La Ley PROMESA de Puerto Rico, el huracán económico antes de los otros huracanes

Por Yarimar Bonilla / Washington Post

Entre los que yo entrevisté el pasado verano sobre la crisis económica de Puerto Rico, estaba un gerente de inversiones local que, paradójicamente, era extremadamente optimista sobre el clima económico. Anticipando el incumplimiento del pago de la deuda del gobierno, había reorientado los activos de sus clientes para comprar acciones estadounidenses. “Lo único que necesitamos ahora es un huracán”. Se estaba refiriendo a cómo los desastres naturales causan que el gobierno federal entregue dinero para la reconstrucción y, a menudo, se convierten en una bendición para la industria de la construcción. Al salir de su oficina, me animó a comprar acciones en Home Depot.

Después de que el huracán Irma devastó Puerto Rico a principios de septiembre, y con María dando otro golpe devastador, he pensado varias veces en esta conversación. ¿Qué condiciones llevaría a alguien a ver un desastre natural como un impulso para la economía? ¿Quién se beneficiaría de la vulnerabilidad y la precariedad de los damnificados de los huracanes?

Colonias en el Siglo XXI

Una peculiaridad de la devastadora temporada de huracanes de este año es que muchas de las naciones que han sido afectadas, no son naciones soberanas sino lugares con acuerdos diversos y cambiantes con sus gobiernos coloniales que los controlan. Estas colonias incluyen a Guadalupe y San Martín —donde los residentes son ciudadanos franceses con pasaportes europeos y representantes en la Asamblea Nacional francesa— así como Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde los residentes son ciudadanos estadounidenses pero no pueden votar en las elecciones nacionales, ni tener un Representante en el Congreso. También abarcan lugares como Anguila —técnicamente un Estado autónomo, pero cuya política económica y de defensa está determinada por el gobierno británico y cuyos residentes son “ciudadanos de ultramar” del Reino Unido.

La restrictiva Ley Jones

La paradoja de estas sociedades caribeñas es que sus problemas económicos, a menudo, son enmascarados por una apariencia de prosperidad. A pesar de sus ingresos relativamente altos, lugares como Guayana, un departamento de ultramar de Francia, y Puerto Rico, luchan con los precios inflados de los bienes básicos debido a los elevados costos de transporte de sus centros coloniales y la legislación restrictiva, como la Ley Jones, que limita su capacidad de tener un comercio más favorable (con otras naciones). Esto significa que muchos materiales necesarios para la preparación de tormentas —protectores de ventanas contra las tormenta, generadores eléctricos, baterías— tienen precios que son prohibitivos para muchos residentes locales. En la primavera pasada, los residentes de Guyana realizaron una huelga de masas de 11 días para protestar por las dificultades económicas y la inseguridad social que experimentan los residentes, que se sienten ignorados y abandonados por su gobierno colonial.

La agraviante Ley No. 22

Puerto Rico ya tenía una tasa de desigualdad de ingresos más alta que cualquier estado de los Estados Unidos, y se agravó aún más por los incentivos fiscales utilizados para atraer a los inversionistas a expensas de un sector público devastado. La Ley No. 22 de Puerto Rico permite a los inversionistas acaudalados eludir el impuesto federal y local al pasar un mínimo de 183 noches al año en la isla. Estos tipos de iniciativas promueven la llegada de jubilados ricos y residentes a tiempo parcial del Caribe, que son capaces de erigir mansiones multimillonarias con búnkeres a prueba de huracanes, mientras que muchos de los nacidos y criados en estas sociedades deben confiar en la infraestructura pública que tienen y que han sido profundamente erosionados para servir a la deuda externa y proporcionar exenciones fiscales.

Como un territorio no incorporado de los Estados Unidos, Puerto Rico califica para los programas de ayuda, incluyendo la ayuda de la Federal Emergency Management Agency (FEMA). Sin embargo, con una tasa de pobreza casi el doble de la de Mississippi, una infraestructura que ha sido descuidada por más de una década y un sector público cada vez más desmantelado en respuesta a la crisis de la deuda, la isla ya estaba en estado de emergencia mucho antes de los huracanes. Esta es la razón por la que Irma, una tormenta más débil que María, causó un corte de electricidad en casi toda la isla y causar daños significativos, y no casualmente en áreas que están sujetas a problemas de marginación racial y social, violencia y precariedad, como Vieques, Culebra y Loiza.

