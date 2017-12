La agenda oculta detrás de la nueva política espacial de Trump

Peter Korzun

El 11 de diciembre, el presidente Donald Trump firmó la primera directiva de política espacial de su gobierno, que ordena formalmente a la NASA centrarse en regresar humanos a la luna y prepararse para llegar a Marte y más allá. Prometió que Estados Unidos seguirá siendo el líder en la exploración espacial, enfatizando que “esta vez no solo plantaremos nuestra bandera y dejaremos nuestra huella: Estableceremos una base para una eventual misión a Marte y quizás algún día a muchos mundos más allá”.

La moción está en línea con la promesa del presidente de mantener a Estados Unidos al frente de la carrera espacial. El esfuerzo contempla asociarse con firmas espaciales internacionales y comerciales.

Aplicaciones militares y de defensa

En sus comentarios, el presidente dijo que el programa de vuelos espaciales humanos de la NASA creará empleos. También mencionó las aplicaciones del programa espacial para la defensa y el ejército. “Y el espacio tiene mucho que ver con tantas otras aplicaciones, incluida una militar”, dijo el presidente sin dar más detalles.

Hablando en la ceremonia, el vicepresidente Mike Pence, que encabeza el Consejo Nacional del Espacio, dijo que la nueva política “mejorará nuestra seguridad nacional y nuestra capacidad para proporcionar la defensa común del pueblo de los Estados Unidos”. El Consejo Nacional Espacial, un grupo de asesoramiento espacial, fue restablecido por el presidente en junio. Sus actividades habían sido suspendidas en 1993.

No tiene un cohete para la luna

La NASA dijo que el financiamiento inicial para la nueva política será incluida en su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2019. En la actualidad, Estados Unidos no tiene un cohete capaz de llevar astronautas a la luna. Tendrá que desarrollar uno para ese propósito. La NASA está construyendo el Space Launch System, un nuevo cohete para realizar su primer lanzamiento el próximo año. El programa del transbordador espacial estadounidense terminó en el 2011. Desde entonces, los cohetes rusos Soyuz han estado llevando suministros a la Estación Espacial Internacional.

Objetivo: metales preciosos

Estados Unidos le ha echado el ojo a los enormes depósitos de metales preciosos y minerales en abundancia en la Luna y otros planetas. Rusia ha pedido recientemente a las Naciones Unidas que pongan controles a la explotación de estos recursos naturales. Las medidas son necesarias para evitar posibles “ataques planetarios”. Moscú quiere que la ONU elabore nuevas leyes para prohibir a los estados y compañías privadas reclamar partes de la luna o incluso asteroides, solo porque colocan una bandera sobre ellos.

Enlazado a la política militar

El presidente tenía una buena razón para mencionar las aplicaciones militares. Por supuesto, muchas cosas están clasificadas, pero es un secreto a voces que la exploración espacial y la política de defensa están entrelazadas. En el documento presupuestario de defensa que acaba de firmarse, el presidente Trump dice que su plan “reconoce la necesidad de (lograr) la superioridad estadounidense no solo en tierra, mar, aire y espacio, sino también en el ciberespacio”. La idea de la presencia militar permanente de EE.UU. el espacio, y la luna en particular, no es nueva. Ha sido explorado desde hace mucho tiempo.

Durante la campaña electoral, el presidente Trump dijo que quería un sistema de defensa antimisiles balísticos (BMD) con «un fuerte énfasis en las tecnologías de alerta temprana y rastreo de misiles basados en el espacio». Poner armas en el espacio es la prioridad en la agenda de seguridad de la administración Trump, desde que el presidente asumió el cargo en enero. Durante la audiencia de confirmación del Congreso, el Secretario de Defensa James Mattis pidió mayores inversiones en exploración espacial para fines de defensa. Para EE.UU. las armas basadas en el espacio deben ser elementos de la defensa global de misiles balísticos.

Un ex militar al mando

Vale la pena señalar que James Frederick Bridenstine, quien está nominado para ser el primer miembro del Congreso en dirigir la NASA, está más asociado con el Departamento de Defensa que la investigación científica y la exploración espacial. Es un oficial de aviación naval retirado, con experiencia en combate en Iraq y Afganistán. Bridenstine fue ascendido al rango de Teniente Comandante en la Reserva de la Armada de los EE.UU. en el 2012, mientras volaba en misiones en Centro y Sudamérica en apoyo de la guerra de los Estados Unidos contra las drogas.

El gobierno de EE.UU. tiene la voluntad y los medios para lanzar un programa espacial con aplicaciones militares. Tiene el potencial industrial y tecnológico, el personal experimentado y el vehículo de tripulación multiuso Orion (Orion MPCV) en desarrollo por la NASA, para el lanzamiento en el sistema de lanzamiento espacial. Bajo el presidente Trump, el presupuesto anual de la NASA ha crecido de $15.5 a $19.5 mil millones. La nueva iniciativa de exploración espacial se unirá a Japón, ofreciendo su tecnología de punta.

Objetivo: debilitar a Rusia y China

Uno de los objetivos del programa espacial es hacer que las otras naciones que participen en la misma carrera queden debilitadas. En la época de Ronald Reagan, muchos apoyaban los planes de La Guerra de las Galaxias o la Iniciativa de Defensa Estratégica porque creían que sería un factor importante para debilitar a la Unión Soviética. Hoy, el objetivo es debilitar a Rusia y China, que están unidas en el esfuerzo de exploración espacial. Ambas han intentado introducir controles internacionales en la investigación espacial para prevenir su armamentización. Los planes no han producido resultados debido a la oposición de los Estados Unidos.

Un programa de exploración espacial es demasiado costoso para un país. Debería ser un esfuerzo internacional. Los participantes podrían ser aliados cercanos de EE.UU., o todas las naciones que pueden contribuir, como India, Rusia, China y muchos otros. Podría ser una carrera o una cooperación internacional constructiva.

Socavando la seguridad internacional

Si se trata de una carrera, como parece, socavará los instrumentos de control de armas existentes y la seguridad internacional porque las armas espaciales son de alcance mundial y son capaces de encubrir y sorprender los ataques en cualquier punto del planeta y en cualquier momento. La desconfianza y las sospechas mutuas crecerán. El despliegue de tecnologías basadas en el espacio dará como resultado el rechazo de nuevos tratados para regular las armas nucleares y sus medios de lanzamiento.

Hace 50 años, en octubre de 1967, entró en vigor el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. El principal acuerdo internacional de control de armas se alcanzó en el calor de la Guerra Fría. Prohíbe el estacionamiento de armas de destrucción masiva en el espacio ultraterrestre, incluso en la órbita de la Tierra, la Luna o cualquier otro cuerpo celeste, prohíbe las actividades militares sobre ellos y detalla las normas jurídicamente vinculantes que rigen la exploración y el uso pacífico del espacio. El tratado establece que el establecimiento de bases militares, instalaciones y fortificaciones, la prueba de cualquier tipo de armas y la realización de maniobras militares en cuerpos celestes estarán prohibidos.

Sin embargo, no prohíbe la colocación de armas convencionales en órbita. Estados Unidos quiere liderar y no hay duda de que la aplicación militar de su programa espacial definirá en gran medida la implementación del programa. Con el proceso de control de armamentos a punto de caer, este problema adquiere un significado especial. La cooperación es mucho más realista y beneficiosa que la carrera espacial que se avecina, pero con el estado actual de las relaciones entre EE.UU.-Rusia y EE.UU.-China, las posibilidades son escasas.

Texto original: https://www.strategic-culture.org/news/2017/12/15/president-trump-launches-new-space-policy.html

Traducción: A. Mondragón