¿Qué de malo tiene que el “héroe hispano” de Las Vegas sea indocumentado?

Por Lux Fer

La información de que Jesús Campos, el guardia de seguridad hispano que ha sido catalogado como el “héroe” en el tiroteo mortal de Las Vegas, tiene un Número de Seguridad Social (SSN) compartido con otra persona, por lo que podría ser un indocumentado, ha sido catalogado por algunos medios de comunicación como una “noticia falsa”.

La información del SSN fue revelada por la periodista de investigación Laura Loomer, quien mostró la hoja de un reporte de inteligencia para corroborar la noticia. Los medios opuestos a esta información sólo han dicho que es una noticia falsa, sin demostrar pruebas o evidencias para mostrar lo contrario.

En este contexto, la única persona que podría aclarar las cosas sin más dudas, es el propio Jesús Campos. Sin embargo, en la única entrevista que él ha dado públicamente —en el programa de Ellen Degeneres— no se le preguntó sobre su identificación —porque el programa, al parecer, fue pre-grabado antes de que la información de Loomer fuera pública.

Ha vuelto a desaparecer

Es más, en dicha presentación Campos dio a entender que él no daría más entrevistas y, desde entonces, ha vuelto a desaparecer.

Pero más allá de sí en algún momento Campos vuelve a dar la cara y aclare la información sobre su SSN —que a estas alturas podría estar alterado en las bases de datos disponibles—, la pregunta clave es ¿qué de malo tendría sí él es un indocumentado? Incluso quien sabe si su nombre real es Jesús Campos, sí es hispano o tal vez filipino.

Un torpedo mediático

Un héroe indocumentado sería como un torpedo mediático que minaría el argumento del gobierno de Trump que, como The Intercept lo ha revelado, se ha propuesto a retratar como criminales a todos los indocumentados arrestados en las redadas.

Un héroe indocumentado no solo daría un tremendo argumento para los defensores de los indocumentados, incluyendo a los Dreamers —incluso en la eventualidad de que Campos, por la edad que tiene, sea uno de ellos—, eso sería un golpe monumental a la artera propaganda de Trump de retratar a los indocumentados como “bad hombres”.

Lo anterior sería suficiente motivo para que el ocultamiento de Campos sea un objetivo del gobierno de Trump. Tener un “indocumentado héroe” es lo menos que quisieran.

Preguntas incómodas

Pero la incomodidad de un “héroe indocumentado” no es la única preocupación para las autoridades. Campos es uno de los testigos claves del tiroteo y la explicación que dio a Degeneres fue, obviamente, preparada. No se enfrentó a preguntas realmente difíciles o capciosas. Su testimonio en los más mínimos detalles es necesario. Entonces ¿por qué ha desaparecido otra vez?

¿Será que Campos fue testigo de otras cosas que las autoridades no quieren que él lo revele públicamente? ¿Están esperando tener evidencias acordes —fabricadas— a lo que Campos pueda declarar posteriormente? ¿Por qué, hasta ahora, no se han mostrado los vídeos de seguridad del piso del hotel desde donde ocurrió el tiroteo? ¿Será que Campos no fue herido por el presunto tirador? —si él fue herido por la misma arma de alto calibre que usó el tirador, medicamente es imposible que Campos estuviera recuperado una semana después del tiroteo. Estas son solo algunas de las pocas interrogantes y enigmas que aún quedan por responder.