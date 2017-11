¿Qué es lo que Trump defiende al limitar la migración legal a EE.UU.?

Alexandr Mondragón

En su guerra contra la inmigración hacia Estados Unidos, el presidente Donald Trump está apoyando un proyecto de ley que revertiría décadas de políticas migratorias —para decidir quién puede vivir en el país legalmente. En concreto, remplazaría un sistema que favorece los lazos familiares por otro que se basa en aptitudes y empleabilidad.

En este contexto, el proyecto de ley valoraría a los solicitantes de la residencia legal en base a lo que ellos podrían ofrecerle al país. Los que proponen la ley argumentan que durante mucho tiempo Estados Unidos ha aceptado a demasiados inmigrantes poco calificados y que esto ha afectado a los trabajadores estadounidenses.

“Esta legislación”, dijo Trump, “no solo restaurará nuestro margen competitivo en el siglo XXI, sino que reconstruirá los sagrados lazos de confianza entre Estados Unidos y sus ciudadanos. Esta legislación demuestra nuestra compasión por las familias estadounidenses en dificultades; se merecen un sistema migratorio que dé prioridad a sus necesidades y ponga a Estados Unidos primero”.

Empleos tipo Tercer Mundo

Pero ¿a que se refiere Trump cuando habla de “nuestra compasión por las familias estadounidenses en dificultades”, y se les “dé prioridad a sus necesidades”?

Para poder comprender en toda su dimensión lo que Trump quiere decir, primero hay que comprender el gran cambio que ha ocurrido en el mercado laboral de EE.UU. en las tres últimas décadas. En esencia, para no hacer la historia tan larga, un enorme sector del país —un tercio o tal vez la mitad de ellos— ha pasado de laborar en una economía superindustrializada del Primer Mundo —empleos de altos salarios de clase media— a una economía laboral de servicios del Tercer Mundo —con empleos de bajos salarios—, que está llevando a una desaparición de la clase media.

La desindustrialización de EE.UU.

En este contexto y luego de que las grandes corporaciones estadounidenses trasladaran sus centros de producción al extranjero, para reducir el costo de la mano de obra —un elemento intrínseco del sistema mundo capitalista—, la nueva economía estadounidense —desindustrializada en el área de bienes de consumo, pero no de la producción de armas— ya no produce los suficientes trabajos industriales y de manufactura de altos salarios que, por casi medio siglo, permitieron la creación y el sostenimiento de una enorme clase media.

Así, para un enorme sector de la población laboralmente activa de Estados Unidos, sus oportunidades de conseguir trabajo está en un economía de servicios, típico de un país tercermundista, donde la gran mayoría de los empleos son de bajos salarios. Y no solo eso, sino también son empleos a tiempo parcial —solo basta echar una mirada a el último reporte del empleo y desempleo para saberlo.

Empleos de baja paga y temporales

De los 209 mil empleos creados en julio pasado, según el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), el sector que agregó más empleos fue la categoría de “servicios de comidas y bebidas”, es decir, “camareros y vendedores”, que sumó 53,000 empleos —donde los trabajadores ganan un promedio de $13.35 por hora, o $331.08 a la semana

Y mientras que la encuesta laboral reporta un impresionante 345 mil puestos de trabajo añadidos, más del 50%, la mayor parte de estos puestos de trabajo, era a tiempo parcial, que compensaron la eliminación de 54,000 trabajadores a tiempo completo.

Pero ahora viene la pregunta del millón: ¿Quiénes compiten por esos trabajos?

Compitiendo por bajos salarios

Cuando la economía era prospera y había suficientes empleos de clase media, los trabajos de servicios eran ocupados, en su mayoría, por gente de la clase trabajadora —en la que estaban incluidos los inmigrantes.

Pero hoy en día, ante la desaparición de millones de empleos de clase media, los que han perdido estos empleos —a los que hay que agregar a los que, por el crecimiento demográfico, se suman a la población laboral— ahora compiten por los empleos de servicios de bajos salarios —realizados en su mayoría por los inmigrantes. Es en este sentido que se puede entender porque Trump habla de “nuestra compasión por las familias estadounidenses en dificultades”, a las cuales se les debe dar “prioridad a sus necesidades” —es decir encontrar un empleo, aunque sea de bajo salario, para sostener sus hogares.

Y el problema es tal que, incluso, un alto porcentaje de los jóvenes graduados de las universidades en la presente década, han visto con ira como sus títulos universitarios tiene poco o ningún valor, cuando se trata de competir por los puestos de trabajo en los que, en esencia, no se necesita de una educación universitaria —como es el caso de los meseros y meseras.