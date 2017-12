Quien tutele la inteligencia artificial y los drones dominará el mundo: el zar Vlady Putin

Alfredo Jalife-Rahme

Antecedentes: Vale la pena retomar la definición sobre el “poder”del británico Correlli Barnett: “El Poder de un país no consiste solamente en su fuerza armada, también en sus recursos económicos y tecnológicos; en la destreza, previsión y resolución con que se conduce su política exterior; en la eficiencia de sus organizaciones políticas y sociales. Consiste en la nación misma, su gente, habilidades, energía, ambición, disciplina, iniciativa, creencias, mitos e ilusiones.Y además, en la forma en que todos estos factores están relacionados entre sí”.

Entre los 14 puntos de la dominación global de Occidente que retoma Samuel Huntington en su libro Choque de civilizaciones, el “poder” se centra en las finanzas y la economía de los puntos 1 al 5, donde destaca(ba) EU (https://goo.gl/xUBVzs): 1. Pertenencia y operación del sistema bancario internacional; 2. Control de las principales divisas; 3. Principal cliente del mundo; 4. Provee la mayoría de los productos terminados del mundo y, 5. Domina los mercados internacionales de capital.

En forma anómala, Huntington coloca en los últimos sitiales, del 9 al 14, a las investigaciones tecnológicas: 9. Conduce las investigaciones y más avanzados desarrollos científicos y tecnológicos; 10. Controla la educación técnica de vanguardia; 11. Domina el acceso al espacio; 12. Domina la industria aeroespacial; 13. Domina los medios de comunicación internacionales y, 14. Domina el high-tech de la industria armamentista.

Se trata del viejo poder cuando aflora el nuevo poder de la inteligencia artificial.

Hechos: alumnos de varias regiones de Rusia charlaron con el zar Vlady Putin, quien los conminó a concentrarse en las áreas prometedoras de estudios para que Rusia no “se quede al final de la cola en el futuro”.

El zar aseveró que “quien consiga un avance en el desarrollo de la inteligencia artificial dominará al mundo”.

Estamos lejos de la definición monetarista de Nathan Mayer Rothschild: “quien controla el dinero, controla el mundo”.

Para el zar, tal avance “comporta oportunidades colosales y amenazas” y advirtió sobre “cualquiera que desee obtener una posición monopólica”.

El zar prometió compartir el conocimiento científico de la inteligencia artificial y los drones con los países que lo deseen y vaticinó que las guerras del futuro serían libradas por drones: “cuando los drones de una de las partes son destruidos por los drones de la otra parte, no tendrá más remedio que rendirse”.

El portal Russia Today dio vuelo a sus declaraciones: “La inteligencia artificial es el futuro, no sólo para Rusia, sino para toda la humanidad. Viene con oportunidades colosales, pero también con amenazas que son difíciles de predecir. Quienquiera que se convierta en su líder se convertirá en el gobernante del mundo”.

Putin matizó que no le gustaría que nadie monopolizara el campo: “Si nosotros llegamos a ser líderes, compartiremos el conocimiento tal y como hacemos al día de hoy con nuestras tecnologías nucleares”.

Además de la inteligencia artificial y los drones, un área a profundizar son las ciencias cognitivas: “el estudio científico de la mente y sus procesos, que examina su naturaleza, sus tareas y las funciones de la cognición” en una “combinación de varios estudios: capacidades cerebrales, capacidades de movimientos oculares para el manejo y control de varios sistemas, y el análisis de la conducta humana en situaciones extremas, incluyendo el espacio.Este estudio no tiene límites ni horizontes”.

Agregó que las innovaciones tecnológicas crearán nuevos empleos, pero que también convertirán una buena parte del trabajo humano como obsoleta: “por consecuente, debemos pensar con antelación donde trabajará toda esta gente. Como debemos reentrenarlos y en que esferas redireccionarlos. Esta es una tarea socio-económica extremadamente vital, que el país inevitablemente enfrentará mientras implementa los planes que acaban de escuchar” pero que “si se actúa en solidaridad (súper sic), el país será capaz de conseguir el efecto necesario”.

¡Rusia entra de lleno a la revolución tecnológica del siglo 21 en las principales áreas de la inteligencia artificial, drones y ciencias cognitivas!

El zar colige la transición evolucionaria con sus grandes logros e inmensos daños colaterales frente a la competencia que ya inició (https://goo.gl/hZ4eb9).

Elon Musk –fundador de Tesla y SpaceX– replicó con un twitt sin mencionar al mandatario ruso donde afirmó que la inteligencia artificial provocará la Tercera Guerra Mundial ya que podría incidir en “un ataque preventivo” que aseguraría la victoria.

Elon Musk considera que “China, Rusia, pronto serán países con poderosa ciencia computacional. La competencia por la superioridad de la inteligencia artificial a escala nacional probablemente provoque la Tercera Guerra Mundial” (https://goo.gl/vPi9nV).

Elon Musk se ha caracterizado por alertar sobre los potenciales peligros de la inteligencia artificial que considera “la más grave amenaza para la supervivencia de la raza humana”, como exclamó en una entrevista durante el Simposio AeroAstro Centennial del MIT, donde se pronunció por “una vigilancia regulatoria, quizá a escala nacional e internacional, para asegurarse de que no hagamos algo muy loco” ya que la creación de la inteligencia artificiañ “está llamando al demonio” (https://goo.gl/aTMh7H).

El inconmensurable astrofísico británico Stephen Hawking se ha sumado a la angustiante advertencia de Elon Musk al reclamar la abolición de los “robots asesinos” (https://goo.gl/VQbsuC).

¿Estamos aún a tiempo para detener la carrera global de las armas de la inteligencia artificial?

Según Elsevier, “China produce inmensas cantidades de publicaciones en el área de la inteligencia artificial, pero que carecen de calidad” (https://goo.gl/yNksvG). ¿Será?

En términos de publicaciones voluminosas, en el periodo de 2011 a 2015, China ostenta el doble de EU, mientras Japón viene en tercer lugar y Gran Bretaña en cuarto sitial.

Entre los 10 principales países con publicaciones en investigación de inteligencia artificial, Alemania se sitúa en el quinto lugar, India sexto, España(súper sic) séptimo, Francia octavo, Sudcorea noveno e Italia décimo.

¡Es lamentable la ausencia jerárquica de Latinoamérica!

HackerRank (https://goo.gl/pNTNSs) cataloga a los países con los mejores programas del mundo: China y Rusia ostentan a los “desarrolladores más talentosos cuando se analizan 15 diferentes dominios (matemáticas, programación funcional, algoritmos, etcétera)”.

Llama la atención que en el rubro de la inteligencia artificial, los cinco primeros países sean: 1. Japon; 2. Bélgica; 3. Vietnam (súper sic); 4. Rusia; y 5. Irlanda.

P. W. Singer, investigador de New America Foundation, estudió el “futuro de la guerra” en su ominoso libro Conexión con la guerra: la revolución robótica y el conflicto en el siglo 21” (https://goo.gl/JpbzHt).

Conclusión: la robótica no solamente transformará la guerra per se, sino que, en especial, afectará todo su medio circundante desde la política pasando por la economía hasta las leyes.

El israelí-estadunidense Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, arremetió contra las lúgubres advertencias de Musk que catalogó como “irresponsables”.

El problema de Zuckerberg, a juicio del mismo Musk, es que tiene una “limitada comprensión” de la inteligencia artificial, por lo que su opinión peca de cándida frente a un gigante de la talla del británico astrofísico Stephen Hawking.