Estados Unidos se han convertido en una nación de borregos

Usted puede seguir a la manada o encontrar su propio camino. Una de las cosas que me frustra mucho es que muchos estadounidenses permiten que otras personas fabriquen sus pensamientos por ellos. Nos hemos convertido en una nación de borregos, y la gran mayoría de los pastores en quienes confiamos para que los orienten son unos fraudes e impostores. Los ciegos están guiando a los ciegos, y estamos cometiendo lenta y certeramente un suicidio nacional. Si muchos de nosotros no comenzamos a aprender a pensar por nosotros mismos, temo que la gran mayoría de la población nunca se despertará hasta que sea demasiado tarde.

Déjame hacerle una pregunta muy simple.

¿Qué tiene en mente hoy?

Si usted no está preocupado con el trabajo o con los asuntos familiares, entonces probablemente está pensando en algo de lo cual ha sido alimentado a través de los principales medios de comunicación. Sólo piense en esto por unos momentos. Cuando estás sentado alrededor de la mesa de la cena o estás charlando con alguien en el trabajo, ¿de qué suelen hablar? Si eres como la mayoría de la gente, muchas de tus conversaciones serán sobre algo que has visto en las noticias, una nueva película que acabas de ver, o un evento deportivo que acaba de suceder.

Las voces que manipulan

La mayoría de las veces, creemos que ciertas cosas son importantes porque alguien nos ha dicho que así lo son.

Y las voces más prominentes —que nos lo dicen— provienen de las seis gigantescas corporaciones de medios de comunicación que controlan cerca del 90 por ciento de las noticias, la información y el entretenimiento que recibimos a través de nuestras televisiones –y los medios digitales a través de la red. Sé que la estadística es un poco difícil de creer, así que permítanme compartir un pequeño extracto de un sitio de verificación de hechos llamado truthorfiction.com…

Resumen de eRumor:

Seis corporaciones poseen el 90% de las compañías de medios de comunicación en Estados Unidos.

La verdad:

Esta afirmación es cierta.

News Corp, Disney, Viacom, Time Warner, CBS y Comcast poseen el 90% de las estaciones de televisión, estaciones de radio, películas, revistas y periódicos que 277 millones de estadounidenses dependen para “saber” de las noticias y el entretenimiento. [A los cuales hay que añadir las cadenas en español Univision y Telemundo, esta última propiedad de NBC.]

Propiedad de la élite global

Por supuesto, esos seis monstruos corporativos son propiedad de la élite global, y es por eso que “las noticias” nunca parece cambiar mucho, no importa de dónde usted las reciba.

Es imperativo que entendamos que todos tienen una agenda. Cada película, programa de televisión, documental y noticiario, está tratando de dar forma a su opinión [Es lo que Edward Bernays propuso en su libro Propaganda, escrito en 1928.]

Por desgracia, muchas personas desconectan completamente sus filtros mentales una vez que se sientan frente a la televisión, y consumen pasivamente cualquier “programación” que se les ofrece sin ni siquiera pensar dos veces sobre su procedencia.

Hoy temprano, descubrí que la siguiente historia era una tendencia en línea: “Este becerro parece sospechoso como Gene Simmons y la gente quiere respuestas”.

¿Por qué esta historia es una tendencia?

Guardianes de la comunicación

Bueno, la verdad es que en algún momento un gran guardián de los medios de comunicación, en algún lugar, decidió que esto es algo en que todos debemos centrarnos.

Pero, por supuesto, hay miles de problemas apremiantes que serían mucho más dignos de nuestra atención. La clave —de los amos que controlan nuestros pensamientos— es mantenernos a todos confundidos y distraídos para que nunca podamos concentrarnos en lo que es verdaderamente importante.

Una de las mayores razones por las que somos tan fácilmente controlados como sociedad, es porque nuestro sistema de educación pública no enseña a nuestros jóvenes las habilidades del pensamiento crítico. En cambio, la mayoría del tiempo educativo se gasta en tratar de memorizar hechos y cifras que pueden ser bramados cuando es el momento de tomar un examen. Y cualquier momento que se dedicado a las “preguntas del por qué”, se suele gastarlos en que nuestros estudiantes parloteen los “valores progresistas”. No es de extrañar, entonces, que nuestros estudiantes estén rezagados de sus pares en el resto del mundo industrializado.

Viviendo en la “Idiocracia”

¿Alguna vez viste la gran película de Hollywood titulada “Idiocracia”? A veces siento que estoy permanentemente atrapado dentro de esa película. Si le preguntas a la gente por qué hacen las cosas diarias como autómatas, la mayoría de ellos no puede darle una respuesta coherente.

Incluso estoy descubriendo que esto es cierto, incluso, en el mundo de la política. He estado preguntándole a la gente que planea votar en las diferentes elecciones aquí en Idaho y por qué planean votar de esa manera. Lamentablemente, la mayoría de los votantes no pueden darme una respuesta coherente. La mayoría de las veces ellos apoyan a cierto candidato “porque eso es lo que todo el mundo parece estar haciendo”.

Y algo que me molesta mucho es cómo tendemos a poner a los líderes políticos en pedestales. Si están en nuestro “partido”, tendemos a tratarlos con adoración y fingir que no pueden hacer nada malo. Pero si están en el otro equipo, tendemos a lanzar tanto barro como podamos.

En lugar de estar obsesionados con personalidades, necesitamos basarnos en nuestros principios. Si nuestros líderes hacen las cosas correctas, entonces debemos aplaudir esas acciones. Pero si hacen lo que está mal, entonces debemos estar dispuestos a hacerlos responsables.

“Ser una píldora roja”

Últimamente he tenido una serie de conversaciones sobre “ser una píldora roja”, y si alguna vez vio “The Matrix”, entonces usted sabe exactamente de lo que estoy hablando. La mayoría de la gente aún no parece darse cuenta de que el sistema mundial está construido sobre una pirámide de mentiras. Desde muy temprana edad, nos dicen mentira tras mentira, y una vez que empiece a “despertar”, una de las primeras respuestas es, a menudo, la ira intensa.

Si no sabes de qué estoy hablando, te animo a empezar a cuestionar todo. Una vez que empieces a excavar, descubrirás rápidamente que muchas de las “verdades” que la sociedad da por sentado no son realmente sólidas, después de todo.

Si buscas la verdad con todo tu corazón, la encontrarás, y te liberará.

Pero romper con la programación que el sistema mundial nos está alimentando constantemente es el primer paso, y eso no siempre es fácil de hacer.

