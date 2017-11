Trump habla como la Chimoltrufia y se cree “Yo el Supremo”

Por Lux Fer

“Usted sabe que yo como digo una cosa, digo otra. Pues es como todo, hay cosas que ni qué. ¡Tengo o no tengo razón!”. Esta es una de las frases de la Chimoltrufia, uno de los personajes más populares creados por Chespirito.

Bueno, el presidente Trump no se queda atrás en esta ensalada de contradicciones. La diferencia, no obstante, es patética. Mientras que la Chimoltrufia nos hace reír, Trump, como presidente de Estados Unidos, nos hace dudar sí realmente tiene el razonamiento y la ecuanimidad que necesita tener para el cargo que ostenta.

Luego de que un auto manejado por un supremacista blanco embistiera a una multitud de manifestantes en Charlottesville, Virginia, dejando a una mujer muerta y a una veintena de heridos, en lo que muchos han calificado como un acto de terrorismo –similar a uno que, supuestamente, ocurrió en Francia–, el presidente Trump se tardó dos días, del sábado 12 al lunes 14 de agosto, para denunciar a los supremacistas blancos.

Retroceso en menos de 24 horas

Pero ni siquiera pasó un día cuando, el martes 15, no pudo sostener la denuncia que hizo el lunes. Después de que Trump cediera ante la presión pública para señalar a los supremacistas blancos por la tragedia ocurrida, retrocedió en sus declaraciones alegando que todos los lados eran culpables del odio mortal en Charlottesville. Es decir “que yo como digo una cosa, digo otra”, ni más ni menos.

Y no solo dijo que hubo “culpa de ambos lados”, sino que el martes insistió que él no hizo nada malo cuando se demoró dos días en condenar a los neonazis. Él dijo que quería ser cuidadoso para no dar una “rápida declaración” sin contar con todos los hechos, a pesar de que el mismo día de los hechos se supo quién los había cometido.

“Gente muy buena” entre neonazis

Tampoco se quedó allí –en una evidente defensa de su base de votantes blancos y anti-inmigrantes–, Trump también dijo que “no todas esas personas eran neonazis, créanme. No todas las personas eran supremacistas blancos”, y añadió que había “gente muy buena de ambos lados” en la protesta.

Trump demuestra que sus palabras son una suerte de mentiras oportunistas. Aunque hay que admitir que es un gran negociador, con su ego por supuesto, ya que quiere estar bien con Dios y con el Diablo.

Atropellando a la prensa

Y para no dejar títere sin cabeza porque, al parecer, él cree que puede decir o expresar públicamente lo que se le cruce por la mente, sin que nadie lo detenga –ni su conciencia, porque vaya Dios a saber en qué estado se encuentra–, el martes por la mañana Trump re-envío en Twitter una caricatura (alterada) de un tren que atropellaba a una persona con un logotipo de la CNN cubriéndole la cabeza, tres días después de la embestida mortal en Charlottesville. Trump borró el “retuiter” unos minutos después.

Será que, en lo más profundo de su subconsciente, ¿Trump quiere atropellar a toda la prensa que no esté de acuerdo con él?

Y para cerrar su faena –hasta el martes 15–, en un obvio mensaje para apaciguar a su base anti-inmigrantes, Trump dijo que está sopesando perdonar al ex Sheriff de Maricopa, Joe Arpaio, que dirigía el departamento policial más racista de este país.

Arpaio “un gran patriota”

Lo último merece un poco más de contexto: En el 2011 Trump llamó “un gran patriota estadounidense”, al alguacil que participó en el peor patrón de perfil racial que el Departamento de Justicia había visto. Arpaio fue un violador en serie de los derechos de los latinos, y como Trump, una vez lideró el movimiento birther que acusó a Obama de no haber nacido en los Estados Unidos.

Bajo Arpaio, el Departamento de Justicia encontró que los latinos tenían entre cuatro y nueve veces más probabilidades de ser detenidos que los no latinos. Sus agentes se refirieron a ellos como “mojados” y “estúpidos mexicanos”, los federales informaron en 2012, los arrestaron y los detuvieron sin razón alguna, y rutinariamente los pusieron en aislamiento porque no podían hablar inglés.

Los jueces federales encontraron que las cárceles de Arpaio eran inconstitucionalmente inhumanas, y él mismo describió una como un “campo de concentración”.

¿Qué le importa a Trump?

Sin embargo, el mismo día que Trump hizo su declaración contra el racismo “maligno”, le dijo a Fox News que estaba “considerando seriamente” un indulto para el ex sheriff, quien fue condenado por negarse a obedecer la orden de un juez de detener a las personas simplemente porque Sospecha que son inmigrantes no autorizados.

Criticar al racismo como un mal no es suficiente. ¿Qué es lo que Trump está haciendo realmente para demostrar que le importa? Él sigue apoyando el racismo y desvía la culpa.

¿Cómo calificar todo lo anterior? Quizá un sicoanalista lo pueda explicar, aunque el sentido común nos dice que Trump tiene algunas, sino muchas, semejanzas con los personajes de las épicas novelas “El Otoño del Patriarca” y “Yo el Supremo”.