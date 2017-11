“Sólo los idiotas creen lo que dice Washington sobre Corea del Norte”

Daniel McAdams / Ron Paul Institute

Por lo general, los analistas extranjeros del escenario político estadounidense son o bien adulones o criticones, pero nadie se atrevería a decir lo que dijo la observadora australiana Caitlin Johnstone, cuyo estilo punk rock de ir directo al punto es tan refrescante como chocante (no soy un fanático del lenguaje fuerte, pero lo entiendo).

Desde la explosión del “fuego y furia” del presidente Trump, los estadounidenses han entrado una vez más en estado de pánico bajo la falsa propaganda de guerra. La Sra. Johnstone, sin embargo, les proporcionó una bofetada, muy necesaria, a las masas entumecidas mentalmente que, una vez más, claman por un bombardeo estadounidense contra un país que ellos, en su ya patética ignorancia, ni siquiera pueden encontrar en un mapa sí sus vidas dependían de ello.

Una verdad eterna

En este contexto, Johnstone recordó a cualquier persona con medio cerebro de una verdad eterna: Los gobiernos y sus sirvientes (los medios de comunicación, los neoconservadores, el estado profundo, etc.) son mentirosos asesinos y la única manera que se atreven a arrojar unos cientos de millones de dólares —y océanos e sangre— por el inodoro de la guerra, es primero mentir para que los cerebros de la gente confíen en ellos y se traguen las píldoras de veneno y llamarlas caramelo.

Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos y sus secuaces están mintiendo sobre Corea del Norte, nos recuerda Johnstone. ¡SIEMPRE Mienten!

Para los desmemoriados

Ella escribe:

El establishment del poder en Estados Unidos tiene una extensa historia de usar las mentiras, hechos fabricados y propaganda, para manipular a sus cientos de millones de ciudadanos para apoyar el innecesario intervencionismo militar.

Desde el incidente del Golfo de Tonkin hasta el falso testimonio de Nayirah, a la increíble red de mentiras sobre Saddam Hussein, hasta la intervención “humanitaria” en Libia, o la operación sicológica de guerra Bana Alabed en Siria, no hay lugar en el mundo donde la máquina de guerra estadounidense no se limite a engañar al público, sobre la necesidad de descargar el costoso inventario del complejo militar-industrial en algún país del Tercer Mundo, sin límite —y menos aún responsabilidad— por los males que el establishment del poder no electo de Estados Unidos va a cometer, para asegurar el dominio geopolítico y la voluntad de la maquinaria de propaganda de guerra de los medios de comunicación como un hecho objetivo.

¿Creería a un mentiroso compulsivo?

Si tuvieras un conocido que sabes que es un mentiroso compulsivo, con una extensa historia de engañar a la gente para que se pelee entre sí por su propia diversión sociopática, ¿cómo reaccionarías si te entrega una pistola y te dijera que tu vecino se está preparando para atacarte?

Esto podría resultar impactante incluso para algunos “libertarios” atrapados en el frenesí de las amenazas fabricadas. Pero el gobierno estadounidense miente. Mienten día y noche. Todo el tiempo sobre todo.

“¡Oh no!”, grita la gente — ¡Esta vez dicen la verdad!

Buena suerte con eso. La sangre está en tus manos, no en la nuestra.

Texto original: http://ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2017/august/09/only-morons-believe-what-the-us-government-says-about-north-korea/

Traducción: A. Mondragón