La hipocresía sobre el boicot al Desfile Puertorriqueño

Por Jaime Estades / NiLP

Si Usted siente que no debe apoyar a Oscar López Rivera —el nacionalista puertorriqueño que pasó más de 35 años en prisión, tras ser convicto de sedición y conspiración— marchando durante el Desfile Puertorriqueño de Nueva York, no lo haga… y tres semanas después tampoco celebre el 4 de julio… sea consistente. Si usted está en contra de Oscar, también debe estar en contra de George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, John Adams, James Madison, George Mason y muchos otros. Estos patriotas norteamericanos, antiguamente llamados “rebeldes” (sinónimo de “terroristas” en aquel entonces), declararon la guerra y mataron por la libertad de su país. La única diferencia entre ellos y Oscar es que Oscar nunca mató a nadie, como ellos lo hicieron; Sólo estaba dispuesto a ¡morir por su país! —además de estar en el bando perdedor.

Irónicamente, Goya y Jet Blue —al boicot también se ha sumado Univision y políticos como el Gobernador de NY Andrew Cuomo y el Senador Charles Schumer— invierten millones de dólares en publicidad durante la celebración del 4 de julio… ¡y no se sorprendan si ven a Willie Colon tocando trombón en uno de esos eventos!

Una diferencia excepcional

Permítanme una comparación adicional con respecto al carácter de estos patriotas. Todos los padres fundadores norteamericanos mencionados anteriormente (con excepción de John Adams y Alexander Hamilton) eran propietarios de esclavos. Ellos —después de ganar su propia libertad política y económica a través de la violencia— siguieron esclavizando a otros y privaron a esas personas de los recursos de supervivencia más básicos, mientras los linchaban y mataban en cualquier momento después de que intentaban liberarse.

Sin excepción, los hombres y mujeres del siglo XIX que lucharon por la independencia de Puerto Rico, también lucharon por la emancipación de los esclavos. Por favor, investigue la historia de Emeterio Betances y Ruiz Belviz, y compare sus registros sobre la libertad y la esclavitud con cualquier patriota norteamericano como George Washington, Thomas Jefferson y James Madison, por mencionar sólo algunos. ¡Usted descubrirá que los patriotas puertorriqueños eran excepcionalmente mejores de los que usted piensa!

Hipocresía y amnesia histórica

El doble rasero expresado en las últimas semanas, tanto por puertorriqueños como por no puertorriqueños, con respecto a la participación de Oscar López en el desfile nacional puertorriqueño es inmenso y asombroso. La falta de los conocimientos más básicos no sólo de la historia de este país, sino también del país de sus antepasados ​​es sorprendente. Esta amnesia histórica ha apoyado el surgimiento de un neofascista como Trump, que violó cada canon moral y potencialmente varias leyes federales, para convertirse en Presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, si un líder puertorriqueño remece el barco la injusticia, sólo un poco, él o ella puede terminar ¡enfrentando a un gran jurado!

No me importa mucho el nacionalismo si este perpetúa la explotación de los trabajadores y de los pobres. Usted lucha por la independencia para hacer un mejor país para todos, no para algunos. Hemos tenido nuestros grandes “independentistas de palabra” como José de Diego, quien idealizó la independencia de Puerto Rico en sus poemas, mientras trabajaba como una abogado de las corporaciones norteamericanas que diezmaron a los sindicatos en la Isla. Apuesto a que si José de Diego estuviera vivo hoy, como miembro de la junta directiva del desfile puertorriqueño, al igual que algunos miembros de la Junta, lloraría la partida de Goya y Coca Cola como una oportunidad perdida para seguir aprovechándose el mismo.

Un desfile el pueblo

Las corporaciones no crearon el Desfile —fue construido por puertorriqueños de la clase trabajadora con la cooperación de pequeños negocios en nuestras comunidades. Las corporaciones vinieron mucho después, para aprovecharse de los miles de consumidores potenciales que participaban y asistían al Desfile. Esas empresas se preocupan sólo de las personas que compran sus productos, no de nuestra cultura, el estatus socioeconómico o el dolor de la discriminación racial y nacional. Ellos solo auspician para ganar dinero, así es como funciona el negocio. Sin embargo, ellos cruzaron la línea cuando, como Howard Jordan escribió recientemente en The NiLP Report, comenzaron a dictar “quiénes deberían ser nuestros héroes y patriotas”.

Como afirmó el prestigioso y aclamado historiador estadounidense David McCullough sobre los Patriotas Estadounidenses: “Cuando firmaron la Declaración de Independencia, literalmente firmaron su sentencia de muerte… y lo sabían”. Yo respeto el sacrificio que muchos hicieron en las 13 colonias, que más tarde se convirtieron en los Estados Unidos. Si usted respeta el valor de esos revolucionarios norteamericanos, debe respetar por igual el valor de Oscar López y muchos otros, en todo el mundo, que han firmado declaraciones similares con su sangre para sus países.

Este próximo 11 de junio de 2017, celebraré a Oscar López.

Jaime Estades es abogado y profesor adjunto en la Universidad Rutgers y el presidente fundador del Latino Leadership Institute. Puede ser contactado en jaimeestades@yahoo.com.

Traducción: A. Mondragón