Colonia de un imperio

Los desastres naturales y los momentos de agitación social y política marcan las pocas ocasiones en que estos ciudadanos marginales aparecen fugazmente en la conciencia nacional. En estos momentos, es común oír un debate sobre por qué estas sociedades permanecen vinculadas a sus centros coloniales. ¿Por qué persisten estos restos del imperio? ¿Qué beneficios proporcionan? ¿Cómo pueden sus metrópolis “permitirse” lo que muchos ven como “caros” desperdicios imperiales?

La respuesta más obvia es la geopolítica: estos vastos territorios proporcionan bases militares, centros de lanzamiento de satélites y puntos de apoyo contra objetivos de dominación. Menos obvio es el hecho de que estas sociedades son mercados protegidos para las corporaciones nacionales. Compañías estadounidenses como Walmart y Walgreens tienen más tiendas por milla cuadrada en Puerto Rico, que en cualquier otra parte del mundo. Su prevalencia se debe en parte a los enormes subsidios que reciben del gobierno local, que canaliza los fondos federales para ayudar a pagar el entrenamiento y la nómina laboral. El gobierno local intentó retener algunas de estas ganancias aumentando los impuestos sobre las mercancías traídas a Puerto Rico de distribuidores extranjeros (incluidos los estadounidenses), pero Walmart, el mayor empleador privado de la isla, demandó y amenazó con irse.

La muy criticada Ley PROMESA

Lugares como Puerto Rico también proporcionan una importante cobertura económica para sus centros coloniales. Es un centro de mano de obra barata, con regulaciones medioambientales laxas y lagunas económicas, que los hacen sitios atractivos para la inversión especulativa, el lavado de dinero y la evasión de impuestos. De hecho, fue la exclusiva capacidad de Puerto Rico para emitir bonos exentos de impuestos —eximidos de los impuestos estatales, federales y municipales—, que lo hacía tan irresistible para los inversionistas estadounidenses, lo que causó en gran parte la crisis actual.

La respuesta federal a la crisis económica de Puerto Rico, la muy criticada Ley PROMESA, no ofreció soluciones a los problemas de la isla. En lugar de abordar las raíces de la situación económica de Puerto Rico y la fragilidad social, causada por una recesión de una década, impuso una junta de control fiscal centrada en políticas de austeridad a corto plazo, sin visión económica para la isla, solo sirvió para restaurar su calificación en el mercado de valores. Las políticas propuestas incluyen permisos, reducción de salarios y alzas de impuestos para los trabajadores pobres, junto con exenciones fiscales y otros incentivos para ayudar a atraer inversionistas estadounidenses.

Puertorriqueños no tienen derechos

Parte de por qué el proyecto de ley PROMESA fue tan miope, fue el temor en Washington de que la legislación sea vista como un rescate federal. Para muchos legisladores estadounidenses, al parecer, los puertorriqueños no tienen derecho al mismo nivel de vida, acceso a la atención de la salud y seguridad económica que los ciudadanos en el territorio continental.

En previsión del huracán María, Trump tuiteó que la ayuda estaría disponible para Puerto Rico. Mientras tanto, la junta de supervisión fiscal emitió una declaración que aceleraría los proyectos de reconstrucción según fuera necesario. Así, los fondos de emergencia pronto llegarán a la isla, como pronosticó el gerente financiero que entreviste. Pero si la historia es una indicación, harán poco para aliviar las disparidades de larga data o para remediar las condiciones que ponen a Puerto Rico en un riesgo mayor. Lo más probable es que la gestión acelerada de los fondos de emergencia sólo sirva para impulsar el aumento de la privatización y la extirpación de los servicios públicos. Como fue evidente después del terremoto que sacudió Haití, son problemas estructurales a largo plazo que convierten un desastre en una catástrofe. La vulnerabilidad no es simplemente un producto de las condiciones naturales; es un estado político y una condición colonial.

Yarimar Bonilla es la autora de “Non-Sovereign Futures: French Caribbean Politics in the Wake of Disenchantment” y fundadora del Syllabus de Puerto Rico. Es profesora asociada de antropología y estudios caribeños en la Universidad Rutgers y es becaria visitante en la Fundación Russell Sage.

Texto original: https://www.washingtonpost.com/outlook/how-puerto-rican-hurricanes-devastate-many-and-enrich-a-few/2017/09/22/78e7500c-9e66-11e7-9083-fbfddf6804c2_story.html?utm_term=.135e256de896

Traducción: A. Mondragón