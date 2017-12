El manifiesto de una Dreamer: “No claudicaremos”

Ciriac Álvarez

Nuestra comunidad de inmigrantes ha estado bajo feroces ataques desde el año pasado. Hemos vivido momentos de triunfo pero hoy, volvemos a estar en la lucha. Hoy la amenaza de poner fin al DACA, el Programa de Acción Diferida para aquellos que llegamos siendo niños a EU, se ha intensificado.

El presidente Trump dijo que se ocuparía de esto “con el corazón”, pero vemos que no tiene corazón.

El Presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan nos dijo “estén tranquilos”. Y sin embargo aquí estamos, siendo llamados y tratados como Soñadores que no duermen.

Hoy, no podemos depender de su moral. Porque, como hemos comprobado una y otra vez, carecen de ella.

Una “Dreamer” graduada

Mi nombre es Ciriac Álvarez, y hace cinco años obtuve mi primer permiso de trabajo DACA. He vivido en los Estados Unidos por más de 17 años. Me dijeron en la escuela secundaria que los inmigrantes indocumentados no van a la universidad. Hoy soy una orgullosa graduada de la Universidad de Utah.

Al igual que otros Dreamers, he comprado mi primer automóvil y ahora trabajo en mi primer empleo de tiempo completo.

Mi permiso DACA expira a finales de diciembre, para esa fecha las cosas serán muy diferentes.

Hay momentos que nos definen. Este es uno de esos. Por eso, les pido que encuentren la fuerza en la comunidad que nos ha precedido. La comunidad que luchó por DACA y luchó para continuar sus vidas incluso antes de que DACA existiera.

Hoy declaro…

Su voz ahora más que nunca necesita ser levantada. Su existencia ahora más que nunca necesita ser reafirmada.

Hoy declaro una y otra vez que estamos aquí para quedarnos.

Hoy declaro que tú eres importante con o sin DACA.

Hoy declaro que no estamos solos en esta lucha.

Nadie puede quitarte todo lo que has logrado con DACA. Nadie puede quitarle la educación que has recibido o la fuerza que has encontrado con ello. Te pueden quitar DACA, pero no nos pueden quitar la esperanza, la dignidad o la voluntad de luchar por nuestra existencia.

Hoy les pido que no se detengan, somos 800.000 jóvenes inmigrantes fuertes que han demostrado que cuando se nos da la oportunidad nos levantamos.

Llevamos la fuerza de nuestros padres a nuestras espaldas que arriesgaron todo para que nuestros sueños se hicieran realidad. Llevo mi fe en el Señor para que nos dé fuerza. Estamos con la cabeza alta porque DACA fue peleada por jóvenes inmigrantes indocumentados.

Desde un “DACAmented Dreamer” (Un soñador documentado gracias a DACA) a otro, hoy seguimos enfrentando nuestras mayores luchas y temores con coraje de la misma manera que otros han tenido en el pasado.

Hoy no es el fin

Estoy en solidaridad contigo. Yo lucho para proteger los derechos de todos los inmigrantes indocumentados. Hoy, sin embargo, también les pido que sean amables con ustedes mismos.

Cuida de ti mismo y entiende que tus sentimientos de decepción, miedo e ira tienen toda la validez. Tu salud mental y tu salud física son importantes por encima de todo.

Nos levantamos a cada ocasión. Una vez, dos veces, y cada día desde que esta administración ha amenazado con acabar con DACA. Nos levantamos en cada momento de amenaza contra nuestra comunidad de inmigrantes y refugiados.

Nos levantamos de nuevo hoy.

Nos levantaremos de nuevo mañana.

Nos levantamos de nuevo juntos.

Luchen junto a nosotros

Hoy les pido que se unan al movimiento si pueden, de cualquier manera que les sea posible. Ya sea a través de una organización local o nacional. Pueden donar a organizaciones como FWD.us, United We Dream o American’s Voices.

O pueden compartir su historia, escribir un artículo de opinión en su periódico local, hablar con sus amigos y vecinos.

Por último, debemos pedir a los aliados que se presenten. Debemos responsabilizar a todos nuestros funcionarios electos. Nos aferramos a la esperanza con la que nuestros padres nos trajeron a EU.

Les pedimos a todos que luchen junto a nosotros.

Somos más de 800,000 beneficiarios de DACA. Somos más de 11 millones de inmigrantes indocumentados fuertes. DACA puede terminar pero nuestras esperanzas, sueños y resiliencia permanecen.

No claudicaremos sin luchar.

Ciriac Álvarez es una indocumentada y sin miedo. Una soñadora americana.