Unidos pasan por alto, es que es un acto de locura pedir más castigos y más presión sobre un país con una potente capacidad nuclear militar y estratégica, cuyo alto mando militar y gobierno ya han concluido que Washington está preparando un ataque nuclear sorpresa.

¿Están los editores del WP tratando de provocar el Armagedón nuclear? Si hubiera alguna elaboración inteligente en el WP, el periódico estaría instando a que el presidente Trump llame inmediatamente al presidente Putin, para realizar las reuniones necesarias y desactivar la situación. En cambio, los editores absolutamente estúpidos instan a las acciones que sólo pueden elevar el nivel de tensión.

Advertencias de Putin

Debería ser obvio, incluso para los idiotas del WP, que Rusia no se va a quedar allí, temblando en sus botas, y esperando el ataque de Washington. Putin ha emitido muchas advertencias sobre la creciente amenaza de Occidente a la seguridad rusa. Él ha dicho que Rusia “nunca volverá a pelear una guerra en su propio territorio”. Él ha dicho que la lección que él ha aprendido es que “si una guerra es inevitable, atacará primero”. Él también ha dicho que el hecho de que nadie escucha sus advertencias hace que la situación sea más peligrosa.

Un patriotismo arrogante

¿Qué explica la sordera de Occidente? La respuesta es la arrogancia y el patriotismo chauvinista.

Como los medios de prensa son incapaces de razonar, haré su trabajo por ellos. Yo haría un llamado para una reunión inmediata, cara a cara, entre Trump y Putin en Reykjavik. La Segunda Guerra Fría, iniciada por Clinton, George W. Bush y Obama, debe terminar ahora.

Entonces, ¿dónde está el presidente Trump? ¿Por qué el Presidente de Estados Unidos no puede hacer frente al desafío? ¿Por qué no es el Ronald Reagan que necesitamos ahora? ¿Será, como dice David Stockman, que Trump es incapaz de cualquier cosa menos de Twittear? Http://www.informationclearinghouse.info/47310.htm

¿Por qué el presidente Trump no ordenó, hace tiempo, recabar todas las interceptaciones de conversaciones rusas, las desclasifique y haga públicas? ¿Por qué Trump no ha lanzado un proceso penal contra John Brennan, Susan Rice, Comey, y el resto del escuadrón que está tratando de destruirlo?

Sólo sabe Twittear

¿Por qué Trump se desarmó con una administración elegida por rusofobos e Israel?

Como David Stockman escribe, Trump “está bajo la persecución del Estado Profundo, de los Demócratas, de los Neoconservadores y los medios”, y él “no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir a una ofensiva agresiva” contra quienes trabajan para destruirlo. Pero, incluso, no hay ningún intento de ofensiva por parte de Trump “porque el hombre no tiene idea de lo que está haciendo en la Casa Blanca y está siendo asesorado por una camarilla cacofónica de aficionados y estúpidos. Así que no tiene un plan de acción excepto escribir impulsivamente en su cuenta de Twitter”.

Nuestro presidente tuitea mientras que él y el planeta son empujados hacia la destrucción.

Texto original: http://www.paulcraigroberts.org/2017/06/23/world-going-trump/

Traducción: A. Mondragón