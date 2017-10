¿Estás listo para morir por las noticias falsas?

Paul Craig Roberts

Glenn Greenwald de The Intercept expuso las falsa noticia publicada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security, un nombre eufemístico para una operación del Gran Hermano que espía a los ciudadanos estadounidenses) de que Rusia hackeó 21 elecciones estatales en Estados Unidos, una noticia que fue instantáneamente esparcida por el mundo por los medios “presstitutos”. Los propagandistas que dirigen la Seguridad Nacional fueron contrarrestados inmediatamente por los gobiernos estatales, obligando a Homeland Security a retractarse de su falsa noticia. https://theintercept.com/2017/09/28/yet-another-major-russia-story-falls-apart-is-skepticism-permissible-yet/

La pregunta no realizada y sin respuesta es ¿por qué Homeland Security publicó una NOTICIA FALSA?

Greenwald explica que los medios de comunicación estadounidenses están tan condicionados por el Estado de Seguridad Nacional, para hacer ver al presidente ruso Vladimir Putin acechando y dirigiendo ataques contra Estados Unidos, lo que “ahora es un dogma religioso” —un requisito— para que Rusia sea vista como una pérfida en lo que sea. El resultado, afirma correctamente Greenwald, es que hoy en día “prevalece un clima increíblemente imprudente, para tratar de echarle la culpa a Rusia de cualquier cosa. Los medios de comunicación publican literalmente cualquier aseveración oficial como Verdad, sin el más mínimo respeto por los estándares de mostrar una evidencia” —y menos aún hacer periodismo de investigación.

El Ministerio de la Propaganda

En otras palabras, Estados Unidos ya no tiene medios de comunicación. Tiene un Ministerio de Propaganda para el complejo militar / de seguridad, los neoconservadores y el Lobby de Israel. Y los idiotas estadounidenses se sientan frente a la televisión y absorben la propaganda, leen el New York Times y piensan que son lectores sofisticados y bien informados.

Lo que Greenwald no aborda es el efecto de la masiva cantidad de noticias falsas sobre Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Rusia sabe que Washington sabe que las acusaciones contra Rusia son falsas. Entonces, ¿por qué Washington está haciendo acusaciones falsas contra Rusia?

Mentiras y ataques militares

Esta es una cuestión seria, no sólo para Rusia sino para el mundo entero. Todas las falsas acusaciones previas de los criminales de los regímenes de Clinton, Bush y Cheney y Obama, terminaron en ataques militares contra objetivos falsamente demonizados. Rusia, China, Irán y Corea del Norte tienen razones para preguntarse si el ataque de noticias falsas, es un preludio a un ataque militar.

Irán y Corea del Norte no pueden atacar a EE.UU. y sus vasallos europeos, pero Rusia y China pueden. He escrito sobre la conclusión a la que ha llegado el Comando Operacional de las fuerzas armadas rusas, de que Washington está preparando un ataque nuclear preventivo contra Rusia. En lugar de tranquilizar a los rusos que no hay tal planificación en marcha, Washington lo ha empujado más lejos con las noticias falsad del Russiagate y del hackeo de las elecciones de 21 estados.

¿Cuál es el objetivo de las mentiras?

Rusia también debe preguntarse ¿cuál es el punto de las agencias de seguridad de EE.UU. como Homeland Security, CIA, FBI, NSA para alimentar constantemente a la máquina de propaganda, conocida como los medios de comunicación estadounidenses, con mentiras sobre Rusia?

Rusia sabe que son mentiras. Rusia sabe que no sirve refutarlas porque Occidente tiene un Ministerio de Propaganda en lugar de medios de comunicación imparciales. Rusia sabe que Washington dijo mentiras sobre los talibanes, Saddam Hussein, Gadafi, Assad, Irán. ¿Qué puede concluir Rusia de la constante corriente de mentiras sobre su nación que salen de Washington y son presentadas como verdad por los “presstitutos” occidentales?

Si fueras el gobierno ruso, ¿podrías concluir que tu país será el siguiente en ser atacado militarmente por Washington? Si fueras el gobierno ruso, sabrías que Washington / OTAN solo puede atacar nuclearmente a Rusia por sorpresa. Sabiendo esto, si fueras el gobierno ruso, ¿te sentarías y esperarías el ataque? Imagínese al gobierno ruso oyendo día tras día una infinidad de falsas acusaciones contra Rusia. ¿Qué puede concluir Rusia de todo esto, más que una preparación para que los pueblos occidentales apoyen un ataque nuclear contra Rusia?

Una imprudencia extrema

Rusia no va a ser ahorcado como Saddan Hussein o asesinado como Gaddafi.

He escrito muchas veces que provocar a potencias nucleares como Rusia y China, es la forma más extrema de imprudencia e irresponsabilidad. Los idiotas enloquecidos en Washington están arriesgando la vida del planeta. Los periodistas son peores que las putas. Nunca cuestionan el camino a la guerra; sólo lo amplifican. Washington, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Polonia y el resto de los idiotas de la UE / OTAN, por su cooperación con Washington, están pidiendo su propia destrucción.

En ninguna parte de Occidente hay un signo de inteligencia.

¿Washington seguirá la locura de Adolfo Hitler de atacar a Rusia?

Texto original: http://www.paulcraigroberts.org/2017/10/02/are-you-ready-to-die-2/

Traducción: A. Mondragón