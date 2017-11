Patriotismo, Impuestos y Trump

Por Robert Reich

Vender el plan de impuestos de los Republicanos y Trump debería ser incómodo para un gobierno que ha hecho del patriotismo su tema central.

La razón es porque el patriotismo no se trata solamente de saludar a la bandera y estar de pie durante el himno nacional. Se trata de asumir una parte justa de la carga impositiva para mantener a los Estados Unidos en marcha.

Pero el plan de impuestos republicano otorga a las corporaciones estadounidenses un descuento fiscal de $2 trillones (millones de millones), en un momento en que disfrutan de ganancias récord y guardan cantidades sin precedentes de efectivo en refugios fiscales en el extranjero.

Y le da a los ciudadanos más ricos de Estados Unidos millones de millones más, cuando el 1 por ciento más rico ahora posee un récord del 38.6% de la riqueza total de la nación, en comparación con el 33.7% de hace una década.

La razón que dan los republicanos para promulgar el plan es el “chorreo económico” de los ricos a los demás, una tontería total. La verdadera razón es la retribución a los mega-donantes del Partido Republicano.

Una inversión del 1%

Algunos republicanos están comenzando a admitir esto. Gary Cohn, el principal asesor económico de Trump, admitió en una entrevista que “el grupo más entusiasmado de nuestro plan de impuestos… son los grandes Presidentes Ejecutivos” o CEOs.

El congresista republicano Chris Collins admitió que “mis donantes básicamente están diciendo ‘hazlo o nunca más me vuelvas a llamar'”.

El Senador republicano Lindsey Graham advirtió que si los republicanos no logran aprobar la reforma tributaria, “las contribuciones financieras se detendrán”.

Los mega-donantes republicanos ven la devolución de impuestos como lo hacen con cualquier otra inversión. Cuando financiaron a Trump y al GOP, esperaban unas buenas ganancias.

Los mayores beneficiarios probables han invertido activamente $43 millones adicionales para presionar a miembros específicos del Congreso para que aprueben la ley, según The Wall Street Journal.

Incluyen el Comité 45, fundado por el multimillonario oligarca de los casinos Sheldon Adelson y Todd Ricketts, cuya familia es propietaria de los Chicago Cubs; y los grupos de los hermanos Koch, Americans for Prosperity and Freedom Partners.

El 1% por amor al dinero

No están haciendo esto por amor a Estados Unidos. Lo están haciendo por amor al dinero.

¿Cómo crees que se hicieron tan ricos?

A medida que una mayor parte de la riqueza del país ha pasado a la cima en las últimas tres décadas, los principales destinatarios han vertido parte de ella en la política: comprándose recortes de impuestos, subsidios especiales, rescates, leyes antimonopolio indulgentes, reglas de bancarrota favorables, protección extendida de la propiedad intelectual, y otras leyes que aumentan su riqueza.

Todo lo cual les ha dado más influencia para obtener cambios legales adicionales y aumentar aún más su riqueza.

Hace cuarenta años, el impuesto a las herencias era pagado por 139,000 herederos, de acuerdo con el Centro de Política Fiscal no partidista. Para el 2000, solo fue pagado por 52,000. Este año será pagado por apenas 5,500. Según el plan impositivo aprobado por la Casa de Representantes, será eliminado por completo.

Por qué el 99% paga más

¿Por qué los estadounidenses pagan más por productos farmacéuticos que los ciudadanos de cualquier otra economía avanzada? Porque las Grandes Farmacéuticas han alterado las leyes a su favor. ¿Por qué pagamos más por el servicio de Internet que la mayoría de las otras naciones? Debido a la influencia política de las grandes compañías de cable. ¿Por qué los prestamistas pueden salirse con la suya robándole a los pobres? Por el peso político de los grandes bancos.

Multiplique estos ejemplos en toda la economía y obtendrá una enorme redistribución ascendente oculta (para beneficio del 1%), de los sueldos de los trabajadores promedio y los pobres, a los principales ejecutivos e inversores.

Todo esto es terrible para la economía estadounidense.

Más y mejores empleos dependen de la creciente demanda de bienes y servicios. Esto debe provenir de la clase media y de los pobres, porque los ricos gastan una parte mucho menor de sus ingresos después de impuestos.

Aumentos a la clase media

Sin embargo, la clase media y los pobres han perdido constantemente el poder adquisitivo. Esto ha dado como resultado, en parte, que una proporción relativamente baja de la población en edad laboral de la nación esté empleada hoy en día y que los salarios del trabajador típico se hayan estancado en el barro.

El plan impositivo republicano empeorará todo esto, al sobrecargar aún más a la clase media y a los pobres.

Una serie de análisis, incluido el del Comité Conjunto de Impuestos del Congreso, muestran que el plan del Partido Republicano aumentará los impuestos a muchas familias de clase media.

También requerirá recortes en los programas gubernamentales de los que dependen los estadounidenses de ingresos medios y bajos, como el Medicare y el Medicaid.

Deuda y préstamos más caros

Y es casi seguro que el plan hará explotar la deuda nacional, lo que eventualmente causará que muchas familias de clase media y pobres paguen intereses más altos en sus préstamos para automóviles, hipotecas y tarjetas de crédito.

No me importa si los altos ejecutivos de las grandes corporaciones, los magnates de Wall Street y los herederos de vastas fortunas saluden a la bandera y canten el himno nacional.

Pero disfrutan de todas las ventajas de ser estadounidense. La mayoría no podría haber llegado a donde están en ningún otro país.

Tienen el deber patriótico de asumir una parte equitativa de la carga de mantener a los Estados Unidos en marcha. Y Trump y sus facilitadores en el Congreso tienen la responsabilidad patriótica de hacer que ellos lo paguen.

Texto original: http://robertreich.org/post/167432996625

Traducción: A. Mondragón