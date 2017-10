No podemos ser cómplices en la persecución de los inmigrantes, ante el chantaje de Trump

Por César Vargas

Ayer, mi madre y yo nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina para discutir las últimas demandas de la Casa Blanca para buscar un acuerdo de inmigración con el Congreso.

El gobierno dice que se negará a proteger a los “Dreamers”, inmigrantes indocumentados que fueron traídos al país cuando eran niños, a menos que se construya un muro fronterizo, se contraten a 10,000 nuevos agentes de inmigración, se aprueben leyes más estrictas para los solicitantes de asilo, así como para las visas a los familiares de inmigrantes y/o ciudadanos, y negar las subvenciones federales a las ciudades santuario.

La conclusión, por lo que podríamos decir, fue que el gobierno está buscando ampliar la forma en que busca, arresta y deporta a los inmigrantes. Mientras servía arroz integral y huevos duros para el desayuno, mi madre me dijo con calma: “Si los ayuda a ustedes, no importa lo que me pase a mí”.

Un sacrificio inaceptable

Hablaba sobre su sacrificio personal: mi madre preferiría arriesgarse ante un régimen que la puede deportar, que hacer algo que podría impedir que mi hermano menor y yo nos convirtamos en ciudadanos.

Pero la implicación de que ella sea canjeada por nosotros es inaceptable.

Lo que pide la Casa Blanca es la oportunidad de perseguir a algunos inmigrantes a cambio de comprometerse a proteger a otros. Ese tipo de acuerdo solo alimentaría la burda narrativa del buen inmigrante contra el mal inmigrante, enfrentando a los inmigrantes mejor educados en contra de otras personas indocumentadas: gente como mi madre de 74 años, niños centroamericanos que han huido de sus países y jornaleros.

Soy parte de los beneficiados por el DACA, cuya protección —en mi caso— caducará el 2019, por lo que estoy en un estado legal diferente a los beneficiarios del DACA cuyas protecciones caducan tan pronto como este mes. Entiendo la urgencia de quienes buscan una solución inmediata, especialmente aquellos que obtuvieron buenos trabajos o nunca crecieron sin el beneficio del DACA. Pero proteger a un solo grupo de inmigrantes a cambio de reprimir a los otros, no es un acuerdo que debemos de aceptar.

Una oscura tradición

Soy abogado, además de ser una persona indocumentada, y recientemente representé a un niño hondureño que sufría hambre y violencia debido al color de su piel. Cruzó la frontera por su cuenta, buscando una vida mejor. A pesar de que emigró por diferentes razones que yo, vi mi historia en la suya. No puedo cambiar mi ciudadanía por su seguridad.

En los Estados Unidos, los hijos de los inmigrantes de antaño siempre culpan a los recién llegados por aceptar trabajos y aumentar el crimen. Esa parece ser una oscura y constante tradición estadounidense. No podemos caer en este mismo círculo vicioso.

En cambio, las personas indocumentadas deben presionar para que se apruebe un “Dream Act”, junto con el presupuesto, que no incluya la persecución sistemática de otros seres humanos. Solo entonces podemos ayudar a generar un impulso para que el Congreso inicie las deliberaciones para abordar otras leyes de inmigración necesarias, incluida la de la seguridad fronteriza.

De hecho, hay un consenso en torno a la reforma migratoria que no se centra en deportar a nuestros padres, ni en financiar un estúpido muro fronterizo. Podemos reprimir la corrupción proporcionando una mejor capacitación y un mejor pago a los agentes fronterizos, para evitar que los terroristas y los cárteles (de drogas) se infiltren por nuestras fuerzas. Podemos modernizar los puntos de entrada en la frontera de nuestra nación, para identificar mejor quién entra y sale de nuestro país, y proporcionar una tecnología de punta policial para interceptar eficazmente las drogas y las armas.

“Los Soñadores Originales”

Usando la narrativa de los “Dreamers”, pudimos contar nuestras historias y obtener el apoyo de nuestros vecinos, profesores, presidentes universitarios, funcionarios electos, celebridades, líderes empresariales y la conciencia moral de esta nación.

Y mientras hay un debate interno sobre el uso del término “Soñador”, lo que está claro es que no podemos esperar a que el cambio de política ocurra por sí mismo y no podemos olvidar contar nuestras historias y las historias de nuestros padres, “Los Soñadores Originales”, y de los innumerables inmigrantes merecedores de una residencia que llegan a nuestras costas. No vamos a llegar a ninguna parte o a nada, si no nos solidarizamos unos con otros.

Trabajar en conjunto con las personas de diferentes ideologías políticas es necesario para una democracia saludable. Pero no seremos un peón en un peligroso debate sobre quién debe estar a salvo y quién debe ser perseguido.

Cesar Vargas es director de la DREAM Action Coalition y un defensor nacional de la reforma migratoria.

Traducción: A. Mondragón