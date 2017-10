Washington ha iniciado un conflicto militar con Rusia

Paul Craig Roberts

Rusia ha proporcionado pruebas de que Washington está colaborando con ISIS en los ataques contra las fuerzas rusas. http://russia-insider.com/en/politics/breaking-russia-presents-satellite-proof-us-troops-collaborating-isis-syria/ri21030

En un ataque dirigido por Washington, ISIS intentó capturar a 29 policías militares rusos. Sin embargo, las fuerzas especiales rusas entraron en acción, y el resultado fue pérdidas espectaculares para ISIS. http://russia-insider.com/en/military/us-secret-services-tried-nab-29-russian-troops-syria-and-got-the-tour-butts-kicked-russian

En otro ataque dirigido por Washington, el general ruso Valery Asapov y dos coroneles rusos murieron en un ataque que violó los acuerdos. http://www.moonofalabama.org/2017/09/syria-us-centcom-declares-war-on-russia.html#more

La guerra para beneficios

Tarde o temprano el gobierno ruso se dará cuenta de que Washington no es un gobierno racional, con el que se pueda practicar la diplomacia, la paz y los acuerdos. Tarde o temprano los rusos se darán cuenta que, lejos de ser racional, Washington es una colección de criminales insanos, psicópatas esclavos del complejo militar / de seguridad que, a su vez, es un esclavo de sus masivas ganancias.

En otras palabras, para los poderosos grupos de interés que controlan el gobierno de Estados Unidos, la guerra es un centro de beneficio. Ninguna cantidad de la diplomacia rusa puede hacer nada sobre este hecho.

Es lamentable que el gobierno ruso no se diera cuenta de con quien estaba tratando. Si el gobierno ruso no hubiera proyectado su propia racionalidad sobre Washington, la guerra en Siria habría acabado hace más de un par de años. En cambio, en espera de un acuerdo, los rusos fueron de tumbo en tumbo, lo que dio a Washington tiempo para recuperarse de la conmoción de la intervención rusa y poner en marcha planes para dividir a Siria con el fin de mantener el conflicto vivo para siempre. Después de dilatar las esperanzas de un acuerdo, el peligro del cual The Saker nos advierte es real. http://thesaker.is/very-dangerous-escalation-in-syria/

El patriotismo para la guerra

Las protestas de los jugadores negros de la NFL, al rehusarse a cantar el himno nacional han llegado en un momento desafortunado. Está jugando a favor del complejo militar / de seguridad, que está usando la voz del Presidente Trump sobre el supuesto desafío al “antiamericanismo” para levantar el fervor patriótico. Es increíble cómo la gente se enamora de ella cada vez. El complejo militar y de seguridad y sus “presstitutos” están generando una ira pública contra los que están “atacando a nuestro país”. Este enojo se trasladará de los jugadores de fútbol negros a Rusia.

Con el público en su bolsillo, el complejo militar / de seguridad aumentará sus imprudentes provocaciones a Rusia hasta que todos estén muertos.

Texto original: http://www.paulcraigroberts.org/2017/09/25/washington-initiated-military-conflict-russia/

Traducción: A. Mondragón

Rusia publica fotos de tropas de EE.UU. con ISIS en Siria

Red Voltaire

El ministerio de Defensa ruso divulgó, el 24 de septiembre de 2017, imágenes satelitales de un campamento de las fuerzas especiales de Estados Unidos en pleno centro del territorio bajo control del Emirato Islámico (Daesh) en la región siria de Deir ez-Zor.

La agencia de prensa turca Anadolu ya había mencionado la existencia de esas bases estadounidenses el 17 de junio de 2017 y numerosas fuentes atestiguan que existe un pacto de no agresión entre, por un lado, las fuerzas especiales de Estados Unidos y los combatientes kurdos y, del otro lado, los yihadistas de Daesh.

Las fotografías captadas por los satélites rusos y publicadas por el ministerio de Defensa de la Federación Rusa contradicen definitivamente la versión según la cual Estados Unidos y sus aliados kurdos en Siria estarían luchando contra Daesh. Sólo los Estados que disponen de satélites posicionados sobre Siria pueden verificar la autenticidad de las imágenes que Rusia acaba de dar a conocer, y es por tanto a esos países que se dirige esa denuncia.