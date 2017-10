Una vez sólo los negros eran esclavizados, ahora todos los somos

Paul Craig Roberts

El 4 de julio está sobre nosotros. Escucharemos todo tipo de BS patrióticos sobre lo maravillosos que somos y cuán agradecidos estamos con nuestros valientes militares que defienden nuestra libertad.

No se hablará ni una palabra de la destrucción que los regímenes Bush y Obama han hecho de la Constitución de Estados Unidos, que una vez protegió nuestra libertad mucho mejor que cualquier acción militar.

No se hablará ni una palabra de los 16 años de guerras y/o invasiones en el Oriente Medio y el Norte de África, que han destruido total o parcialmente siete países, enviando a millones de refugiados de guerra a invadir el mundo occidental y cambiar la calidad de vida de los pueblos occidentales.

No se hablará ni una palabra de las provocaciones insanas de Washington contra Rusia, China e Irán, Siria y Corea del Norte que, probablemente, terminarán con el Armagedón nuclear.

Los discursos celebrarán “los Estados Unidos excepcionales e imprescindibles”, y los fuegos artificiales se apagarán, como un preludio del arrollador Armagedón nuclear.

El llamado de la AARP

Mientras escuchamos los discursos de nuestra maravillosa vida de cuento de hadas, cuan afortunados somos de ser tan queridos por nuestro Gran Gobierno Democrático, la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP) ha publicado un boletín instando a sus miembros a despertar e instar a sus senadores estadounidenses a, según la cita textual del boletín, “oponerse a la Ley Americana del Cuidado de la Salud aprobada por la Casa de Representantes. Este nocivo proyecto de ley da miles de millones de dólares a los intereses especiales, mientras que castiga a los estadounidenses comunes con enormes aumentos de las primas de seguros. Incluye un impuesto a la edad, que obligaría a los estadounidenses de más edad a pagar millares de dólares más por su seguro médico. Debilita el Medicare y elimina las protecciones para las personas con condiciones preexistentes. Y los exhorto a que representen mis intereses, no los de las compañías farmacéuticas y de seguros”.

Una inocente creencia

La última frase me sorprendió. ¿Cómo es posible que un grupo defensor de los jubilados pueda creer que (los legisladores de) la Cámara y el Senado tienen algún interés en servir al pueblo estadounidense?

La Casa de Representantes y el Senado sirven a las personas que tienen dinero, y esas personas no son las personas de la 3ra Edad. Gracias a la Reserva Federal, durante una década los ancianos no han tenido ningún ingreso por intereses en sus ahorros.

Por otra parte, gracias a la deslocalización de los puestos de trabajo, la clase media se está reduciendo, y los abuelos tienen que apoyar a sus hijos y nietos. Sus ahorros se están agotando y drenando. Los estadounidenses jubilados simplemente no tienen los recursos para competir en Washington con las compañías farmacéuticas y de seguros, que están decididas a saquear a los ancianos.

Los que controlan el gobierno

En Estados Unidos el dinero está en las manos del complejo militar / de seguridad, el lobby de Israel (los contribuyentes estadounidenses les dan el dinero), Wall Street y los bancos demasiado grandes para quebrar, las compañías de bienes raíces y seguros, de los contaminadores ambientales como la energía, minería, producción de electricidad y agroindustrias. Nadie más tiene dinero. Por lo tanto, estos grupos de interés determinan la política interna y externa de Estados Unidos.

La política del gobierno de Estados Unidos es fácil de resumir. Consiste en llevar a la población estadounidense hacia la pobreza y fomentar la guerra en el extranjero. Esto es lo que sirve a los intereses monetarios que controlan el gobierno.

La democracia no existe en Estados Unidos. Todo lo que usted haya escuchado el 4 de julio está diseñado para mantenerlo encerrado en The Matrix.

El discurso sobre “devolver el gobierno al pueblo” es una tontería. El gobierno no le pertenece a usted. No pueden devolvértelo.

Chris Hedges dice que sus únicas alternativas —las del pueblo estadounidense— son derrocar a la clase criminal en Washington o aceptar su esclavitud.

Texto original: http://www.paulcraigroberts.org/2017/07/02/blacks-enslaved-now/

Traducción: A. Mondragón