Una ley contra el dinero en efectivo y la confiscación de activos

Simon Black

Esto es casi tan ridículo como para creerlo.

Recientemente se presentó un nuevo proyecto de ley en el Senado de los EE.UU. titulado, agradablemente, “Ley del 2017 para la Lucha contra el Lavado de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Falsificación”.

Probablemente ya puede adivinar su contenido. El dinero en efectivo es malo. El Bitcoin es malo. Y ahora han ido tan lejos como para incluir los teléfonos móviles prepago, vales de regalo al por menor, o incluso cupones electrónicos. El mal, el mal y el mal.

Los que presentaron este proyecto de ley deben ser certificadas como insanos mentales.

Extendiendo la confiscación

Entre las disposiciones amplias del proyecto de ley, el gobierno pretende extender ampliamente su autoridad para apoderarse de sus activos a través de la “Confiscación de Activos Civiles”, cuyas reglas permiten al gobierno tomar lo que quieran de usted, sin un juicio o cualquier proceso debido.

Este nuevo proyecto de ley incluye una lista de delitos por los que el gobierno puede, legalmente, confiscarle sus activos… teniendo como pretexto el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Sin embargo, aquí está el detalle: También han ampliado vastamente la definición de tales “delitos financieros”, incluyendo el hecho de no llenar un formulario si usted está transportando más de $10.000 en “instrumentos monetarios”.

Todo lo que usted tiene

¿Tienes mucho dinero? Será mejor que se lo digas al gobierno.

Si no lo haces, bajo esta ley, ellos se autorizan a sí mismos para aprovechar no sólo el dinero que no informó, sino TODOS sus activos y cuentas bancarias.

Incluso van tan lejos como para nombrar específicamente a las “cajas de seguridad” entre los diversos activos que ellos se pueden aprovechar si usted no llena el formulario.

Esto es increíble en varios niveles.

Esto es una locura comenzando con el hecho de que los que han propuesto la ley estén tan preocupados por el hecho de que alguien tiene $10,000 en efectivo.

Pero es incluso más loco que están amenazando con confiscar todo lo que usted posee simplemente por no llenar un pedazo de papel, sin ningún tipo de debido proceso.

Y encima hay pena de cárcel

Ah, y además de las penalidades de confiscación de activos civiles, también quieren aumentar las sanciones penales.

De acuerdo con la ley actual, pueden encarcelarte por hasta CINCO AÑOS por no llenar el formulario. Cinco años. Pero al parecer eso no es un castigo suficientemente duro como para protegernos contra los hombres malvados que no declaran $10,000 o más.

Así que este proyecto de ley pretende duplicar la pena penal a DIEZ AÑOS de prisión.

Y si eso no fuera suficiente, este proyecto de ley también les da una nueva autoridad para participar en la vigilancia y las escuchas telefónicas (incluyendo el correo electrónico, etc.) si tienen incluso un indicio de sospecha de que podría estar transportando exceso de “instrumentos monetarios”.

Espiados por tener dinero

Por lo general, la autoridad de escuchas telefónicas está reservada para los principales delitos como el secuestro, la trata de personas, el fraude por delitos graves, etc.

Ahora podemos agregar el dinero en efectivo a esa lista.

No sólo las agencias de espionaje del gobierno deben preocuparse.

Los bancos en los Estados Unidos ya son espías no remunerados del gobierno, requeridos por la ley para llenar informes de actividad sospechosos sobre sus clientes.

Entonces el Congreso comenzó a ampliar esos requisitos para incluir otros negocios e industrias que podrían entrar en contacto con dinero en efectivo.

Los corredores de valores. Casinos. Casas de cambio. Distribuidores de metales preciosos. Prestamistas. El correo.

Espías obligados del gobierno

De acuerdo con la ley (Sección 5312 del Código de EE.UU. Título 31), las industrias también están obligados a espiar a sus clientes para el gobierno.

Pero bajo este nuevo proyecto de ley, quieren reclutar por la fuerza a más espías no pagados, incluyendo cualquier negocio que emite o redima cualquier cosa que es prepago.

Tarjetas de crédito prepagadas. Teléfonos prepagados. Tarjetas prepagadas de regalo al por menor. Cupones de prepago.

Así, Amazon.com, que emite y canjea tarjetas de regalo prepagadas, será requerido bajo esta ley a presentar informes al gobierno.

Para el caso, TGI Fridays y Chuckee Cheese también se convertirán en espías del gobierno no remunerados, ya que ambos emiten y canjean cupones prepagados.

Los senadores no tienen idea de lo que están hablando

Verdaderamente, estos senadores han descubierto cómo atacar el corazón de ISIS.

Además, su proyecto de ley quiere detener a cualquier negocio que “emita” dinero-criptográfico bajo el paraguas regulador de la ley contra el lavado de dinero.

Aquí es donde los senadores demuestran que no tienen idea de lo que están hablando.

Nadie “emite” Bitcoin. No hay un banco central de Bitcoin. No hay un presidente del Bitcoin que decida por un capricho aumentar la oferta de Bitcoins.

El Bitcoin crea automáticamente cantidades que están predeterminadas por su código. Es un software.

Así que el Senado está esencialmente tratando de obligar al software central de Bitcoin a cumplir con las regulaciones de lavado de dinero.

Cuan patéticamente desorientados están los senadores.

El proyecto de ley también intenta lanzar una bomba contra el Bitcoin al incluirla en la lista de instrumentos monetarios que deben ser reportados al entrar o salir de los Estados Unidos.

Así, teóricamente si usted se va de los EE.UU. con más de $10,000 en Bitcoin o Ether, usted tendría que confesar este hecho a las autoridades o de otra manera enfrentar las penas mencionadas, es decir, tiempo de prisión, confiscación de activos civiles, etc.

¡Que Viva la Libertad!

Guerra contra el efectivo

Como puede ver, este proyecto de ley criminaliza o deslegitimiza las actividades financieras más banales e inofensivas, todo bajo el disfraz de mantenernos a salvo.

Por supuesto, nada en este proyecto de ley mantiene a la gente segura.

A ISIS no le importan los formularios ni las penalidades.

Este proyecto de ley no es nada más que otra arma en su actual Guerra contra el Dinero en Efectivo… y ahora también contra las criptomonedas.

Traducción: A. Mondragón