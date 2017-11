Las bravatas inaceptables de Trump contra Venezuela

Por Lux Fer

Con la frivolidad de creerse el patrón del rancho y la carencia de cualquier noción diplomática internacional, algo que ha demostrado sobradamente en tan solo seis meses como presidente, Donald Trump amenazó abiertamente a Venezuela con la posibilidad de tomar acciones militares contra el gobierno de Nicolás Maduro –quizá creyéndose Teddy Roosevelt cuando ocupó Cuba o Lyndon Johnson que invadió República Dominicana.

Desde su campo de golf en Nueva Jersey, Trump afirmó que “tiene muchas opciones para Venezuela” y que su país tiene “tropas en todo el mundo, en lugares que están muy muy lejos. Venezuela no está muy lejos”.

Estas palabras no se pueden envolver en papel de regalo para que se vean como un llamado de atención de la “superpotencia indispensable”, suelo de los libres y los valientes. No, lo que dijo Trump es una vulgar y simple agresión contra la nación sudamericana, ya exacerbadas por una serie de sanciones políticas y económicas impuestas de manera unilateral por Estados Unidos después de la instalación de la Asamblea Constituyente –que tampoco pretendemos defender porque, después de todo, como dijo un comentarista es un “mamarracho”.

El cinismo de las amenazas

Aquí de lo que se trata es dejar en claro, como dice un editorial de La Jornada, “el cinismo de las amenazas y la manifiesta voluntad de violentar la legalidad internacional para imponer un régimen” que se acomode al traje diseñado por Washington en la región.

Es más, lo que aquí queda al descubierto –como lo fue en el golpe del 2002– es la pretensión de apoderarse de los ingentes recursos naturales de la nación sudamericana –que, no debe olvidarse, está asentada sobre las mayores reservas de petróleo del mundo y cuyo precio, cotizado en dólares, es usado como una pieza clave en el ajedrez geo-económico del sistema-mundo capitalista, aún en control de Washington.

Para distraer al público

De otro lado, no puede perderse de vista que la bravata del ex presentador de televisión es otra cortina de humo externa –la otra es Corea del Norte– utilizada para distraer la atención pública del cerco judicial en que se encuentra su administración debido a los cada vez más inocultables acercamientos entre sus colaboradores más cercanos –incluidos su yerno y su hijo mayor– con agentes rusos que buscaban influir en las elecciones de noviembre pasado que llevaron a Trump a la Casa Blanca.

Pero se trate de un auténtico aviso de intervención o la enésima bravuconada del “Bully en Jefe”, para liberar las presiones que asfixian a su mandato, lo que aquí se trata es que no se puede aceptar una amenaza tan cruda e insolente, contra naciones soberanas y a la inaceptable tesis de que los cambios de gobierno pueden imponerse desde el exterior.

Injerencia desde el siglo pasado

Hasta la oposición venezolana, rompiendo su silencio, rechazó sutilmente las declaraciones de Trump. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una coalición de casi tres decenas de partidos opositores, rechazó en un comunicado “el uso de la fuerza, o la amenaza de aplicar la misma, por parte de cualquier país en Venezuela”, aunque no mencionó directamente al mandatario estadunidense.

Pero tampoco debemos ser ciegos de que la intervención de Washington en Venezuela viene, incluso, desde finales del siglo pasado cuando Hugo Chávez llegó al poder. Y eso persiste hoy a través de diversos canales –en particular con las ONG y la oposición venezolanas que son financiados con fondos del gobierno estadounidense, lo cual no es ningún secreto de estado.

Así las cosas, el exabrupto de Trump no es más que el lado más oscuro de una intervención que ya ocurre desde hace mucho tiempo.