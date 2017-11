¿El oculista de Florida traicionará a su amigo el Senador de Nueva Jersey?

Por Paul Mulshine / The Star-Ledger

La semana pasada no fue muy buena para nuestro Senador más antiguo.

El martes 8 de agosto, un juez federal en Newark dictaminó que el juicio contra el Senador estadounidense Bob Menéndez, por cargos de corrupción, continuará el próximo mes como estaba previsto, a pesar de la apelación del senador por razones técnicas.

Y luego, el jueves 10, un juez de la Florida acordó retrasar, hasta después del juicio del senador, la sentencia del coacusado de Menéndez en el juicio por corrupción, Salomón Melgen, un oculista de Palm Beach, por cargos de fraude al Medicare.

Eso provocó la especulación de que Melgen, de 63 años, haría un trato con la fiscalía para entregar evidencia en contra de Menéndez, a cambio de una sentencia menos severa.

Por el momento, sin embargo, no hay ningún indicio inmediato de que tal acuerdo esté negociándose. Pero un observador cercano al caso dijo que tal acuerdo parece ser la única opción obvia de Melgen.

La última carta de Melgen

“Melgen ha jugado todas sus cartas, pero aún tiene una y esa es cooperar con la fiscalía en el juicio contra Menéndez”, dijo Tom Anderson. Él puede ser sentenciado de “30 años a cadena perpetua. Frente a eso y una última carta por jugar, ¿tiene otra opción?”.

Anderson es un residente de Fort Lauderdale que es investigador de la National Legal and Policy Center, un grupo de vigilancia gubernamental. En el 2013, él desenterró la transcripción de una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en la que Menéndez abogó en favor de una empresa de propiedad de Melgen, en sus esfuerzos por hacer cumplir un lucrativo contrato de seguridad portuaria con la República Dominicana.

Después de que el New York Times informó sobre esa transcripción, el documento fue utilizado en la acusación contra Menéndez y Melgen.

En defensa de un contrato

En esa audiencia, el senador dijo a los funcionarios de los Departamentos de Estado y de Comercio, que los funcionarios dominicanos “no quieren” cumplir con el contrato y continuó diciendo: “Algunos de los otros países que he mencionado hoy, han buscado arbitrajes” que, al final, “han ido en contra de ellos, y, sin embargo, no quieren cumplirlos, ¿qué estamos dispuestos a hacer?”.

Lo que dijo el senado: ¿Constituye “un ejercicio formal del poder del gobierno?”.

Eso podría ser clave en el juicio.

Los acusadores en el juicio, que se iniciará el 6 de septiembre en Newark, está tratando de demostrar que el senador hizo favores para el oftalmólogo, a cambio de regalos tales como viajes en el avión privado de Melgen a su casa en la República Dominicana, para fiestas de lujo.

Confiando en un caso revertido

La defensa ha respondido que cualquier acción que el senador demócrata pudo haber hecho a favor de su amigo, no alcanzó el nivel de ilegalidad.

Ellos están confiando en una decisión el año pasado, en la cual el Tribunal Supremo de Estados Unidos revirtió la condena contra el ex gobernador de Virginia, Bob McDonnell, en un caso similar. McDonnell también fue acusado de aceptar varios regalos de un partidario. Pero el alto tribunal dictaminó que no podía ser condenado por corrupción, a menos que se hubiera comprometido en “el ejercicio formal del poder del gobierno”, a cambio de los regalos.

Menéndez había esperado que el caso en su contra fuera desestimado por motivos similares. Pero el juez William Walls del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en Newark, ha decidido que el caso irá a juicio según lo programado. El resultado probable es que la fiscalía presente todo su caso. Entonces el juez podría decidir si el caso va a juicio con un jurado.

Melgen es clave para la fiscalía

Dependerá del juez decidir si ese y los otros favores que el senador, supuestamente, hizo por su amigo, como la intervención ante funcionarios del Medicare en sus disputas de facturación, cumplen con la norma establecida en el caso McDonnell. Pero el caso de la fiscalía será mucho más fuerte si Melgen declara contra Menéndez.

Hay mucho en juego en su decisión, incluyendo el posible control del Senado.

Si Menéndez es declarado culpable y tiene que abandonar el Senado mientras Chris Christie sigue siendo gobernador, Christie podría nombrar a un sucesor republicano que servirá hasta las elecciones de noviembre del 2018.

Y el cambio de un voto en el Senado podría ser crucial, sí se considera lo que ya sucedió en la reciente votación sobre la revocación de Obamacare. Los republicanos perdieron por un voto cuando el senador de Arizona John McCain decidió desafiar a Trump.

Pero si la mayoría republicana aumenta de 52 a 53, entonces Trump estaría en una posición mucho mejor para obtener una votación a su favor en el Senado.

Y después de lo que sucedió la semana pasada, parece que las barajas están apiladas contra el senador.

Cuando Menéndez fue una vez un delator

En los círculos del condado de Hudson, Menéndez aún es conocido como el tipo que traicionó a su mentor político y cantó como un jilguero a las autoridades federales.

El mentor fue el difunto Billy Musto, que llegó a ser alcalde de Union City.

Más tarde, Menéndez también fue alcalde de Union City –y se benefició bastante bien cuando se trató de zonificar una que la vendió con un gran beneficio.

He aquí un pasaje del obituario de Musto aparecido en el New York Times el 2006, que resume bien la manera en que Menéndez traicionó a su mentor:

“Uno de los protegidos del Sr. Musto fue Robert Menéndez, quien comenzó como ayudante del alcalde y se convirtió en un poderoso congresista demócrata en Nueva Jersey, recientemente nombrado para el Senado de Estados Unidos.

“Los dos eran muy cercanos, como padre e hijo, según algunos, hasta que el Sr. Musto fue investigado por corrupción y el señor Menéndez se convirtió en un testigo del gobierno y testificó en su contra. El testimonio ayudó a condenar al Sr. Musto, junto con otros seis hombres. Su convicción resistió las apelaciones, y finalmente el Sr. Musto tuvo que dejar el cargo y pasó tres años en una prisión federal”.

¿Se repetirá la historia? Pronto lo veremos.

Traducción: A. Mondragón