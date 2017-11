¿Un doble estándar sobre la mala conducta sexual a favor de los Demócratas?

Por Paul Mulshine / The Star-Ledger

El Senador de Estados Unidos Bob Menéndez no respondió preguntas de la prensa, frente a la Corte Federal en Newark, luego de leer una declaración escrita tras la nulidad de su juicio en el caso federal en su contra, por soborno y otros cargos.

Pero mientras se dirigía a su automóvil, le grité dos veces la pregunta que más les importa a los políticos de Nueva Jersey: “¿Te postularás para la reelección?”.

Menéndez no respondió. Pero hubo una línea en su discurso de 11 minutos, que parecía decir la respuesta obvia. Eso llegó cuando interrumpió una larga lista de agradecimientos para pronunciar la siguiente amenaza: “A quienes estaban cavando mi tumba política para que pudieran saltar sobre mi asiento, sé quién eres y no te olvidaré”.

Algunos de mis compañeros periodistas pensaron que esto era una referencia al jefe demócrata de South Jersey, George Norcross, de quien se dice quiere que su hermano Donald pase a ocupar el escaño de Menéndez en el Senado. Pero esas luchas de poder son usuales en la política.

Torricelli tras la sombra de Bob

Luego está Bob Torricelli. Mis amigos demócratas me dicen que el ex Senador de EE.UU. ha estado viajando por el estado, tratando de obtener apoyo para una elección primaria en el 2018. Dicen que ha estado en diferentes iglesias afroamericanas todos los domingos por la mañana, para generar apoyo en ese bloque clave de votantes demócratas.

La razón de la ira de Menéndez, sospecho, es que él y Torricelli son Demócratas de Nueva Jersey que están en desacuerdo sobre poco más de quién será Senador el 2019.

Mis fuentes también me dicen que “La Antorcha”, el apodo de Torricelli, ha construido un cofre de campaña tan grande como para creer que puede derrotar a Menéndez, quien puede llegar herido en las primarias del próximo año.

Pero, ¿cuán herido está nuestro senador? El veredicto de Menéndez fue noticia de primera página en el Estado Jardín. Pero en los otros 49 estados, la gran historia se refería a otro Senador: Al Franken, de Minnesota.

Un incidente de hace 11 años

Parece que el ex presentador de “Saturday Night Live” pensó que podría ser gracioso sacarse una foto con las manos sobre el pecho de una presentadora de televisión, mientras ella dormía durante una gira en el 2006.

En ese momento, Franken era un comediante famoso, uno que aparecía con frecuencia en el programa Howard Stern. Allí, un cómic puede salirse con esa clase de cosas.

El Senado de EE. UU., al cual Franken fue electo como un demócrata en el 2009, es una historia diferente. Esa foto y otras payasadas de Franken trajeron comparaciones con los cargos formulados contra Roy Moore, el candidato del Senado republicano en Alabama.

“Acusaciones corroboradas”

El caso contra Menéndez también comenzó con denuncias de conducta sexual inapropiada.

En el 2012, una fuente anónima envió a un grupo de ética, con sede en Washington, un video que pretendía mostrar a las prostitutas menores de edad, que afirmaron haber tenido relaciones sexuales con el senador y su codemandado, el rico oftalmólogo de Florida Salomon Melgen.

En el 2015, la defensa se movió para descartar toda la acusación con el argumento de que esas acusaciones eran falsas. Pero el fiscal de Estados Unidos argumentó en un documento entregado a la corte que el gobierno tenía “acusaciones específicas y corroboradas de que los acusados, ​​Menéndez y Melgen, tuvieron relaciones sexuales con prostitutas menores de edad en la República Dominicana”.

El portavoz de Menéndez Steven Sandberg respondió en su momento: “El documento de hoy muestra que el Departamento de Justicia trató de compensar las débiles acusaciones sobre corrupción pública con alegaciones sexuales… No hay una sola entrevista, documento, correo electrónico o testigo del gran jurado —ni una pizca de evidencia— que diga que el senador Menéndez estuvo involucrado en cualquier hecho de prostitución, y mucho menos con mujeres menores de edad”.

Sin recibir la misma atención

El tribunal rechazó la moción de la defensa, pero no se pronunció sobre la veracidad de las alegaciones de la fiscalía. Sin embargo, los conservadores se preguntan por qué estas “acusaciones corroboradas” contra un senador en funciones no han recibido la atención de los medios, del mismo calibre que el candidato republicano al Senado Roy Moore, de Alabama, que está siendo descalificado para un escaño en el Senado basado en acusaciones no corroboradas.

El asambleísta estatal Mike Carroll del condado de Morris, quien es quizás el conservador más crítico en Nueva Jersey, dijo que hay un doble estándar en el trabajo en los medios.

“Si creen que es legítimo perseguir a Roy Moore por algo que supuestamente ocurrió hace 40 años, sobre lo cual no hay pruebas contemporáneas, entonces es perfectamente justo ir tras Bob Menéndez en base a eventos que han sido corroborados y son mucho más recientes”, dijo Carroll.

Defensa pide la absolución

Luego, por supuesto, está el juicio testimonial sobre el senador de Nueva Jersey que ayudó al oculista de Florida en sus tratos con Medicare y su intento de obtener un contrato de seguridad portuaria con República Dominicana.

Mientras tanto, los fiscales aún tienen que decir si volverán a intentar a enjuiciar al senador. Al concluir el proceso el jueves, los abogados defensores dijeron que desean presentar un informe antes del 15 de diciembre, pidiendo al juez William Walls que declare una absolución basada en la transcripción del juicio. Los fiscales pidieron dos semanas para responder. Eso indica un deseo por parte de la fiscalía de continuar el caso, al menos hasta el próximo año, lo que promete ser un año muy interesante.

El momento de investigar

Lo Último: El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, está solicitando investigaciones éticas sobre Menéndez y Franken. En el caso de Menéndez, dicha investigación no puede avanzar hasta que se resuelva el caso penal, ya sea mediante un nuevo juicio o la nulidad de los cargos.

Si alguna vez se lleva a cabo una investigación de ese tipo, este sería el momento de investigar qué sucedió en la República Dominicana en relación con esas acusaciones de contacto sexual con presuntas prostitutas. Ya sea que fueran menores de edad o no, bajo el nuevo estándar que se aplica a Roy Moore, el senador tiene muchas explicaciones que hacer.

Una declaración “falsa”

En su informe del 2015, la fiscalía afirmó que las declaraciones del senador sobre los alegatos no pueden tomarse al pie de la letra:

“Además, cuando las denuncias fueron reportadas por primera vez, el acusado Menéndez se defendió con declaraciones públicas que son fácilmente desprovistas. Específicamente, repitió varias veces que había volado solo en el jet privado del acusado Melgen en tres ocasiones. Esa representación es demostrablemente falsa”.

La fiscalía decidió no continuar con esas acusaciones una vez que se descubrieron los alegatos más graves de soborno. Pero una investigación de ética sería un lugar ideal para resolver este asunto de una vez por todas.

Texto original: http://www.nj.com/opinion/index.ssf/2017/11/the_bob_menendez_case_a_double_standard_for_dems.html#incart_river_home

Traducción: A. Mondragón