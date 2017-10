La clase media estará jodida con el Plan de Impuestos de Trump

Jim Quinn / The Burning Platform

“La mejor manera de enseñarle a sus hijos sobre los impuestos es comiéndose el 30% de su helado”. Bill Murray

Cuando vi el tentáculo viscoso del calamar vampiro de Goldman Sachs, Gary Cohn, presentar pomposamente el plan tributario de Trump y cómo iba a hacer maravillas para la clase media, sabía, con toda seguridad, que me volverían a exprimir el bolsillo. Y después de leer el esquema de su plan, le volveré a patear el culo una vez más a mi amado gobierno.

Sé que la situación fiscal de todos es diferente, pero yo sólo soy un hombre blanco de mediana edad, quien trabaja arduamente, con dos hijos en la universidad y algunos enormes gastos médicos familiares.

Yo ya estoy aplastado con los impuestos federales, estatales, municipales y de bienes raíces, junto con los enormes impuestos a los peajes, impuestos sobre las ventas, impuestos sobre la gasolina, los servicios públicos, los telefónicos y probablemente cien impuestos y tarifas más ocultos.

Odio los impuestos de mierda y no quiero nada más que verlos recortar dramáticamente. Vote a favor de Trump por las siguientes razones:

– No era como la malvada odiosa musaraña llamada Hillary Clinton

– Prometió derogar y reemplazar el Obamacare

– Prometió construir un muro en la frontera

– Prometió mantener fuera de EE.UU. a los musulmanes

– Prometió reducir nuestras intervenciones militares en todo el mundo

– Prometió reducir mis impuestos

Bueno, al menos uno de los seis puntos no es malo. ¿Cierto?

Los aduladores frustrados

Sé que los aduladores del Trump tienen un millón de razones por las que se sienten frustrados, pero el patético apoyo que él hizo al último proyecto de ley Obamacare Ligero de los republicanos, revela que Trump se ha convertido en otro peón del establishment. Además, ha llevado la guerra a un nuevo nivel, en nombre del complejo industrial militar. No hay un muro en el horizonte. Ahora es una pared figurativa. Y ahora está vendiendo este proyecto de ley tributaria como una enorme e inesperada ganancia para la clase media, lo cual es una mentira basada en mi análisis de los detalles conocidos. La verdad es que ellos necesitan exprimir a la clase media para reducir las tasas de los impuestos corporativos.

Sí usted escucha a los “expertos” que hablan del tema, pagados por las corporaciones obviamente, los oirá decir que la tasa de impuestos corporativos del 35% hará que nuestras corporaciones estén terriblemente en desventaja. La verdad es que los cabilderos corporativos (no tengo un cabildero blanco de clase media trabajando para mí) han sobornado al Congreso para insertar tantas exenciones, deducciones, créditos y lagunas en el código tributario, a favor de las grandes corporaciones que ya pagan una tasa impositiva efectiva del 19%. Si los onerosos impuestos corporativos fueran realmente un problema, ¿las corporaciones estarían generando ganancias récord después de impuestos, mientras que el PIB crece a una lamentable tasa de 2%?

En el barco de la clase media

No sé cuántas personas están en mi barco, pero supongo que es una gran parte de la clase media.

La mayoría de las familias de clase media consideran que la mayoría de sus ingresos están gravados entre el 10% y el 15%, mientras que las familias de clase media alta tienen una tasa del 25%. Una familia con una renta imponible de $100,000, tendría que pagar impuesto por cerca de $16,500, para una tarifa eficaz del 16.5%.

El plan de Trump tiene tres tipos de tasas: 12%, 25%, 35%. Las comadrejas no dan los límites del nivel de ingresos. Pero sí sabemos que están proponiendo la eliminación de la exención personal de $4,050 y la deducción por impuestos estatales y locales. Ellos, dicen, aumentarán la deducción estándar de $12,700 a $24,000. Pero la idea es mantener a la gente confundida hasta que el proyecto de ley de 2,000 páginas sea aprobado entre gallos de media noche, después de que los grupos de presión corporativos inserten sus golosinas. En mi situación, es cierto que voy a estar jodido.

“Donde… me voy a joder”

Mi familia de cuatro perderá $16,200 de las exenciones personales contra una ganancia de $11,300 en la deducción estándar. Donde realmente me voy a joder es en perder la deducción de los impuestos estatales y locales. El único beneficio individual para mí, al trabaja en este agujero infernal llamado Filadelfia, es que puedo deducir la cantidad de impuestos masivos en mi declaración de impuestos. Mi factura para el gobierno de Filadelfia, y la factura de impuestos de bienes raíces es enorme. Es mucho más que la deducción de mi hipoteca. Y Trump lo está quitando.

Yo estaría a favor de eliminar todas las deducciones, exenciones, créditos y las lagunas de las corporaciones. Pero no es así como funciona el sistema. Las corporaciones y los compinches multibillonarios de Trump agregarán (en la ley) escapatorias y trucos legales a su favor, mientras que la gente como yo será jodida otra vez. Al reemplazar la tasa de impuestos del 10% y el 15% por el 12% y el 25%, la familia promedio de clase media se joderá aún más.

No hay un escenario favorable

En el ejemplo anterior de una familia que gana $ 100,000, con una importante deducción de impuestos estatales y locales, la factura anual de impuestos de $16,500 probablemente aumentará drásticamente. Incluso sí gravaran los primeros $50,000 (un SÍ grande) al 12%, su cuenta de impuesto anual subiría a $18,500, un aumento del 12%. No hay un escenario razonable en el que una familia de clase media, propietaria de una casa y de cuatro miembros, no pague más impuestos bajo la propuesta Trump.

No creas lo que oyes en la televisión de los propagandistas pagados. A usted lo van a joder para que los gatos gordos corporativos puedan aumentar sus beneficios aún más.

Y sí reinvierten esos beneficios en la economía, será en los robots y la tecnología para eliminar los trabajos que no han enviado al extranjero.

Oh, por cierto, ¿dónde están los aranceles contra China, México y el resto del mundo para recuperar nuestros empleos? Trump es un mentiroso y su plan de impuestos es una mierda. Recuerde, hasta 1913 —el año en que se creó la Reserva Federal— los ciudadanos no pagaban un centavo en impuestos sobre la renta personal, la revolución industrial aún no había sucedido y el país creció como una mala hierba.

Texto original: http://www.zerohedge.com/news/2017-09-29/i-thought-i-was-middle-class

Traducción: A. Mondragón.